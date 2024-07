Franco Colapinto tuvo su debut soñado en la Fórmula 1 y terminó con una ausencia de 23 años

Escuchar

Un día histórico. Una jornada que marcó el final de 23 años sin la presencia de un piloto argentino en un programa oficial de un gran premio de Fórmula 1 . Un momento singular, soñado, para Franco Colapinto , el joven talento al que Williams convocó para participar de la primera sesión libre de entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone.

Los colores celeste y blanco de la bandera adornaron el garaje de la escudería de Grove, como en los dorados tiempos en los que Carlos Reutemann defendía a la escuadra británica. Y como sucedió por última oportunidad en 2001, con Gastón Mazzacane en el GP de San Marino, con Prost.

Franco Colapinto

Esos pequeños detalles son los que quedarán en la memoria del pilarense, de 21 años, que además tuvo actividad con la Fórmula 2, donde marcha cuarto en el campeonato y es el tercer mejor novato del calendario. Un total de 24 vueltas, con diferentes exigencias, la experiencia inolvidable de un sueño que comienza, de un desafío con un objetivo a futuro.

En su primera salida a pista, de reconocimiento y para chequear el coche, Colapinto no marcó tiempos y la bandera roja que mostraron los comisarios deportivos por el despiste del japonés Yuki Tsunoda (RB) le quitó alrededor de cinco minutos de práctica. La modalidad del equipo fue siempre mandar primero a Alexander Albon y luego al argentino, que no fue el único piloto que tomó parte de la FP1 como invitado: Oliver Bearman, que fue confirmado por el equipo Haas con un contrato multianual desde 2025 y quien reemplazó a Carlos Sainz Jr. cuando el español se ausentó por una intervención quirúrgica de apendicitis en el GP de Arabia Saudita; Jack Doohan, piloto de reserva de Alpine –utilizó el asiento de Pierre Gasly- e Isaac Hadjar, segundo en el campeonato de la F.2, con el Red Bull Racing de Sergio Checo Pérez y que será investigado por una maniobra que casi provoca una colisión con Lando Norris (McLaren), los tres restantes.

Una tarea progresiva, porque sus tiempos fueron mejorando desde su primer intento, aunque lo que marcaba el cronómetro no era la prioridad para Colapinto y así lo hizo saber James Wolves, el jefe de Williams. “Manejó un auto de F.1 antes, en Abu Dhabi, el año pasado, en la prueba de novatos, donde nadie sabe qué es un F.1. Él puede manejar un F.1 frente a 70 millones de personas , pero lo que le dije es en primer lugar que esto es Silverstone y que la pista lo morderá porque tiene alta velocidad. No rivaliza con nada ni nadie en la parrilla; no hay nada que se acerque realmente a esto, que lo disfrute porque este momento sucede una vez en la vida. Tiene la primera oportunidad de ser oficialmente piloto de Williams en un fin de semana de gran premio. No estamos interesados específicamente en qué velocidad estará haciendo en una curva de alta velocidad, lo que estaremos viendo es cómo es su baja velocidad, su frenado, cómo tracciona… El tiempo de vuelta sale de forma natural. Pasé dos horas de charla en el camino de regreso de Austria, después del podio. Está construyendo muy bien el año y la discusión principal es de dónde vienes, a dónde vas y lo que falta del resto del viaje”, comentó el exintegrante de Mercedes y la cabeza principal del proyecto de Williams en una charla abierta en el Fan Zone que Williams armó en Piccadilly Circus, en el centro de Londres.

De los neumáticos de compuesto duro con los que abrió el ensayó y con los que señaló el 17mo puesto, a 2s223/1000 de Max Verstappen, con 23 minutos para la bandera a cuadros le montaron las gomas de banda roja, la más blanda y con la que los pilotos buscan el mejor tiempo. La durabilidad del compuesto es muy poca, por lo que el rendimiento máximo solo se expresa durante un giro. “No creo que esperen un resultado específico, esperan darme la oportunidad y ver lo que puedo hacer. Lo importante es no irme afuera, no romper el auto”, aseguró Colapinto, que finalizó en la posición 18 y realizó un trabajo espejo con Albon. La mejor vuelta la registró con un tiempo de 1m29s078/1000, a cuatro décimas de su compañero. El dato no es menor: los debutantes pocas veces quedan a menos de medio segundo del piloto que es la mejor espada del equipo.

El número 45 en el auto de Logan Sargeant, el piloto titular que cedió la butaca para la FP1, la bandera argentina en el casco y su nombre entre los 1005 que figuran en la bandera británica que acompaña el diseño particular del FW46 para la carrera, señales de la irrupción de Colapinto en Silverstone, que el jueves cumplió con el test que especifica el reglamento de salir el auto en siete segundo y montar el volante en 5′'. La repercusión invitó a la embajada británica en Argentina postear en la red X sobre su participación. Como corolario de la previa, Williams está haciendo un concurso por un autógrafo virtual y un meet and greet con Colapinto luego de la FP1.

Siempre de la mano de Sargeant, que lo acompañó durante varios pasajes desde que el jueves hizo su ingreso al circuito donde la F.1 inició su recorrido en 1950 y el trazado en el que José Froilán González le regaló a Ferrari el primer triunfo en el Gran Circo, Colapinto desanduvo la aventura mágica, con la que se ilusionó cuando empezó en los karting en la Argentina, antes de dar el salto al automovilismo europeo. “Un momento muy importante, es algo que quiero disfrutar. Es muy difícil maximizar un Fórmula 1, que para que se den una idea va 13 segundos más rápidos que un F.2. Es una locura el salto de grip, potencia, carga aerodinámica, frenada… La técnica es muy diferente. Trabajé en toda la semana en el simulador para estar lo mejor preparado posible, pero sabemos que va a ser difícil. Sé que capaz no me adapte del todo en una hora que tengo y en cuatro vueltas rápidas… Y la goma blanda va a ser complicada, porque es una vuelta sola que la voy a tener, pero es parte de mi experiencia y Silverstone es el mejor circuito para manejar un F.1 por todas las curvas rápidas y toda la sección del Sector 2″, analizó el rookie, en charla con ESPN, acerca de las expectativas que lo rodearon en una aventura que será recordada de por vida por Colapinto.

El pilarense desanduvo la práctica con solvencia, sin fisuras, cumpliendo con los diferentes balances aerodinámicos que fueron ensayando los ingenieros y sin cometer errores conductivos ni despistes. Un debut para enmarcar y que alienta a esperanzarse con nuevas oportunidades.

Franco Colapinto, feliz en Silverstone