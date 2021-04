Lewis Hamilton describió las peleas por el título de F1 con Sebastian Vettel como las más grandes de su carrera

El británico Lewis Hamilton ha reconocido sus batallas con Sebastian Vettel por el campeonato mundial de Fórmula 1 como las más grandes hasta ahora en su carrera. El siete veces campeón del mundo describió sus batallas anteriores con el alemán como “agotadoras”, en declaraciones previas al Gran Premio de Emilia Romaña de este fin de semana en Imola.

En 2017 y 2018, Hamilton y Vettel, que entonces conducía una Ferrari, estaban en una muy disputada lucha por el campeonato. En ambos años, la escudería italiana disfrutó de un coche más rápido durante al menos la mitad de la temporada, durante la cual Vettel tomó una ventaja temprana en los puntos, pero Lewis y Mercedes dieron la vuelta la historia y finalmente ganaron el campeonato. La pareja desarrolló un fuerte respeto mutuo en una pelea dura pero bastante disputada, recrea The Guardian.

“Mi batalla con Seb es mi favorita hasta ahora”, dijo Hamilton. “Sabía que estaba compitiendo contra un piloto increíble, pero no era sólo eso, sino un gran hombre que, además, es cuatro veces campeón del mundo y estábamos compitiendo contra otro equipo, que era muy fuerte en ese momento. Nos costó mucho a los dos en ese período de tiempo mantenernos enfocados carrera a carrera. Ese fue un período difícil para nosotros y nos acercó, porque el respeto que tenemos entre nosotros es enorme”.

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y una rivalidad de alto vuelo en la Fórmula 1. ANTONIN VINCENT - Antonin Vincent

Hamilton está intentando conseguir el récord de su octavo campeonato de pilotos. A los 36 años, se quedó con la primera prueba de la temporada en Bahréin, donde Vettel, ahora en Aston Martin, terminó en el puesto 15. Fue, no obstante, una victoria contra todos los pronósticos: Red Bull tuvo el mejor ritmo en el circuito de Sakhir y Max Verstappen fue formidablemente rápido, pero Mercedes logró un golpe táctico y ganó la posición en la pista a través de las paradas, permitiendo a Hamilton defender su liderazgo con gran habilidad.

Esta es la primera vez que Verstappen tiene un vehículo para montar un desafío serio por el campeonato y enfrentarse cara a cara con Hamilton, quien aceptó que probablemente una vez más se encontrará ante una prueba severa y que podría convertirse en una rivalidad. “Es diferente ahora con Max. Él no tiene la experiencia que tenía Seb, pero tiene la oportunidad de ser un futuro campeón”, dijo Lewis. “Que sea ahora o más tarde depende del trabajo que, en última instancia, hagamos el equipo y yo”, amplió.

Siete veces campeón, Lewis Hamilton describió sus títulos más disputados en a Fórmula 1. MediaPortal Daimler AG

La estrecha pista del Autódromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari hará que los adelantamientos sean complicados y otorgan un significado especial a la clasificación de este sábado, donde Red Bull puede esperar haber mantenido su ventaja sobre Mercedes. “No puedo aventurar lo que está por venir, pero espero que los fanáticos tengan un buen espectáculo”, dijo Hamilton.

Toto Wolff, director del equipo Mercedes, sumó su voz: “Aunque hayamos ganado la primera carrera, no nos hacemos ilusiones de que esta será una temporada sencilla. Al coche todavía le falta ritmo en una sola vuelta y Red Bull parece tener ventaja en este momento”.

Lewis Hamilton y Toto Wolff, las caras principales de Mercedes, que comenzó la temporada ganando en Bahréin. LAT Images / Daimler AG

Hamilton no es alguien que se asusta tan fácilmente. “Seguimos afrontado cada fin de semana de la misma manera. No se cambia lo que está funcionando. Seguimos en lo nuestro, nos gusta el desafío. A todos nos entusiasma tener un desafío semejante, y no nos acobardamos por el mismo’', agregó.

Por su parte, Verstappen ya dio la vuelta de página luego de la bronca porque su equipo le ordenó devolverle la punta a Hamilton tras sacar ventaja de haber seguido de largo en una curva. “Lo más importante es sumar puntos, no como el año pasado en el que no estabas al mismo nivel y te ibas sin sumar puntos. Ahora somos más competitivos y nos llevamos muy buenos puntos. No fuimos los primeros, pero quedamos segundos, así que no es el fin del mundo”, describió, antes de completar sus declaraciones con un análisis más amplio: “Creo que (Bahréin) fue una ocasión malograda, pero si tenemos el coche más rápido no será un problema. Nos quedan 22 carreras para poder quedar delante de ellos”.

LA NACION