Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo: el minuto a minuto de la carrera sprint del GP de Qatar

10.55 Todo listo y ya hay campeón

La Fórmula 1 llegó a Qatar con un campeón: Max Verstappen. El neerlandés se consagró por cuarta vez seguida, pero todavía está en disputa el campeonato de escuderías, con McLaren y Ferrari en la lucha por ese título. Al caer la tarde en Qatar, Mad Max saldrá desde el sexto lugar al sur de Doha. Ya está todo listo a la espera de la luz verde.

10.45 Una sprint a 19 vueltas

La primera carrera del fin de semana, la sprint de este sábado, será a 19 vueltas en el Gran Premio de Qatar. El circuito tiene 16 curvas (10 a la derecha y 6 a la izquierda) y una longitud de 5,380 kilómetros. Habrá puntos en juego: de 8 a 1, desde el ganador hasta el octavo. Lusail presenta una combinación única de alta velocidad y complejidad técnica.

10.30 La evaluación de Colapinto

“Hay que seguir trabajando. Obvio que la suspensión vieja y todas las piezas viejas no ayudan en nada. Tengo mucha ida de trompa en curvas lentas y de media velocidad y se me patina. Me cuesta meterle velocidad en las curvas y acá es importante. Estamos muy lejos. No entiendo bien el por qué”, fue la primera evaluación de Colapinto tras la clasificación, donde marcó 1m23s423/1000 en el circuito de Lusail.

10.20 ¿Por qué sale desde los boxes?

Los ajustes que se hicieron en la configuración de la suspensión del Williams de Franco Colapinto llevaron a la penalización del piloto argentino. Aunque la escudería no tiene las piezas suficientes como para contar con un auto similar al que tenía antes del accidente en la clasificación de Las Vegas, buscaron mejoras con un ángulo en ese aspecto. También Sergio Pérez estará saliendo desde el pit lane: había quedado 16° y en el equipo cambiaron elementos en el Red Bull.

10.10 Cambiaron las caras en Williams

Los accidentes recientes, en Brasil y Las Vegas, y el último puesto en la prueba de clasificación para la carrera sprint se combinan en el peor momento para Colapinto en la Fórmula 1. Así, en estas dos fechas se juega buena parte de su futuro inmediato en la categoría y este sábado tiene la oportunidad de mejorar como para que en Williams vuelvan a verlo con buenos ojos y no se cierren las puertas de cara a 2025. El auto, no obstante, no recuperó la velocidad que tenía antes de los golpes y por eso se hicieron nuevos ajustes en las últimas horas, motivo por el que saldrá desde la calle de boxes.

10 La grilla de la carrera sprint

Colapinto saldrá desde la calle de boxes, mientras que al frente de la parrilla estarán los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), que saldrán de la primera fila, delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y Carlos Sainz (Ferrari). Luego, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull).

9.45 Un viernes de bajo rendimiento

La jornada del viernes ofreció la posibilidad de sólo un entrenamiento libre en Qatar, por lo que Colapinto tuvo poco tiempo para reconocer el circuito de Lusail. El argentino fue mejorando su registro y llegó a estar 14°, pero quedó 19°. Más tarde, en la clasificación para la Sprint no logró avanzar y quedó 20°.

9.30 La cobertura de la carrera sprint del GP de Qatar

Por la penúltima fecha de la temporada de la Fórmula 1, este sábado se correrá la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, desde las 11 (hora argentina), con la participación de Franco Colapinto. El piloto nacido en Pilar, de 21 años, partirá en el último lugar, luego de tener el tiempo más lento en la primera etapa de clasificación del viernes.

