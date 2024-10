La revolución Franco Colapinto no se detiene: Williams inunda las redes con el entrenamiento del argentino y anunció la venta de su merchandising

Escuchar

Comienza la cuenta regresiva para otra prueba en el Gran Circo de la Fórmula 1. La próxima estación será en Texas, Estados Unidos, por eso su preparación no se detiene nunca. Franco Colapinto sabe que la categoría tiene puestos los ojos sobre él y no quiere dejar ninguna duda de que está preparado para dar el salto definitivo y tener una butaca en 2025. Es por eso que en las redes sociales de la escudería Williams se encargaron de mostrar cómo trabaja el piloto argentino para dar otro gran paso y dejar en claro en Austin, un circuito que nunca antes corrió, que tanto Sauber como Red Bull Racing pueden tenerlo en cuenta.

La acción para Colapinto continuará el fin de semana próximo con el Gran Premio de Austin, en Texas, por la fecha 19 del campeonato de la máxima categoría del automovilismo. El argentino buscará volver a sumar puntos tras el paso por Singapur, donde no pudo acumular unidades, pero no será una tarea sencilla porque lo espera un trazado de 5.51 kilómetros de largo y 20 curvas, entre ellas siete que forman una “ese” muy marcada y dos cerradas. La primera del trazado desató el caos en más de una ocasión, dado que es una curva muy cerrada y se encuentra a la salida de la recta donde comienzan los giros, por lo que la totalidad de la parrilla busca un espacio para doblar en velocidad y los toques y accidentes son constantes.

Es una prueba de 56 giros en la que domina Max Verstappen desde hace tres años, ya que el campeón del mundo neerlandés ganó en 2021, 2022 y 2023. El piloto argentino llega a los Estados Unidos con cuatro unidades en la tabla y el equipo Williams apuesta a que Colapinto vuelva a sumar en Austin. Es por eso que en las redes sociales mostraron cómo trabaja en el gimnasio para las exigencias que implica estar a bordo de una monoplaza de la Fórmula 1.

The hard work continues 👊 pic.twitter.com/OTDO7cHwAD — Williams Racing (@WilliamsRacing) October 13, 2024

Y el equipo británico entendió a la perfección que el argentino es un imán en las redes por eso Williams para calmar la ansiedad de los fanáticos de Colapinto. Así, la escudería realizó un anuncio que tuvo una gran repercusión entre los seguidores del argentino. “Ustedes preguntaron. Nosotros escuchamos”, arranca el video publicado en las cuentas oficiales de Twitter e Instagram de la escudería que continúa mostrando diferentes tuits donde los usuarios les piden que lancen al mercado productos oficiales de Franco Colapinto.

“Franco Colapinto ha tenido un excelente comienzo en la Fórmula 1, sumando puntos en su segunda carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán, y antes de su cuarta participación en esta categoría en el Gran Premio de los Estados Unidos, estamos muy emocionados de anunciar el lanzamiento de nuestra colección oficial de Franco”, contaron desde la página oficial de Williams.

Run, don't walk.



Franco merch, dropping soon 🔜🇦🇷 — Williams Racing (@WilliamsRacing) October 13, 2024

Y en este contexto el equipo de comunicación de la escudería anunció que tomaron nota de los pedidos y otros posteos multiplicaron la expectativa: “Nuestras redes sociales se han visto inundadas de fanáticos, no solo de Argentina, sino de todo el mundo, que piden productos específicos de Franco, y estamos ansiosos por mostrarles lo que hemos creado”. Desde Williams no dieron detalle de qué productos de Colapinto se venderán desde este lunes, pero en un video que se lo ve al argentino escribieron “Corre, no camines. Merchandising de Franco, a la venta próximamente”.

LA NACION