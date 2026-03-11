La “lesión” de los Alpine: por qué el auto de Colapinto sufre en las curvas rápidas y cuándo podría estar arreglado

Los mecánicos e ingenieros del equipo Alpine tienen trabajo por delante. El desempeño de los autos del argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly en la primera carrera de la temporada de la Fórmula 1 celebrada en Australia no estuvo a la altura de lo que habían mostrado en las pruebas previas en Barcelona y Bahréin. Ambos corredores sufrieron en las curvas de alta velocidad. El director deportivo de la escudería, Steve Nielsen, confirmó que la “lesión” de ambos coches es “subviraje”, y se mostró esperanzado en corregirlo lo más pronto posible. Este fin de semana, en Shanghái (China), ambos pilotos volverán a padecerlo. Aunque tendrán una ventaja: se trata de un trazado con menos curvas de alta velocidad que el de Albert Park, en Melbourne.

“Creo que quizá podríamos haber hecho un mejor trabajo en la clasificación con la preparación de los neumáticos y cosas así en las vueltas de salida. Así que definitivamente hay algunas cosas ahí que podemos aprender y el balance en alta velocidad no es el mejor, necesitamos arreglar eso”, señaló Nielsen, citado por el portal Motorsport.com.

Franco Colapinto en un paso por la leca del circuito de Albert Park, en Melbourne Scott Barbour - AP

“Definitivamente hay cosas que podríamos hacer mejor”, insistió Nielsen. Y continuó: “Si estuviéramos haciendo esta carrera [la de Australia] otra vez ahora, haríamos algunas cosas, particularmente en la clasificación, de manera ligeramente diferente. Pero todo el mundo te dirá eso”, alegó Nielsen. Y diagnosticó: “Tenemos subviraje en alta velocidad. Vimos algo de eso en Bahréin”, dijo el británico. “La naturaleza o las características de este circuito significan que hay más curvas de alta velocidad, por lo que ese problema se vuelve mayor. Así que lo entendemos, tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en el auto en China”, adelantó. Los fanáticos de Colapinto y Gasly en todo el mundo tendrán que esperar para verlos más adelante en la grilla.

“Es una lesión que estamos arrastrando en este momento y ojalá no fuera así, pero creo que sabemos cómo resolverlo”, se esperanzó Nielsen. Y concluyó: “Eso espero”. Algo parecido dijo el propio Colapinto, que terminó en el puesto 14 en Melbourne. Si bien quedó afuera de los puntos luego de un stop & go por culpa de un mecánico que tocó el Alpine antes de la largada y cuando el cartel de 15 segundos ya se había despegado, el pilarense se transformó en el primer argentino en concluir el Gran Premio de Australia. Ni Oscar Larrauri (1988), ni Esteban Tuero (1998), ni Gastón Mazzacane (2000 y 2001) pudieron lograrlo.

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine Clive Rose - Getty Images AsiaPac

“Tenemos una idea de qué pasó, pero es muy difícil solucionarlo tan rápido”, señaló el argentino luego de la clasificación para el Gran Premio de Australia. Y añadió: “Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto que al final te vas dando cuenta los problemas que tiene. Capaz se correlaciona en el simulador, pero al llevarlo a la realidad de la pista es difícil, porque lleva meses de diseño y elaboración de la fábrica. Lo más importante es entender de dónde vienen los problemas grandes que tenemos”.

Colapinto, “maestro de la velocidad”

Franco Colapinto fue nombrado el “Speed Master” (“maestro de la velocidad” en español) del Gran Premio de Australia. A pesar de terminar en el puesto 14° de la competición, el piloto de Alpine obtuvo el reconocimiento por alcanzar la mayor velocidad, con un valor de 344 kilómetros por hora.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 compartió un video del argentino durante la carrera, donde mostraba la gran rapidez que alcanzó. El reconocimiento representa otro momento destacable de Colapinto en su carrera: ya se había llevado todas las miradas por sus rápidos reflejos para evitar chocar con Liam Lawson.

“¡Atrápalo si puedes! El primer Speed ​​Master @aramco de la historia es Franco Colapinto, que marcó la velocidad más rápida en el Gran Premio de Australia“, escribió la federación deportiva en su cuenta de X.