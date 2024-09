Franco Colapinto, según Jolyon Palmer: “Nunca alguien me sorprendió como él”

Escuchar

El ingenio de internautas que contribuye a hacer atractivo a Twitter, o X, viene insistiendo en el que community manager de la cuenta de Fórmula 1 es “argento”, que está fanatizado con Franco Colapinto, por la cantidad de posteos que publica relativos al argentino. Pues el CM no está solo. En el sitio de la categoría reina, Formula1.com, un ex piloto publicó un extenso análisis sobre el chico de Pilar, que permite a sus compatriotas salir de su burbuja y conocer parte de lo que se está opinando en el exterior acerca del muchacho de 21 años.

El inglés Jolyon Palmer tiene una experiencia de 35 grandes premios en la elite del automovilismo. Y no en una escudería menor: Renault. Pero al hijo de 33 años de Jonathan Palmer no le fue bien en las pistas del gran circo itinerante: un sexto y un décimo puestos son lo único puntuable que alcanzó a sumar en su par de temporadas de participación, 2016 y 2017. Pero así como le faltan grandes éxitos a su currículum deportivo, no hace falta ser un crack del volante para analizar con autoridad. Y Jolyon se puso a observar detenidamente a Colapinto en las tres fechas que protagonizó el conductor de Williams.

Jolyon Palmer completó dos temporadas de Fórmula 1, en Renault; ahora es columnista en Formula 1.com y se deshace en loas a Colapinto. JOHN THYS - AFP

“Después del impactante debut de Franco Colapinto en Monza dije que Bakú y Singapur serían desafíos más duros y exámenes mejores para un piloto debutante, y esto digo ahora que ha sobresalido”, introduce Palmer en la columna de su espacio habitual, F1 Unlocked (”F. 1 Desbloqueada”). “En tres carreras muy diferentes Colapinto mostró que lo de Monza no fue una golondrina de verano”, barre toda duda que podía tener.

Y explica. “El ritmo de prueba de clasificación es lo más difícil de encontrar para un piloto. En Fórmula 1 es el aspecto más crítico por satisfacer. En estos tiempos es muy raro terminar en posiciones de puntos habiendo largado fuera de esa zona, a menos que se tenga un auto superior, fuera de su posición habitual. En los viejos tiempos teníamos más autos de seguridad, más abandonos y, por ende, más impredecibilidad. Ahora el estándar de manejo es tan alto que los pilotos no están cometiendo muchos errores, y cuando ocasionalmente los cometen, los coches suelen ser lo suficientemente fuertes como para absorber los impactos. Y encima, casi nunca se descomponen”. Muy bien. Dicho eso, ¿qué papel viene cabiéndole a Franco?

Palmer no pasó de un sexto puesto en la categoría máxima, y sumó solamente con ése y un décimo, en su par de temporadas en Renault, pero el sitio oficial de la Fórmula 1 lo tiene por analista y hace valer su palabra. MIGUEL MEDINA - AFP

“Colapinto mostró no solamente tener velocidad; es capaz de sostenerla durante una larga y técnica vuelta. Ha igualado a su bien considerado compañero en Williams Alex Albon en ritmo de una vuelta, e incluso lo sobrepasó en la prueba de clasificación de Bakú. Para un novato, eso es una señal increíblemente entusiasmante. Fundamente, él tiene el ritmo, que es la base para conseguir resultados en Fórmula 1. Y Alex Albon en el otro auto es una estupenda referencia como para medirse. Hemos visto cómo puede destruir las trayectorias de pilotos inferiores”, sugiere Palmer, aludiendo al estadounidense Logan Sargeant, despedido antes de que ingresara el bonaerense a la escudería de Grove.

“En la era moderna de la Fórmula 1, uno puede esperar que los debutantes sean bruscos al encarar los bordes, particularmente en el caso de uno que se incorpora a mediados del campeonato y no tiene pruebas ni una pretemporada como para ponerse a punto”, alude al argentino. Y especifica: “Las largadas son un componente crítico, pero Colapinto ha mostrado que no son un problema para él. En Monza y Bakú sus partidas fueron sólidas, y en Singapur, aunque su primer movimiento no fue ciertamente grandioso, su maniobra rumbo a la primera curva fue brillante, como se vio en esa arremetida de frenada tardía ante cuatro autos por el lado interior. Fue perfectamente medida. El piloto argentino logró parar el auto en el eje de la curva, sin irse ancho y perjudicar a otros coches, y ganó todos esos lugares, para gran frustración de su reemplazante en Williams el año que viene, Carlos Sainz, y de Albon. En un circuito en el que es increíblemente difícil sobrepasar, tomar ese riesgo valía la pena, máxime partiendo fuera de los primeras 10 ubicaciones”. La salida del bonaerense fue objetada inicialmente por el español y el tailandés, pero hubo halagos periodísticos y en las redes por su imponente forma de superar a rivales en tan poca distancia hasta el viraje inicial de Marina Bay.

La magnífica largada de Colapinto (derecha) en Singapur hizo que su Williams superara al de su compañero, Alex Albon; al Ferrari de Carlos Sainz, y al RB de Yuki Tsunoda, pese a la poca distancia que hubo hasta la primera curva. LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

Y siguen las loas de Jolyon Palmer al pilarense en su columna en Formula1.com. “Colapinto recibió un elogio de Sergio Pérez durante la carrera [”Es muy bueno. Difícil de superar Colapinto”]. Mientras lo miraba, no pude sino sentir que esas proezas tempranas iban a terminar en lágrimas. Franco se mantuvo a salvo de los muros, y así como admitió que estaba físicamente destruido al final de la carrera, llegó a la meta justo detrás de Pérez en un encomiable decimoprimer lugar”, destaca el ex conductor de Renault. Que no por eso queda cegado. De hecho, le marca un defecto entre tanta virtud: “Que haya mantenido por detrás a Pérez antes de la parada en los boxes habla sonoramente de su ritmo de carrera. Lo único que lo doblegó fue el undercut del mexicano, que ocurrió un poco porque Red Bull tuvo una detención mejor que la de Williams y otro poco por un pequeño error en la vuelta de entrada de Colapinto que le costó un tiempo fundamental. Por ende, hay todavía algunos detalles por aprender por parte del argentino”.

Detalles, nomás, para el ex corredor inglés. Que en su texto llega a rendirse ante el argentino. “Sobre todo, no puedo enfatizar lo suficiente cuán impresionante fue este comienzo de tres carreras por un piloto del que nadie esperaba que estuviera este año en Fórmula 1. Creo que nunca alguien me sorprendió con el nivel de sus primeros desempeños tanto como Colapinto, y la lógica dice que debería asegurar su futuro en la categoría”, se conmueve Palmer. Cree que la chance de que desemboque en Sauber es escasa, pese al intento de su jefe de Williams, James Vowles. Pero le ve porvenir: “Aunque termine al margen en la próxima temporada, si él sigue haciendo en el resto de 2024 lo que está haciendo, seguramente se le abrirá un espacio para el futuro”.

Charles Leclerc, piloto de nada menos que Ferrari, escoltó a Colapinto en los últimos 30 días en cuanto a menciones en las redes sociales, pero con menos de 50% en comparación; el argentino impacta más allá de su país. Vincent Thian - AP

El análisis de Jolyon Palmer incluye un vistazo a los “compañeros de camada” del bonaerense. A sus oponentes en la categoría a la que abandonó recientemente para dar el salto a la mayor. “¿Y qué hay de los otros pilotos de Fórmula 2? Hasta ahora Ollie Bearman fue fantástico en Fórmula 1, pero un piloto del promedio en Fórmula 2. Colapinto nos impresionó a todos y Kimi Antonelli fue contratado por Mercedes para 2025 como una estrella sobresaliente del futuro. Pero ninguno de estos pilotos estaría en Fórmula 1 si fuera solamente por sus resultados en la categoría telonera”, expone. Y razona, siempre con Colapinto al tope de su preferencia: “Quizás el plantel de pilotos de este año en Fórmula 2 sea supremamente talentoso y los que están arriba, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar, estén mordiéndose por un lugar en el grupo de elite después de ver lo que están logrando sus adversarios de 2024. Siempre es entusiasmante ver aparecer debutantes y que anden bien en Fórmula 1. Y después de unas vacaciones largas en las que por primera vez en la historia nadie se mudó de equipo, tal vez los vientos de cambio estén favoreciendo una vez más al novato”.

Tras los elogios superficiales de Sergio Pérez, Christian Horner y Lewis Hamilton, la disección pormenorizada de Jolyon Palmer da sustento a los comentarios positivos acerca de Colapinto. Y confirma que las buena impresión que causa Franco no es solamente argentina.

