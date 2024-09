Horner, con todo: para el jefe de Red Bull, la presentación de Newey en Aston Martin fue “prematura”

Escuchar

Christian Horner, director de la escudería Red Bull, cree que el anuncio de la incorporación de Adrian Newey en Aston Martin fue “prematuro”, ya que aún tiene contrato con la escudería de Milton Keynes.

Desde que fue anunciado que Newey dejaría Red Bull, hubo especulaciones sobre su próximo destino, pero al final acabó firmando un acuerdo para ser el nuevo socio director técnico de Aston por 30 millones de libras al año, además de convertirse en accionista. Todo un cambio. Brusco, verdaderamente.

Este martes se celebró una rueda de prensa en la nueva sede de Aston en Silverstone, a la que Newey llegó entre una gran algarabía. Sin embargo, no asumirá oficialmente su nuevo cargo hasta el 1 de marzo. Por eso, tal vez, Horner consideró que el momento del anuncio fue bastante inoportuno.

Newey, pura sonrisa en Aston Martin captura

“Obviamente fue un gran anuncio por parte de Aston y Adrian siempre tuvo la decisión de hacer lo suyo, así que obviamente fue un gran momento para el equipo”, comentó al sitio Motorsport. “Eligieron celebrarlo quizás un poco prematuramente antes de que haya terminado su contrato con Red Bull Racing, pero obviamente fue un gran momento para ese equipo”, advirtió.

Horner admitió que no le tomó por sorpresa ver confirmado el fichaje de Newey por Aston y cree que la experiencia del diseñador de 65 años será ahora un activo clave para un equipo que busca progresar en la parrilla. “No fue una gran sorpresa; creo que cada vez estaba más claro que ese era el camino que iba a seguir en lugar de retirarse o ir a cualquier otro equipo, así que obviamente será un nuevo reto para él y será triste ver cuando se vaya el año que viene, pero le deseamos todo lo mejor para el futuro”, dijo.

Pero la cosa no terminaría ahí. Según devela el sitio especializado Motorsport, habría un castigo implícito para Newey por parte de Red Bull: “Motorsport.com ha podido saber que ahora sí ha sido sido eliminado de cualquier viaje que tenga el equipo relacionado con la Fórmula y por tanto ya no asistirá a ninguna carrera. Entre otras, estaba previsto que fuese a Austin el mes que viene, pero ya no lo podrá hacer”.

Entre risas, Christian Horner aporta algunas indicaciones www.redbullmediahouse.com

“Adrian es obviamente un tipo muy creativo y no es un diseñador original, creo que es la única persona que sigue en la Fórmula 1 trabajando en una mesa de dibujo, así que inevitablemente habrá un proceso de tener que conocerse y saber cómo trabaja cada uno y demás. Es único en muchos aspectos, y creo que Aston intentará aprovechar su enorme experiencia”, sostuvo, una mezcla de gratitud y fastidio.

“Recuerdo con gran cariño los casi 20 años que pasamos juntos, los altibajos durante ese período, pero miro hacia el futuro y creo que estamos bien posicionados para ello”, finalizó el directivo. Además, según se supo, nuevos rivales de Red Bull están surgiendo de entre las filas de su propio equipo.

La partida del diseñador Newey para firmar con Aston Martin representa algo más que una señal de las ambiciones del equipo que pertenece al multimillonario Lawrence Stroll. Considerado “el equipo del futuro” por su piloto Fernando Alonso, tienen la mira puesta en el diseño de un auto que pueda aprovechar las nuevas regulaciones para el 2026 -como hizo Newey con Red Bull en el 2022.

Otro miembro clave del equipo de Christian Horner con Red Bull, el director deportivo Jonathan Wheatley, dejará al equipo al final de la temporada y se incorporará al Audi, que debutará en el 2026.

Se entiende hasta la fecha que Newey ya no hace un trabajo a profundidad con Christian Horner y compañía, sino que solo asesora el RB17 de manera online, dando indicaciones. Es más, en una entrevista con ‘High Performance Podcast’ contó que ya no formaba parte del equipo desde el Gran Premio de Japón, en Suzuka.

Joining forces at last.



Adrian Newey 🤝 Fernando Alonso. pic.twitter.com/Is5EfaWpSp — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 10, 2024

¿Por qué Aston Martin?, le preguntaron recientemente. “Sentí que necesitaba un nuevo desafío. A finales de abril decidí que necesitaba hacer algo diferente. Me sentí muy honrado de que varios equipos se acercaran a mí, pero al final, la pasión, el entusiasmo y el compromiso de Lawrence, su oferta de asociación y participación accionaria, se volvieron muy claros y obvios”, dijo Adrian Newey, cuando fue presentado con la escudería verde propiedad del millonario canadiense.

Lawrence Stroll logró seducir al que es, sin lugar a dudas, uno de los diseñadores de autos de F1 más relevantes de la historia, y quien porta en el pecho las insignias de 25 títulos mundiales (12 de pilotos y 13 de constructores) conseguidos con los autos que surgen de su magia.

