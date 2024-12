Franco Colapinto habló sobre el choque en la primera vuelta del GP de Qatar: “Me voy con bronca”

Tras su salida prematura del Gran Premio de Qatar, a raíz de un choque que sufrió el francés Esteban Ocon en primera vuelta, el piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, ofreció sus primeras sensaciones respecto de lo ocurrido en declaraciones a la prensa. “Día muy complicado otra vez. Me da bronca”, resumió.

“Es una carrera que estuve viendo y parece muy divertida. Había posibilidad de sumar puntos capaz. Asi que nada. Me voy con mucha bronca. Es una mala racha y hay que pasarla como en cualquier deporte. Ya van a venir las buenas. No tengo muchas palabras”, analizó más adelante el joven de 21 años oriundo de Pilar.

Sobre la colisión en particular, dijo: “Ni me enteré. Me llevaron puesto. Un auto de adentro nos llevó puesto. Me chocó fuerte la verdad. Traté de irme a la izquierda. Pero no podía soltarme. Bastante enganchado quedé. Una lástima. Una racha muy mala. Esperemos dar vuelta la página y cerrar bien el año”.

Así fue el accidente de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar, que lo obligó a abandonar

En la primera vuelta del GP de Qatar, el argentino fue víctima de un accidente que lo dejó fuera de carrera, en su penúltima participación en la temporada 2024 de F1. Nico Hulkenberg cerró a Esteban Ocon desde el lado derecho de la pista y, a su vez, el francés tocó a Colapinto, que quiso evitar el impacto pero no pudo.

Colapinto no se vio venir que Hulkenberg bloqueara y se pasara del radio de giro en la primera curva, lo que forzó al piloto de Alpine, que venía metros atrás, a pegar un volantazo hacia la izquierda para evitar incurrir en una colisión. Pero todo se desarrolló en milésimas de segundo, y con su rueda delantera derecha golpeó al lateral del piloto alemán de Haas y, como consecuencia, dio con la máquina de Franco Colapinto, que se montó sobre la rueda del Alpine y destrozó su suspensión.

Tras el accidente llegó el auto de seguridad, que obligó a dar algunas vueltas sin superarse, como indica el reglamento. Pero ante todo, prevaleció la desilusión para el pilarense, que debía seguir demostrando con la ilusión de mantener una butaca en 2025, en medio de rumores sobre presuntas negociaciones.

De esta manera, Colapinto sufrió su segunda frustración en su corta trayectoria en la Fórmula 1, después de lo vivido en el Gran Premio de Brasil. Allí en la 34° vuelta de Interlagos, con el Safety Car al frente, se salía inesperadamente de pista en la muy rápida curva de la subida hacia los boxes para dar contra un muro.

Cuando bajó del auto, que tenía el pontón izquierdo, las suspensiones delanteras y la rueda trasera izquierda destrozados, se quedó mirando incrédulo, como en trance por un instante. A metros de él, tras la alambrada, los fans que tanto lo alentaron durante el fin de semana enmudecieron algunos segundos.

Colapinto y Williams en general, sufrieron las pruebas en Qatar. Luego de una mala clasificación para la sprint del viernes, el argentino terminó 18° en la carrera rápida del primer turno y se ubicó 19° en la qualy para la carrera principal. “No me sentí cómodo. Eso me bronca”, decía ayer, en sintonía con sus últimas declaraciones.

El accidente del joven de 21 años se da en medio de un contexto de arduas negociaciones para su futuro. Si bien todavía no hay definiciones sobre lo que le deparrá a Colapinto para 2025, los medios especializados que este fin de semana en el Gran Premio de Qatar resultaría definitorio y que un posible desembarco en Red Bull podría anunciarse tras a última carrera de la temporada en Abu Dhabi. Es más, en el hospitality de Williams esperaban unas visitas estratégicas de patrocinadores.

La última prueba de Colapinto será el 8 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dhabi a las 10 (hora de la Argentina). Habrá dos prácticas libres el viernes 6 (6.30 y 10 de la mañana) y una tercera el sábado 7 a las 7.30. Luego se llevará a cabo la clasificación (11) y el domingo correrán a partir de las 10.

