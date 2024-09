La Fórmula 1, en vivo: cómo ver online el Gran Premio de Monza, con Franco Colapinto

Escuchar

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), Franco Colapinto disputa el primer Gran Premio de Fórmula 1 de su vida, el de Monza. El piloto de 21 años largará en el 18° puesto a bordo de su Williams FW46, con la intención de cometer la menor cantidad de errores posibles en el que, hasta el momento, seguramente sea el momento más importante de su carrera profesional. La actividad se puede seguir en vivo por streaming a través de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

El pilarense tuvo una gran participación en los primeros dos días en Monza. De hecho, logró el noveno mejor tiempo en la tercera práctica, pero un error en la clasificación no le permitió repetir lo hecho horas antes. “Sabía que la primera clasificación podía ser complicada, pero me sentía cómodo con el auto y sentía que podía tener un buen resultado. Hice un buen primer run, el segundo tenía para mejorar… Siempre me costó eso de salir ya y sentir bien el auto y todo el grip que tiene. Es un poco la adaptación que me falta: estar al límite desde el principio”, reconoció Colapinto.

De cara a este domingo, Lando Norris (McLaren) logró la pole position con un tiempo de 1:19.327. Su compañero de escudería, Oscar Piastri, quedó en el segundo lugar, a 109/1000, por lo que partirán desde la primera fila. Detrás quedaron George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), Alexander Albon (Williams) y Nico Hulkenberg (Haas).

Ganadores y calendario de la Fórmula 1 2024

GP de Bahréin en Sakhir - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Arabia Saudita en Jeddah - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Australia en Melbourne - Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de China en Shanghái - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Miami - Lando Norris (McLaren)

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Canadá en Montreal - Max Verstappen (Red Bull).

GP de España en Montmeló - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Austria en Spielberg - George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lewis Hamilton (Mercedes).

GP de Hungría en Budapest - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Lewis Hamilton (Mercedes).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Lando Norris (McLaren).

Lando Norris gritó campeón en el último Gran Premio, el de Zandvoort, y partirá en la pole en Monza JOHN THYS - AFP

1 septiembre: GP de Italia en Monza.

15 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

22 de septiembre: GP de Singapur.

20 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin.

27 octubre: GP de México en Ciudad de México.

3 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos.

24 de noviembre (sábado): GP de Las Vegas.

1° diciembre: GP de Qatar en Losail.

8 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

