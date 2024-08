Franco Colapinto en la Fórmula 1: la frescura de un novato, qué dicen los rivales y la crítica de un expiloto

Escuchar

Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro cuando la credencial habilitó el paso. Por primera vez en 23 años, un piloto argentino ingresó en un autódromo para ser parte del programa completo de un gran premio de Fórmula 1. La mueca de felicidad acompañó a Franco Colapinto durante toda la jornada, un día inolvidable para el joven de 21 años, una fecha histórica y emotiva para el automovilismo argentino.

El tradicional track walk por el circuito, el contacto con los medios en donde exhibió la desfachatada personalidad y una preparación singular para no ser rehén del nerviosismo de un novato, subirse al auto N°43 para probar la butaca, las sugerencias de Lando Norris, Sergio Checo Pérez, Pierre Gasly y su compañero en Williams, Alexander Albon, y la crítica del expiloto Ralf Schumacher porque su sobrino Mick quedó relegado en la elección del equipo de Grove para las nueve fechas que restan del año, fueron un hilo de situaciones que envolvió al pilarense en Monza, donde este viernes, con los dos entrenamientos libres, será parte del selecto grupo de veinte integrantes de la grilla que desandarán el decimosexto episodio del calendario.

Franco Colapinto camina junto a los integrantes de la escudería Williams por la pista de Monza; el viernes tendrá el primer contacto con el auto en el Templo de la Velocidad Instagram

La preparación de Colapinto para el estreno descubrió múltiples facetas. La relación con la prensa es un costado que un piloto debe cumplimentar en cada circuito y que resulta una exposición mundial para los equipos: el argentino tomó la responsabilidad con naturalidad. Una madurez llamativa, describieron algunos medios especializados. Atendió a la televisión durante casi media hora y luego dedicó 16 minutos para responder las inquietudes de los medios escritos. No se escabulló con respuestas cortas para enfocar su pensamiento con la tarea del día siguiente, en la pista, y hasta protagonizó algunos pasajes con el descaro típico de los sudamericanos con las periodistas Mariana Becker, de la TV brasileña, y Christine Giampaoli Zonca, de DAZN. Tampoco el calor inclemente -el termómetro rozó los 34 grados- lo convirtió en un personaje renuente. Al final de las charlas, agradeció a los interlocutores. Ese coucheo es un respaldo de aquellos que manejan la carrera deportiva, María Catarineu y Jamie-Campbell Walter, de Bullet Sports Management. Entender cuánto vale saber jugar esos minutos, es una virtud y una publicidad gratis.

“Preparé la butaca, trabajé muy bien con el ingeniero de carrera y el de rendimiento, quienes me dieron toda la información necesaria para ser rápido y hacer el proceso de aprendizaje en el menor tiempo posible. Me siento un privilegiado por trabajar durante tantas horas en el simulador en el pasado, incluso este año cuando era parte de la F.2: eso me preparó para este momento. Sin eso, ahora no conocería el volante y muchas otras cosas que a veces son complejas de aprender en un fin de semana de carrera. No puedo esperar el momento de subirme al auto mañana”, relató, quien el martes por la noche no durmió por la ansiedad que le provocó la noticia, pero que no cambió hábitos: fue al supermercado y hasta regresaba a su departamento, desde la fábrica de Grove, en colectivo. “Los empleados decían si no se podía pagar un taxi ahora que es un piloto de F.1″, comentó, María Catarineu, de Bullet Sports Management.

En la charla con los medios, que se extendió durante 45 minutos, Franco Colapinto admitió que no durmió en la noche del martes, tras conocer el anuncio de que sería el reemplazante de Logan Sargeant Instagram

El crecimiento en la F.2 de Colapinto, en el equipo MP Motorsport, se observó desde que el pilarense dejó de saltarse etapas. Pasó de sumar 13 puntos en las seis primeras carreras a 83 unidades en las siguientes diez. Esa madurez provocó entusiasmo en James Volwes, jefe del equipo Williams, quien lo subió a la prueba libre del viernes en Silverstone y eligió para reemplazar a Logan Sargeant para las restantes nueve citas de 2024. “Mi principal enfoque es concentrarme en mí mismo, hacer el mejor trabajo. Soy un novato, estoy aquí para aprender y mejorar. No espero mucho: puntos o no, no lo sé. El equipo tiene objetivos muy claros, a los que estamos apuntando, así que me tengo que enfocar en eso, intentar de aprender rápido. Quiero darlo todo para que todos los que confiaron se sientan orgullosos”, confesó Colapinto, al que lo compararon con Lionel Messi y se sonrojó: “Es muy difícil sentirme como Messi. De hecho, no sé cómo es sentirme así. A veces veo que me comparan y pienso que es una locura. Messi es Dios, ¿cómo me comparás?”.

Cuatro pilotos de la grilla dedicaron una mirada sobre el desembarco de Colapinto en la F.1. “Es bueno que tenga esta oportunidad. Sabe que el puesto no está en juego el año que viene, no tiene la presión de rendir y no está intentando conseguir un asiento para 2025 en la F.1. Debe enfocarse en adquirir experiencia. La F.1 tiene una curva de aprendizaje, él estuvo en el auto y tal vez la dificultad sea física para cuando vayamos a circuitos como Qatar y Singapur, aunque Williams es muy buen equipo educando. Yo también intentaré ayudarlo”, apuntó Albon, su compañero de garaje.

“Está acá por una razón: tiene talento. No es fácil, pero estoy seguro que lo hará bien. Conoce la pista y el auto, la presión será del exterior, pero creo que puede lidiar con eso. La parte más difícil de llegar a mitad de temporada es que todos estamos al tanto de todo, sabemos cómo funcionan los neumáticos y hasta somos capaces de predecirlo. Él tendrá que resolver y prever, esa será su parte dura”, analizó Lando Norris (McLaren), el primero de los 19 rivales que sigue a Franco en las redes sociales.

Alexander Albon, compañero de Franco Colapinto en la escudería Williams, apuntó a la curva de aprendizaje que deberá sortear el piloto argentino, pero también las razones que le quitan presión PEDRO PARDO - AFP

Las dificultades, un punto que atacó también Pierre Gasly (Alpine): “Hay información nueva, un nuevo entorno, otro formato, diferentes formas de comunicarse y de trabajar un fin de semana. Lo que haga al comienzo siempre estará por debajo de lo óptimo: es una enseñanza”, advirtió el francés.

Lejos de sumarle presión, la voz del mexicano Checo Pérez (Red Bull Racing) aportó serenidad: “Estoy muy contento por Franco y toda la Argentina. Es un momento único el del debut y se añade que es a mitad de temporada. Pero es un piloto que llega muy bien preparado y estoy seguro que lo hará muy bien. Espero que pueda hacer muy buenas carreras y que le traiga oportunidades en el futuro”, expuso el tapatío, ganador de seis grandes premios y compañero del tricampeón Max Verstappen.

Ralf Schumacher catalogó de absurda la decisión de Williams de inclinarse por Franco Colapinto y decantar a su sobrino Mick, hijo de Michael

La voz más crítica llegó por fuera del paddock y la ensayó Ralf Schumacher, hermano menor de Michael y tío de Mick, que era un candidato al asiento de Williams. “Quizás se pueda respetar esta decisión porque Colapinto es un piloto del programa de jóvenes de Williams, pero desde el punto de vista del rendimiento, creo que es absurdo y no tiene sentido”, comentó a Schumacher a Sky Deutschland. El alemán, que tiene una estadística de 180 grandes premios, con seis triunfos, y entre 1998 y 2004 fue piloto de la escudería de Grove, disparó: “El riesgo para el equipo y el piloto es mucho, mucho mayor que si hubieran traído a alguien con la experiencia de Mick”.

Colapinto hoy iniciará una etapa única en la F.1. “Estoy en una nube, creo que Disney no tiene montañas rusas ni parecidas a esto. No esperaba estar en la F.1 en 2025 y de repente estoy en 2024″, la definición de un joven que convirtió un cuento de hadas en realidad.