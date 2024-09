Franco Colapinto y por qué decidieron darle lugar en Williams, según la explicación de James Vowles

Escuchar

Resulta inevitable para el jefe de equipo de Williams, James Vowles, no tener en su discurso a Franco Colapinto. El piloto argentino generó una revolución en la escudería, superó las expectativas muy rápidamente y le ofreció resultados al equipo en tan solo dos carreras. Es por eso que cada palabra sobre este muchacho de 21 años lleva una carga de admiración que sorprende: “ Afrontó todo de una manera admirable ”.

El hombre hombre fuerte de la escudería inglesa le brindó una entrevista a The Wall Street Journal, en la antesala del Gran Premio de Singapur y respondió algunas preguntas del público. Cuando lo consultaron acerca de los cambios en el equipo y la determinación de darle un lugar a Colapinto en reemplazo de Logan Sargeant, Vowles fue muy claro sobre por qué se inclinaron por el argentino.

Entrevista de James Vowles, la traduci rapidamente para que puedan entenderlo:



Franco, el mundo entero no sabía su nombre, te lo garantizo, hasta hace aproximadamente un mes. admirablemente.#ColapintoToF1In2025 #VVV #Colapinto #F1 pic.twitter.com/Fm1wHFRdux — Gian Frontini (@gian_frontini) September 19, 2024

“Para el crecimiento definitivo de la escudería necesitábamos asegurar que el reemplazo a buscar fuera lo suficientemente efectivo. Franco hasta hace un mes era desconocido para el mundo en general, nadie sabía su nombre. Te lo garantizo. Y ahora es bastante conocido. Él era especial, aún sin ser conocido. Para ser más claro con lo que quiero decir. Su padre vendió su casa para que él fuera piloto y participara en un campeonato de Fórmula 4 . Es real que muchos padres hacen esto y muchas familias lo hacen. Sin embargo, él ganó en un equipo que no tenía el nivel adecuado, eso le abrió una puerta”, dijo el jefe de equipo de Williams

Y continuó: “ Cuando yo corría en un equipo que se llama Asian Le Mans, él también lo hacía. Ahí me di cuenta lo rápido que es, que es capaz de conducir cualquier vehículo que le den . Después lo pusimos en una simulador, hizo miles de kilómetros y lo pusimos en la Fórmula 2, comenzó a ganar carreras y luego le dimos una oportunidad en el auto de F1 en Silverstone. Y cuando lo hicimos nos tomó por sorpresa. No esperaba que hiciera eso con el auto”.

El abrazo entre James Vowles y Franco Colapinto luego del GP de Azerbaiyán Kym Illman - Getty Images Europe

Incluso, en su relato Vowles develó algunos detalles que inclinaron la balanza para decidirse por Colapinto, aunque también explicó que no resultó completo el proceso de selección porque el argentino demostró un talento que estaba muy por encima de las expectativas: “ En aquellas pruebas, lo que no era visible es que estaba al ritmo de Alex (Albon). Eso no sucede. Eso no debería suceder. Este era un gran paso adelante. Pasás de un auto de Fórmula 2 que es difícil de conducir, a conducir uno de F1 que es muy veloz, es otro nivel... Todo sucedió muy rápido y afrontó todo de una manera admirablemente. Entonces no fue una decisión difícil de tomar darle una oportunidad, simplemente había que ejecutarla de manera correcta ”.

Vowles: "Cuando lo pusimos en el F1 en Silverstone (A Franco), vimos que estaba en el ritmo de Albon. Eso no pasa, no debería pasar. El auto de F2 es difícil de manejar, pero el F1 es otro nivel"#F1 #SingaporeGP #ColapintoToF1In2025

pic.twitter.com/UKwcnV50FX — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) September 19, 2024

LA NACION