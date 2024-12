Franco Colapinto habló después de abandonar en el Gran Premio de Abu Dhabi y criticó a Oscar Piastri

Como le vino ocurriendo en sus últimas participaciones, a Franco Colapinto le quedó un sabor amargo después de haber abandonado en la 28° vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi. Si en otras oportunidades había cometido errores propios, en este caso no hubo nada que hacer: primero sufrió un toque desde atrás de Oscar Piastri y pinchó un neumático, con lo que volvió a boxes. Y luego se vio obligado a guardar su Williams definitivamente en el garage por problemas en la unidad de potencia.

Fue un gran aprendizaje para el pilarense, porque vivió todas las experiencias posibles durante sus nueve carreras: desde chocarse con muros, sufrir patinadas, recibir la copiosa lluvia de Interlagos y ser víctima secundaria de un choque (como en Qatar, tras el impacto entre Esteban Ocon y Nico Hulkenberg), hasta tener que abandonar por problemas mecánicos, como ocurrió en esta ocasión en Yas Marina.

"NO SÉ QUÉ LE PASA A ESTE PIBE, DESPUÉS CHOCÓ A MÁS GENTE"



🤣 La reacción de #Colapinto analizando su carrera y el toque de Piastri



📺 #AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/DfkTo3D7m8 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2024

Tras el GP de Abu Dhabi, habló Colapinto: “No es el final que hubiera querido, habría querido terminar como empecé, pero es parte del proceso. No tuvimos un buen fin de temporada. Esperábamos algo mejor. Quería terminar la carrera y me chocó Piastri, no sé qué le pasa este pibe, me choca a mí en la vuelta 6 y después chocó a más gente... Tuvo cinco vueltas tratando de pasar a Tsunoda, que venía en un Alpha Tauri pobre que venía dos segundo más lento y no lo podía pasar. Es una lástima, porque se nos complicó la carrera. Veníamos con un buen ritmo a pesar de todos los daños del difusor”.

Pareció un toque, Pero el incidente dañó el difusor del FW46 de Colapinto y le ocasionó un pinchazo en el neumático trasero izquierdo. El australiano, por su parte, fue castigado con diez segundos.

Un momento de la carrera de Franco Colapinto en Abu Dhabi ANDREJ ISAKOVIC - AFP

El pilarense agregó: “Quería terminar la carrera con una sonrisa pero no fue así, aunque esto es parte de la Fórmula 1. Me quedo con las carreras de Baku, Austin, la obtención de los puntos... ojalá pueda seguir en la Fórmula 1″, se ilusionó.

“Fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Fue lo que quería desde chico y lo disfruté mucho. Hice un buen trabajo, obviamente no estoy contento cómo terminó la temporada. Hay que volver más fuertes”, finalizó.

Antes del sinsabor por desenlace prematuro, Colapinto había recibido el mensaje de Williams que nunca quiso escuchar: “Lo siento, Franco. No quería que tu última carrera fuera así. No es tu culpa. Tenemos un problema con la unidad de potencia. Ha sido un placer este año. Gracias”, le dijo por radio James Vowles, jefe de equipo. Y poco después llegó el comunicado de la escudería de Grove: “Un final desafortunado para la última carrera de Franco. Se ve obligado a retirarse debido a un presunto problema de PU (unidad de potencia) que se investigará después de la carrera”.

¡Atención a estas dos frases de Franco #Colapinto!



🥲 "La mejor experiencia de mi vida"



😱 "Hay que volver más fuertes"



📺 #AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/9XnzVgYPAT — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2024

Triunfo de Norris

Más allá del infortunio de Colapinto, el piloto británico Lando Norris ganó el Gran Premio de Abu Dabi de final de temporada de la Fórmula Uno y dio a McLaren su primer título de constructores desde 1998, después de que su compañero de equipo Oscar Piastri chocara con Max Verstappen en la primera vuelta y terminó décimo. El español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc fueron segundo y tercero para Ferrari, los rivales históricos de McLaren y el único equipo que podría haberles ganado el Campeonato de Constructores.

Un domingo ideal para Lando Norris: ganó en Abu Dhabi y MacLaren se consagró en la Copa de Constructores ANDREJ ISAKOVIC - AFP

”Todos se merecen esto. Muchas gracias. Ha sido un año especial”, dijo Norris por la radio del equipo tras recibir la bandera a cuadros. “El año que viene también será mi año”. En tanto, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton terminó cuarto en su última carrera con Mercedes, adelantando a su compañero George Russell en la última vuelta. Se unirá a Leclerc en Ferrari la próxima temporada.

”Lewis, esa fue la conducción de un campeón del mundo”, dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff. Verstappen, de Red Bull, que consiguió su cuarto título de pilotos consecutivo en Las Vegas el mes pasado, terminó sexto tras recibir una penalización de 10 segundos por una colisión que dejó las esperanzas de McLaren totalmente en manos de Norris. Pierre Gasly fue séptimo con Alpine, Nico Hulkenberg octavo con Haas y Fernando Alonso noveno con Aston Martin. McLaren terminó con 666 puntos frente a los 652 de Ferrari y los 589 de Red Bull.

LA NACION