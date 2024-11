Franco Colapinto podría encontrar una butaca de Fórmula 1 en la escudería Alpine en reemplazo de Jack Doohan

Si se habla del “mercado de pases” de la Fórmula 1, Franco Colapinto es el más mencionado de los pilotos en danza. El pilarense se enseñó como un talento emergente en sus primeras cinco carreras en Williams y, a partir de allí, se especuló con su destino deportivo para 2025, una vez que complete las tres pruebas de 2024 con la escudería de Grove. Entre tantas versiones, ahora surge la posibilidad de que vaya a la escudería Alpine, que en principio tiene confirmada la continuidad del francés Pierre Gasly y la llegada del australiano Jack Doohan, hijo de una leyenda australiana de motociclismo, en reemplazo de Esteban Ocon, que firmó con Haas.

La Gazzetta dello Sport publicó: “El rompecabezas estaría completo, a juzgar por los contratos ya firmados y los anuncios que se han producido en las últimas semanas o meses. Pero en realidad, éste no es exactamente el caso. Una duda, por ejemplo, se refiere a Jack Doohan, 21 años, hijo del cinco veces campeón del mundo de motociclismo, que debería debutar el próximo año con Alpine junto al confirmado Pierre Gasly. El verbo en condicional es imprescindible, porque parece que Flavio Briatore (asesor deportivo de Alpine) cambió de opinión y logró imponer en la puja al argentino Franco Colapinto, de 21 años, una revelación en esta parte de la temporada desde que tomó el relevo de Logan Sargeant en Williams. Si la operación se concreta, significaría el fin de los sueños de Doohan Jr, que desempeña desde hace tiempo el papel de reserva de la escudería francesa”.

El pilarense Colapinto, antes de la clasificación para Interlagos Ettore Chiereguini - AP

¿Por dónde pasaría la principal dificultad? Por el hecho de tener que indemnizar a Doohan Jr. si al final es relegado y saber a cuánto ascendería la factura de ese cambio a última hora. A diferencia de su padre motociclista, Doohan eligió las cuatro ruedas a los cinco años, después de lastimarse en una moto en el campo. Al ver a sus amigos competir en kart, hizo el intento, y los éxitos se encadenaron. “Si gano otro campeonato, ¿podrás llevarme a correr a Europa?”, desafío a Mick, que, sin pensarlo, asintió y a los pocos meses debió cumplir la promesa. La idea era continuar en el karting, pero se presentó la oportunidad de probar un auto de Fórmula 4 y el quíntuple campeón de motociclismo lo animó a tomar el ensayo.

“Es ardiente y competitivo. La parte ardiente viene de su madre, pero el empuje competitivo es mío. Siempre fue un niño competitivo, ya fuera en rugby, atletismo o kart. No está feliz si acaba segundo, lo que es una buena característica para un corredor. No hay nada más importante que las ganas, la persistencia y la pasión que mantiene trabajando. Si no tuviera eso le habría dicho que dejara y que fuera a la universidad. Hay muchos pilotos jóvenes que tienen talento pero que no pueden permitirse el lujo de ir más allá de la F. 4″, lo analizó su padre.

El formidable sobre paso de Colapinto a Lewis Hamilton en Interlagos Rudy Carezzevoli - Getty Images South America

De la academia de Red Bull Racing, a la que se incorporó en 2017 y en la que permaneció cuatro años, Jack Doohan pasó a Alpine, ambiente en el que encontró el espacio del que no disponía en la gigantesca estructura de Milton Keynes, en la cual las jóvenes promesas aceptan el desafío de una competencia despiadada por un asiento de Fórmula 1. Desde Carlos Sainz hasta Pierre Gasly, pasando por Alexander Albon, Daniil Kvyat, Vitantonio Liuzzi, Christian Klien, Jaime Alguersuari, Sébastien Buemi, Brendon Hartley... La trituradora picó a todos y ninguno se destacó en el equipo top que lidera Christian Horner.

Pero cuando todo parecía que se concretaba el desembarco de Doohan a la Fórmula 1, ahora está puesto en duda, al menos por esta versión. Potenciada, además, con la búsqueda de la Fórmula 1 de capitalizar el impacto mediático y la masa de fanáticos del argentino. La máxima categoría quedó conmovida con la cantidad de hinchas albicelestes en las tribunas de Interlagos y busca explorar el mercado sudamericano. La combinación del talento de Colapinto y el respaldo económico de sus sponsors podría ser el empuje que Alpine necesita para un relanzamiento estratégico en la máxima categoría.

Max Verstappen es secundado en el podio del GP de San Pablo por los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly, de la escudería Alpine NELSON ALMEIDA - AFP

Mientras Williams tuvo un domingo de espanto en el Gran Premio San Pablo, producto de los accidentes de Colapinto y Albon en la clasificación y en la carrera, Alpine tuvo un fin de semana de ensueño gracias a que Ocon y Gasly completar el podio (salieron 2° y 3° respectivamente, detrás de Max Verstappen) y sumaron 35 puntos, con lo que la escudería francesa saltó al 6° lugar (49 puntos) en el Mundial de Constructores y la de Grove se hundió en el noveno, con 17 unidades.

Hasta ahora, se especulaba con una sola posibilidad. Las chances del argentino se reducían a la salida de Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull (por despido o por renuncia del mexicano, porque tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025). En caso de que esto ocurra, quedaría una butaca libre en la escudería que ganó los últimos tres campeonatos (está tercera en el Mundial actual a falta de tres fechas) que podría ser para el pilarense de 21 años o para Liam Lawson (aún no fue confirmado para correr en 2025), principal aspirante al puesto. Los interrogantes sobre el futuro de Colapinto permanecen.

LA NACION