Juan Pablo Montoya criticó a Franco Colapinto por su accidente en el Gran Premio de San Pablo y los fans argentinos le recordaron su trompo en Australia 2006

En el centro de la escena está Franco Colapinto. El piloto argentino, desde su desembarco en la Fórmula 1 se apoderó de la atención de todos. Carismático y talentoso, el joven de 20 años es un imán para los fanáticos y una joya a explotar para varias escuderías. Sin lugar confirmado como titular en Williams en 2025, siguen las negociaciones para conseguir un lugar en otro equipo al menos por una temporada, está en boca de todos y en esta oportunidad quien habló sobre él fue el colombiano Juan Pablo Montoya, que también corrió en el histórico equipo inglés.

El ex piloto de 49 años analizó el presente de su ex escudería y al, ser consultado sobre Franco, fue crítico con el argentino. “Williams la tiene horrible, destruyeron tres autos”, dijo en una con AS Colombia, en referencia a los choques de Alex Albon en la clasificación en la última fecha carrera en San Pablo, además del despiste e impacto de Colapinto en la clasificación y en la prueba principal.

“Colapinto se estrelló dos veces. Sé que los errores pueden pasar. Ahora Colapinto está en el amor de todo el mundo, pero se estrelló detrás del Pace Car (Safety Car)”, dijo Montoya. En las redes sociales atacaron al ex piloto colombiano y hasta le recordaron cuando él dio un trompo en el giro de reconocimiento en el Gran premio de Australia, con un McLaren. Uno de los usuarios recordó que se trató de un incidente “en la vuelta de formación y con la pista seca”.

Y Montoya continuó: “Probablemente lo que estaba haciendo Colapinto es que quiso alcanzar el paquete (el pelotón) cuando ya no estaba el Safety Car (Auto de Seguridad). Y una de las cosas que pasan hoy es que las llantas intermedias ya no tienen tanta temperatura, ni las slicks (gomas para piso seco). Como estaba lloviendo duro, pisó un poco de un charco y cualquier cosa por exceso en lluvia con las llantas sin temperatura... Ese es el problema cuando los autos tienen tanta potencia y tienen tanto grip (adherencia en pista) que uno está bien, y de pronto, en un segundo, ya no lo estás, no es un poquito”.

Resultó extraña la crítica de Montoya, que supo correr con Williams y con McLaren también sufrió accidentes, incluso con más experiencia que Colapinto. Es que el colombiano luego de ser campeón del CART (actual IndyCar) en 2000, debutó en la Fórmula 1 en 2001, también con Williams, en ese momento motorizado por BMW. El colombiano corrió 94 Grandes Premios, logró 7 victorias, 4 con Williams y 3 con McLaren, escudería en la que corrió hasta 2006.

Colapinto sale del Williams, luego del accidente que lo dejó fuera de carrera en Interlagos Captura de video

Los fanáticos argentino le recordaron a Montoya que Colapinto disputó apenas seis fechas de la presente temporada y pudo terminar siete de las ocho competencias que disputó, sumando las dos Sprint de Austin y San Pablo. Incluso, le remarcaron que el argentino sumó puntos en su segunda carrera al ser octavo en Azerbaiyán. Además, se lució con una largada brillante en Singapur en la que saltó del 12º puesto al noveno. Y sumó otra unidad en Austin al completar el top diez. Y varios le recordaron un curioso incidente que protagonizó en 2006, ya con cinco años de experiencia en la máxima categoría.

Ocurrió en el GP de Australia, cuando los autos salieron a la vuelta previa a la largada para calentar neumáticos. Mientras transitaban haciendo el clásico movimiento de zig zag para darles temperatura a las ruedas, el McLaren Mercedes de Montoya realizó un trompo y quedó cruzado en la pista, a pocos metros de la grilla de largada. El piloto colombiano debió esperar que pasaran todos los autos para dar marcha atrás y reencauzar la situación, pero por cuestiones reglamentarias largó desde la última posición.

El blooper de Montoya en 2006

