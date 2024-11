Franco Colapinto y su revelación de lo que vivió en Interlagos: “Me enteré de la muerte de mi abuelo por redes”

De alguna manera, fue un volver a vivir en la Fórmula 1 para Franco Colapinto, después de los sucesivos choques en el circuito de Interlagos y el último accidente en Las Vegas. FInalmente, en la ciudad del juego, el 14° puesto final -después de haber largado último- restableció su esperanza de seguir el año próximo en la máxima categoría y, al mismo tiempo, levantó el ánimo de la escudería de Williams, que tuvo que hacer una erogación de un millón de dólares para rearmar el auto que destrozó en el circuito callejero.

El pilarense conversó en Urbana Play 104.3 FM con Andy Kusnetzoff sobre la incertidumbre de su futuro y los hinchas argentinos: “Volveremos en el futuro, en 2026, 2027, andá a saber cuándo a disfrutar con los hinchas argentinos que me bancaron en las buenas y en las malas. Son incondicionales, estoy feliz de tenerlos y que tanta gente me apoye en mi país”.

Sobre la hinchada argentina en Brasil, mientras desfilaba con el resto de los pilotos arriba del ómnibus, comentó en Perros de la Calle: “La gente es una locura, parecía una cancha de fútbol. No lo había visto nunca en el automovilismo y creo que no lo había visto nadie, es una novedad y eso es gracias a los fanáticos argentinos, que le meten tanta pasión y tanta garra. Se sienten muy involucrados en la situación y está buenísimo que demuestren su apoyo así, más allá de que no tuve un buen finde en lo personal allá en Brasil”.

Franco Colapinto en Interlagos: el saludo a la hinchada

Acerca del merchandising de su figura, el joven piloto mencionó: “En Argentina el que no hace plata es porque no quiere. Todos se la rebuscan de alguna forma u otra para estar ahí, para apoyar, para vender... siempre se les ocurre algo”. Y agregó en tono de broma: “Le di un poco de publicidad (a las remeras truchas), me tienen que agradecer. Yo tengo la original puesta hoy”.

Colapinto contó en Urbana Play que se enteró de la muerte de su abuelo por redes sociales durante el fin de semana del GP de Brasil: “Fue duro, al final somos deportistas y es un poco lo que hacemos. Nuestro trabajo es rendir bajo presión en cualquier situación posible. El viernes me levanté a la mañana y me habían mandado mensajes amigos de ‘vi lo que pasó, mis condolencias’ y yo no entendía qué era. Me enteré por las redes. Me levanté a hacer pis muy temprano a la mañana y vi el teléfono un toque y empecé a leer, a buscar por Twitter, Instagram, y ahí leí que era mi abuelo. Me enteré por redes, me puse re mal porque no sabía qué pasaba. Fue toda una situación muy fea. Dormí muy poco, la pasé mal todo el viernes. Después, el sábado ya estaba recuperado; no era lo ideal pero pude manejarlo bien, estaba mi psicólogo ahí conmigo en Brasil, él me ayudó a superar la situación. No fue fácil, son cosas feas. Es así la ley de la vida, no pasó en un buen fin de semana por ahí. Son cosas que nos hacen más fuertes como deportista y personas. De todo lo malo hay que sacar lo positivo”.

¿Qué aprendió del fin de semana de GP en Brasil? “Aprendí un montón. De los momentos duros es donde aprendés de verdad. Entiendo que cuando sumás puntos y todo es color de rosa y está todo arriba no aprendés tanto. La Fórmula 1 es un deporte de mucha presión, de mucho riesgo. Me voy acostumbrando un poco más a meterme en una burbuja y estar 100% concentrado en lo que tengo que hacer, en mi trabajo que es subirme al auto y manejar rápido. Lo de Brasil fue una muy buena experiencia pero un poco dolorosa; saqué muchas cosas para aprender y trabajar en un futuro”, le respondió a Kusnetzoff.

Una de las últimas imágenes de Colapinto, durante su participación con Williams en Las Vegas MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sobre Hamilton, su ídolo, dijo: “De muy chiquito siempre fui muy fanático de él. Siempre fue mi ídolo junto a Senna. Tenerlo al lado, poder correr junto a él… En Baku lo aguanté toda la carrera atrás de mí. Son situaciones que vienen por sorpresa, porque nunca sabés cuando llegás a la Fórmula 1. Tuve una oportunidad única este año y estoy tratando de maximizar la oportunidad, tratando de demostrar que me merezco un asiento acá para el futuro, ojalá que se dé en el 2025, 2026, en algún momento, ojalá estaré de vuelta”. “Al final cuando te cerrás la visera son todos de carne y hueso, son todos iguales y les querés ganar a todos”.

Colapinto habló también sobre su esfuerzo en el automovilismo y el de Lionel Messi en el fútbol: “Es una presión para bien. Haberte ido tan chico, hacer tanto sacrificio: es muy gratificante cuando llegás o te acercás a ese sueño que tenías de tan chico. Pasaron muchas cosas en el camino y cuando llegás lo disfrutás. Tuve algo parecido a Leo (Messi): el esfuerzo parecido y las ganas de llegar a lo máximo de nuestro deporte fueron las mismas. Mis ganas de conseguir lo mismo que consiguió él en su deporte son las mismas que tuvo él. Hay una relación muy linda, él es un ídolo mundial, un ídolo de nuestro país. Son muy lindos los aprendizajes que nos dejó como sociedad a todos nosotros. Tengo muchas ganas de seguir en este camino; es duro pero venimos bien. Cuando mirás para atrás y ves todo lo que pasó para llegar a este momento es algo muy especial”.

La vida de Franco Colapinto cambió radicalmente en muy poco tiempo. ¿Cómo se lleva con la exposición? “Fue muy rápido, complicado de manejar en un momento. Estoy más consciente de qué es lo que tengo que hacer, mejorar. Lleva tiempo y nunca se siente normal, no lo buscás. Mi sueño de chico era manejar un F1 y listo, todo lo que viene alrededor de eso yo nunca lo busqué, nunca lo quise. Son cosas que se suman con el deporte en general”.

La nota completa de Colapinto en Urbana Play

LA NACION