La peculiar producción de fotos de Franco Colapinto para los personajes del año de una revista española

El joven piloto argentino Franco Colapinto alcanzó rápidamente la fama cuando se convirtió en el primer piloto argentino en 23 años en volver a la Fórmula 1 de la mano de la escudería Williams. Eso le ameritó un lugar entre los “personajes del año” en una famosa revista española. Las fotos de la peculiar producción, que titularon “Francomanía” e incluyen a Colapinto con un conejo, se filtraron en X en las últimas horas.

“Solo seis carreras le han servido a Franco Colapinto para convertirse en el chico de moda y la sensación del paddock de la Fórmula 1. Ha puesto su país patas arriba y, aunque todavía no tiene asiento para 2025, ya nadie duda de que será una de las estrellas que darán forma a este deporte en la próxima década ”, se lee en la introducción al reportaje que realizó la revista GQ para su edición Hombres GQ del Año 2024 (Men of the Year 2024).

Colapinto para los Hombres del Año de la revista GQ. Foto: X

Allí, eligen a los personajes más destacados y premian “el talento más brillante en los campos de la moda y el espectáculo”. Al final del pequeño texto sobre Colapinto, incluyen una graciosa aclaración: “NOTA: Léase este reportaje con acento porteño”.

El piloto rápidamente ganó protagonismo en agosto, cuando Williams confirmó que el joven de 21 años competiría por el resto de la temporada 2024 en la escudería en reemplazo de Logan Sargeant. Desde entonces, se ganó el amor del público argentino y del mundo. Es el primer argentino en 23 años en correr en la máxima categoría del automovilismo y el segundo argentino en la historia en hacerlo en la escudería británica, después de Carlos Reutemann. Corrió en el Gran Premio de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, San Pablo, Las Vegas y Qatar.

Colapinto junto al conejo Winter, en adopción. Foto: X

El circuito de Lusail le jugó una mala pasada, el penúltimo gran premio del año. Tras la clasificación, sufrió un accidente en la carrera y debió abandonar recién comenzada su participación. Fue por un incidente de terceros que tuvo un duro choque: el francés Esteban Ocon intentó esquivar al Haas de Nico Hülkenberg, que buscaba iniciar un trompo, y terminó pegándole a Colapinto en el portón derecho.

El conejo Winter sobre el casco de Colapinto. Foto: X

Aunque el piloto intentó circular por la parte lisa de escape para evitar el choque, el impacto fue directo y fuerte y el Williams y Alpine quedaron encajados en la leca. Inmediatamente lo subieron a una ambulancia y vio el resto de la carrera desde su box. Ahora, su foco está puesto en el Gran Premio de Abu Dabi.

A pesar del golpe, la fama y el alcance de Colapinto se mantienen intactos, y eso le ganó un puesto entre los hombres del año de la revista española. En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se lo ve posar con varias prendas de altas marcas, en un costado de modelo que no se vio antes. Lo que más se destaca es una foto del piloto en traje junto con un conejo.

Otra de las fotos de Colapinto entre los personajes del año. Foto: X

El animal, sentado encima de él, se llama Winter, y es un conejo en adopción de la Asociación de Pequeños Animales La Madriguera. En otra de las fotos, Winter posa solo sobre el casco de Colapinto, donde se distinguen la bandera argentina y el logo del productor musical y amigo del piloto, Bizarrap, entre otros de los sponsors que lo acompañaron.

Desde la revista afirmaron que formará el deporte en la próxima década. Foto: X

El resultado de Lusail no debe desmotivar al piloto, que próximamente pisará Abu Dabi. Allí, el circuito tendrá zonas de escape y curvas que van de la mano con su estilo.

LA NACION