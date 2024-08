La “fiebre Colapinto”, un fenómeno que es casi como nuestro “Drive to Survive” y la clave de entender para qué está

Escuchar

Primero fue Michael Schumacher (2000-2004). Después Sebastian Vettel (2010-2013). Más tarde Lewis Hamilton (2014-2020, con excepción de 2016). Y en tiempos recientes, Max Verstappen (2021-2023). En los últimos 25 años, la Fórmula 1 tuvo campeones mundiales que hicieron un culto de las victorias con autos de dominio abrumador. La torta del Circo se repartió entre Red Bull, Mercedes y Ferrari. Hubo, por cierto, pelea en varios de esos campeonatos, la última de ellas (2021) con la inolvidable conquista de Verstappen sobre Hamilton en Abu Dhabi. Pero, globalmente, a mitad de temporada todos sabían quién iba a consagrarse en el Campeonato de Conductores.

Ingenieros-diseños-presupuestos mediante, los pilotos hicieron su trabajo. Lo desplegaron tan bien que la Fórmula 1 empezó a tornarse repetitiva. Para algunos, aburrida, tediosa. Los directores de transmisión tomaban al puntero en la primera vuelta y a 500 metros de la llegada: en el resto, salvo accidentes, todo eran disputas por los puestos intermedios. Lo más interesante digamos. Hasta que la serie “Drive to Survive” , de Netflix, empezó a captar nuevas audiencias, a mostrar otra cara de la Fórmula 1. Ganó otros mercados y de alguna manera se reactivó el interés para volver a disfrutar las mañanas de domingo con competencias.

Colapinto girando en los ensayos en Monza, donde fue 17° en ambas sesiones con el Williams. Un promisorio comienzo ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Luego del tricampeonato de Verstappen, la movida de llevar a Hamilton a Ferrari en 2025 fue un revulsivo de alto impacto , a pesar de que todavía faltaba la temporada 2024. Y los equipos hicieron el resto (lo más importante): achicar la brecha con los Red Bull y hasta empezar a superarlos. La mesa estaba servida. Aunque para Argentina faltaba el salmón rosado.

De pronto, se aceleraron los tiempos. Cuando el inolvidable Flaco Traverso, en julio de 2023, le grabó un video tirándole buenas ondas y diciéndole “tomátelo con calma que vas para arriba”, no imaginaba que poco más de un año después tendría su butaca en un Fórmula 1. Las puertas se abrieron de par en par. Se la jugó el director de equipo de Williams (James Vowles), brotaron los sponsors luego de una de las “Sessions” más rutilantes de Bizarrap y hoy Argentina empezó a vivir la “fiebre Colapinto”.

Aquel mensaje del Flaco Traverso

Los amantes de la Fórmula 1 nunca dejaron de quererla, de sentirla, a pura pasión. Incluso en los tiempos en que era demasiado previsible. Pero ahora tienen un motivo más para aferrarse a la pantalla. O empezar a buscar tarifas para viajar a San Pablo del 1° al 3 de noviembre y verlo en persona en Interlagos. Y Colapinto entró a lo grande: derrochando simpatía. Con su espontaneidad. Con sus picardías. Nada le pesó (por ahora). Vive en un mundo mágico y por eso llamó la atención de todos. Por su elección, por su velocidad, por su desparpajo, por las bromas en las redes sociales en virtud de sus “diálogos chamuyeros” con periodistas españolas o brasileñas. Algunos ya aventuraron temeriamente que había llegado “el nuevo James Hunt”, recordando al piloto británico, campeón mundial en 1976 (archirrival de Niki Lauda) y un playboy empedernido.

Nada más nocivo que las exageraciones o las comparaciones fuera de tiempo y lógica. Colapinto participó de sus dos primeras sesiones de práctica como piloto oficial de Williams y cumplió. No sólo fue rápido, casi tanto como su más experimentado compañero de equipo (Alex Albon), sino que cerró la jornada sin romper el auto, que era lo único que no tenía que hacer para evitar miradas de reojo. Cada auto roto es un dolor de cabeza para los presupuestos de los equipos, y ni hablar para los que están en la parte de atrás del pelotón y no cosechan puntos ni perciben premios importantes. Terminar con el auto sano es, para un piloto de Williams, un gran resultado.

La frescura de Franco Colapinto fue una de las cosas que más llamó la atención en Monza Instagram @williamsracing

Un equipo que no es el de hace 40 años, cuando con capitales saudíes, con Frank Williams al comando y Alan Jones, Carlos Reutemann y Keke Rosberg en el volante, peleaban por los títulos, ganando dos en tres años (y rifando el tercero, de 1981, que acarició Lole). Un equipo que tampoco es el que, años más tarde, le permitiera coronarse a Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jacques Villeneuve, el último campeón de la escudería, en 1997 (sí, hace 27 años). Hoy es un equipo que hace entró en decadencia y viene mejorando lentamente respecto de 2023.

Es recordado el momento en “Drive to Survive” cuando, en una charla mano a mano, Vowles, recién llegado de Mercedes, le explica a Albon su proyecto con Williams: “Quiero que seamos protagonistas y demos pelea arriba”. Albon sonrió incrédulamente, pensando en una humorada, hasta que se dio cuenta de que lo había dicho en serio. Tampoco es que en un breve período Williams va a pugnar con Red Bull, McLaren, Ferrari o Mercedes. Pero hay como otra perspectiva. Y dentro de ese escenario, le llegó la chance al argentino.

La efervescencia en las redes sociales, el atractivo de ver un argentino en la máxima categoría desde que Gastón Mazzacane se subiera a un Minardi hace 23 años. Sí, Franco ni siquiera había nacido. Hoy, la “fiebre Colapinto” se presenta como un fenómeno que es casi como nuestro “Drive to Survive”. Y será clave la paciencia y el criterio para entender que no lo van a ver adelante, sino del medio para atrás. Que nadie se ponga más ansioso que el chico que corre a 353 km/h y que ya se ganó las simpatías mostrando cómo es: un pibe que está en la elite de la velocidad.