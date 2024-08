Franco Colapinto y sus primeras palabras como piloto de Fórmula 1: qué dijo sobre la comparación con Lionel Messi

Escuchar

La expectativa que se generó con la incorporación de Franco Colapinto al fastuoso mundo de la Fórmula 1 queda en evidencia a cada paso. Casi como un seguimiento minuto a minuto, se supo que llegó a Monza, donde debutará este fin de semana en ese Gran Premio sobre el tradicional circuito italiano. Pero también que su presencia despierta el interés de todos. Por ejemplo, la prensa internacional lo retuvo durante más de 45 minutos con preguntas de todo tipo, que el argentino respondió con simpatía y humildad.

Incluso, se mostró sorprendido cuando al piloto le preguntaron si podía llegar a sentirse Lionel Messi ante tanto fervor. Sereno, respondió: “Es muy difícil sentirme como Messi. De hecho, no sé cómo es sentirme así. A veces veo que me comparan y pienso que es una locura. Messi es un Dios, ¿cómo me comparás?”.

El entusiasmo creciente lo trasciende y se debe a algo concreto: desde 2001 no hay presencia albiceleste en la F1. “Como dijimos antes, hace 23 años que no hay un piloto de mi país, y eso hace que los argentinos estén muy felices. Es un momento muy especial para todos y para mí, la felicidad que tengo es la que muchos también tienen”.

De cara a su estreno (la carrera larga este domingo a las 10), el joven nacido en Pilar hace 21 años reconoció lo sorpresiva que fue su semana: “Para que te imagines, el martes estaba en el equipo de la Fórmula 2, con MP, preparando la carrera aquí en Monza, así que podés imaginar lo tarde que fue”. Y ante un breve contacto con ESPN mientras entraba al paddock dijo: “Esta es mi casita”.

En relación a la gran chance que se le abrió en Williams, Colapinto compartió: “No sé cuándo pensaron en ello, pero es una oportunidad para la que siempre estuve listo, y estuve esperando desde hace mucho”, comentó. Y amplió: “Desde que era chico siempre soñaba con esto que está pasando, y hoy, tener la oportunidad de estar acá y hablar con todos ustedes es un placer, estoy muy agradecido a Williams por esta oportunidad, que fue muy tarde, pero siempre estoy listo, no lo esperaba, para ser sincero”.

Sobre las expectativas depositadas en él, tanto de los fanáticos como de la escudería, Franco apuntó: “Creo que mi principal foco es en mí mismo, intentar hacerlo lo mejor que pueda. El equipo tiene objetivos muy claros, a los que estamos mirando, así que estoy enfocándome en eso, e intentando aprender lo más rápido posible. Como dije, me apoyan mucho, todo el mundo me dio una bienvenida muy cálida, y estoy contento de estar acá con ellos”, continuó.

Por último agregó: “Solo quiero ir paso a paso, quiero enfocarme en mí mismo, eso es lo más importante. Estar centrado en mi trabajo, poder hacer lo que el equipo espera y, para ser sincero, estoy más que seguro de que puedo hacerlo”.

Toda la actividad

Ya el viernes comenzará la actividad en la pista. Durante la primera jornada de entrenamientos habrá dos turnos para probar el circuito: desde las 8.30 hasta las 9.30 (horario argentino; hay cinco horas más en Italia) y, luego, de las 12 a las 13. El sábado, de 7.30 a 8.30, los pilotos podrán practicar por tercera vez. Ese mismo día, pero de 11 a 12, se producirá la clasificación. Y la esperada carrera, lógicamente, desde el domingo, programada para las 10 de la Argentina.

Colapinto tendrá por delante las nueve carreras que le restan a la temporada. Luego del Gran Premio de Monza, la agenda marca el siguiente destino: el GP de Azerbaiyán en Bakú (15 de septiembre), el GP de Singapur (22 de septiembre), el GP de Estados Unidos en Austin (20 de octubre), el GP de México en Ciudad de México (27 de octubre), el GP de Brasil en Interlagos (3 de noviembre; donde muchos argentinos ya están averiguando para tratar de viajar), el GP de Las Vegas (24 de noviembre), el GP de Qatar en Losail (1 de diciembre) y, por último, el GP de Abu Dhabi en Yas Marina (8 de diciembre).

Desde Juan Manuel Fangio hasta Gastón Mazzacane, pasando por José Froilán González y Carlos Reutemann, entre otros, el listado de pilotos argentinos que pudieron participar de la Fórmula 1 tiene, a partir de este fin de semana, 23 apellidos.

