La premonición de Guenther Steiner sobre Franco Colapinto y la advertencia de cara a su futuro

Guenther Steiner, ex jefe del equipo Haas de Fórmula 1, opinó sobre el presente de Franco Colapinto en Williams tras la última carrera de Las Vegas. Además, se refirió a la popularidad repentina que adquirió el joven piloto de 21 años nacido en Pilar y cómo el fervor de los hinchas y la fama podrían haberle jugado en contra. A juicio de Steiner -muy popular entre los seguidores de la serie “Drive to Survive”-, el corredor argentino todavía tiene que mucho que aprender antes de enrolarse en un equipo grande. “Colapinto tuvo un gran furor alrededor suyo. Para mí, hizo un gran trabajo en las dos o tres primeras carreras. Manejar a la par de Alex Albon es bueno. Es un buen piloto”, dijo Steiner en declaraciones a Motorsport.com.

De todas maneras, el ex jefe de Haas lanzó una advertencia: “No sé si se le subió (la fama) a la cabeza o si se la cree. Porque en las últimas dos o tres carreras, no ha estado tan fantástico”, alertó. Y agregó: “Hizo varias cosas mal y eso es lo último que necesita Williams”. En rigor, el argentino chocó en la clasificación y en la carrera principal de Brasil, en el circuito de Interlagos, y se pegó contra el muro en la Q2 del último fin de semana en el trazado callejero de Las Vegas. Largó desde la calle de boxes luego de que el equipo inglés hiciera un gran trabajo para reparar el auto y terminó en el puesto 14.

Franco Colapinto se prepara para su octava carrera en la Fórmula 1: será este fin de semana en Lusail (Qatar) @WilliamsRacing

“Por eso te ‘levantan’ cuando tenés una buena actuación. Hay que lidiar con eso. (Es como si) ya lo hubieran vendido a otro equipo por no sé cuántos millones. Con un piloto joven que nunca ha estado en la Fórmula 1 -ese es el caso de Colapinto, que debutó este año en Monza tras el despido de Logan Sargeant-, puede que no sea capaz de procesar eso adecuadamente”, postuló Steiner.

No es la primera vez que Steiner habla de Colapinto

Hace exactamente dos meses, Steiner saludó el debut del argentino en Williams. Lo hizo en el podcast “The Red Flag”, donde tuvo palabras elogiosas para el corredor nacido en Pilar. Con 59 años, italiano de nacimiento, Steiner fue director de Jaguar Racing, Red Bull Racing y, más recientemente, del equipo Haas. Es todo un personaje, histriónico, muy divertido. Y activo participante de la serie de Netflix “Drive to Survive”, donde recurrentemente se lo veía hablando con Gene Haas, patrón del equipo, dando explicaciones de por qué a sus autos “les había ido tan mal”. El clásico “Un fin de semana de mierda, Gene...” provocaba las sonrisas de los seguidores de la serie en sus distintas temporadas. O aquella definición tajante de “tenemos dos tarados como pilotos, Gene”.

¿Qué dijo Steiner sobre Colapinto? Con su habitual estilo, apuntó: “Estábamos viendo a un Alex Albon que probablemente sea el mayor talento que apareció después de Michael Schumacher, entonces llega un chico que nadie conoce, ni siquiera sabés pronunciar su nombre, y te preguntás de dónde salió. Esperaba mucho de Albon, es un buen piloto, pero podés ver que Colapinto... Y muy bien por James Vowles, que descubrió un muy buen talento. El chico llegó, casi pasando o igualando a Alex Albon, que sabemos que es un gran talento”, describió Steiner.

Franco Colapinto es furor en cada uno de los circuitos que corre: en Singapur, por ejemplo, firmó autógrafos para sus fanáticos asiáticos Lars Baron - Formula 1

El ejecutivo se animó a hurgar en el futuro cuando le preguntan qué debería hacer Williams el año próximo (o los que siguen) con él, en virtud de que los equipos ya tienen la mayoría de las butacas de 2025 asignadas. “Estoy seguro de que intentarán buscar un lugar para él. La gente debería fijarse en él. Porque sí, es verdad que tuvo algunos errores, pero se recuperó y volvió a la pista. ¡Pum! Puso el auto en el lugar correcto. Y fue impresionante lo que hizo, como lo de la largada en Singapur. Eso fue muy bueno. Lo vio todo el mundo. Fue por todo y no hizo nada que no debía hacer. Colapinto está allí para demostrar que debe quedarse. Y en mi opinión, él lo hizo. Lo demostró en las tres carreras que hizo con Williams. Colapinto merece estar allí”, cerró Steiner.

Steiner dejó su puesto en Haas luego de varias temporadas sin mucho suceso, con los autos ubicados del medio hacia atrás y alguna que otra satisfacción. Pero no cosecharon muchos puntos, que es lo que necesitaban por razones de presupuesto, y además, sus pilotos (Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Mick Schumacher, Dimitry Mazepin) sufrieron muchos accidentes, con lo que ello impacta en los números. Pero aún así, “jugó” a qué decisión tomaría si tuviera que definir qué hacer en 2025 con Colapinto.

Los elogios de Steiner a Colapinto

“Lo intentaría poner en Audi (Sauber). Lo intentaría, aunque no sé si lo quieren o no, pero ha demostrado que puede hacerlo. Y si Audi está interesado en un joven piloto, Colapinto es joven y mostró sus condiciones, que puede hacerlo. ¿Por qué no Colapinto?”, se preguntó. Y remató con un elogio aún mayor para el argentino, metiéndose ya en la interna de Williams, que para el año próximo contará con Albon y con Sainz, que deja Ferrari por el ingreso de Hamilton. “Ya dije lo que pienso. Si James Volwes hubiese sabido que tan bueno era Colapinto, en lugar de haber estado en tantas charlas con Sainz para que sea su piloto en 2025, hubieran firmado a Colapinto por buenas razones y dinero”.

LA NACION