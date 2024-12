La propuesta que recibió Franco Colapinto de Alexander Albon para cuando regrese a la Argentina

En vísperas del Gran Premio de Abu Dhabi, la fecha final de la temporada de Fórmula 1, Franco Colapinto compartió junto a su compañero en Williams, el tailandés Alexander Albon, la última entrega de Team Torque, el podcast de la escudería. Hubo muchos intercambios en tono de broma y algunos generaron cruces peculiares, con miradas cómplices.

Entre idas y vueltas, el pilarense puso fin a una serie de respuestas falsas (dijo que la mejor temperatura fue la de Las Vegas, y la mejor comida, la china, donde Franco ni siquiera compitió) cuando Albon le planteó quiénes eran los mejores hinchas. En ese momento del ping pong en el que contestaba Colapinto, el tailandés sacó el tema y el piloto de 21 años se puso, en cierta manera, muy serio: “Los argentinos. ¿Estás de acuerdo?”. Enseguida, hubo una sonrisa pícara.

Alex Albon y Fran Colapinto tienen buena química y se nota fuera de la pista, sobre todo en los eventos de promoción de Williams y la Fórmula 1. NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

Franco vio que su compañero quería evitar a toda costa una polémica que conllevaría su respuesta, si no era positiva, y trató de ser complaciente, sin mucho convencimiento. “Bueno, no puedo hablar por tus hinchas... Seguro que los argentinos son los más apasionados que he visto”, le devolvió.

Rápido de reflejos, Colapinto lo advirtió, chicaneando: “Si decías que no son los mejores... Uh... ¡Cuidado!”. El gesto con las palmas del bonaerense hablaba por sí solo, como si una contestación opuesta fuera a llenar de comentarios adversos de los fanáticos argentinos el podcast.

Alexander Albon y Franco Colapinto, los compañeros en Williams que utilizan sus encuentros ante las cámaras para entregar un show de bromas y chicanas. @WilliamsRacing

Y eso desembocó en una consulta de Albon que terminó en una propuesta: Colapinto manifestó que tras protagonizar el domingo el Gran Premio de Abu Dhabi se irá a España, y luego, a la Argentina, sin dar la fecha exacta en la que el piloto número 43 aterrizará en el territorio nacional. Alex, que sí posee un lugar asegurado en la categoría para 2025 y tendrá como compañero al español Carlos Sainz, comentó que Franco debería ser paseado en un micro de dos pisos tras llegar a Ezeiza, de una manera similar a la que se trasladó a los jugadores de la selección de fútbol durante los festejos por la obtención de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El hincha, que se lanzó de un puente intentando ingresar al bus que transportaba a la Selección Argentina durante las celebraciones de ayer, siguió festejando el título. Esto desmentiría las especulaciones sobre su deceso.

Y en ese contexto, Colapinto le contó a su coequiper una de las situaciones insólitas vividas durante la celebración, cuando dos hinchas se arrojaron desde un puente con el fin de aterrizar sobre el ómnibus que llevaba a Lionel Messi, el DT Lionel Scaloni y el resto del plantel. Inicialmente, el tailandés se sorprendió, y enseguida ambos compartieron carcajadas.

Más tarde, en un evento de promoción de la categoría, se mostraron juntos lanzando gorras desde el escenario hacia el enfervorizado público, en las afueras del autódromo de Abu Dhabi, donde además repartieron algunas en mano a los que estaban junto a las vallas. Y además hubo pedidos de firmas.

Oprah Winfrey vibes, IYKYK

