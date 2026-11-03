Haas confirmó la salida de Esteban Ocon y anunció a su reemplazante

La escudería Haas confirmó este martes la salida definitiva de Esteban Ocon de su equipo para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 y anunció que el brasileño Rafael Câmara será su reemplazante y hará su debut el fin de semana próximo en el Gran Premio de San Pablo.

“TGR Haas F1 Team puede confirmar que Esteban Ocon ya no competirá en su nombre en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2026. Rafael Câmara ahora será compañero de equipo de Ollie Bearman en el equipo en el Gran Premio de São Paulo”, publicó la escudería en su cuenta de X.

El posteo de Haas en X

Así, Câmara, quien había sido presentado semanas atrás como uno de los pilotos titulares para la temporada 2027, adelantará su llegada a la máxima categoría del automovilismo.

La decisión llega unos días después del conflictivo episodio que protagonizó el piloto francés durante el Gran Premio de México, y que derivó en su exclusión del resto de la actividad del fin de semana.

El equipo dispuso que el japonés Ryo Hirakawa ocupara su lugar de manera inmediata. Detrás de aquella determinación apareció rápidamente una trama de desacuerdos internos y tensión entre el piloto y la conducción de la escudería.

Haas confirmó el debut de Rafael Camara en la Fórmula 1 James Sutton - Formula 1 - Formula 1

El origen de la salida de Ocon

Según publicó el diario alemán Bild, el conflicto tuvo lugar en la segunda práctica libre del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante esa sesión, la ingeniera de pista Laura Müller le indicó a Ocon que debía ingresar a boxes para sustituir los neumáticos blandos por un juego de compuestos medios.

“No, quiero seguir con los blandos. ¡No me hagas esto!”, expresó el piloto por radio, según reconstruyó el medio alemán.

Desde el muro de Haas le explicaron que la planificación había cambiado debido a la situación del otro monoplaza del equipo. “Hemos cambiado la carga de combustible de alta a media porque Ollie no tiene muy buen aspecto”, le comunicaron.

Anticipado cambio de pilotos en Haas ap - AP

Lejos de aceptar la decisión, Ocon insistió en mantenerse con la estrategia inicial. “Seguimos con los blandos, ¿verdad?”, consultó. Ante una nueva respuesta negativa, volvió a manifestar su desacuerdo: “No, no, yo quiero poner los blandos. O sea, no me hagas eso. Vamos”.

Según trascendió en medios especializados en automovilismo, el piloto terminó la sesión visiblemente molesto y regresó a la zona de hospitalidad de Haas sin quitarse el casco. La tensión habría continuado durante una reunión interna con el jefe de equipo, Ayao Komatsu, esa misma noche.

El propio Ocon reconoció el sábado a través de sus redes la discusión con su equipo y rechazó las versiones de agresiones físicas en esa reunión.

“Anoche, un desacuerdo derivó en una conversación con las partes involucradas. Rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier índole”, expresó.

En ese sentido, remarcó que condenaba “la violencia en todas sus formas” y que las diferencias debían resolverse “con profesionalismo, respeto y comprensión mutua”.