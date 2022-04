Lewis Hamilton, molesto, frustrado y sin filtro, mantiene su enfrentamiento con la FIA

Cero tolerancia. Sin filtro. Molesto. Incómodo. Todo le cabe a Lewis Hamilton, que este arranque de temporada de la Fórmula 1 no logra establecerse con su Mercedes y todo le genera fastidio. El piloto británico está dispuesto a no dejar pasar ni el más mínimo detalle de la FIA y sus reclamos llegan a cada paso. En esta oportunidad, su queja apareció por la realización de una reunión para pilotos que le resultó la “más larga de la vida”.

Hamilton no pretende ser políticamente correcto, está lejos de esas cuestiones. El británico, así como fue muy duro contra el desempeño de Michael Masi como director de carreras -tras la controvertida definición en el Gran Premio de Abu Dhabi que lo dejó con las manos vacías y coronó como campeón a Max Verstappen-, también le pasó factura a la FIA por haberles dado el cargo a Niels Wittich y Eduardo Freitas, que se mostraron inflexibles con el Código del Reglamento Deportivo desde que comenzó la temporada.

Lewis Hamilton está muy enojado con las determinaciones de la FIA CON CHRONIS - AFP

Todo perfectamente organizado y como es habitual, en la tercera prueba del calendario de la Fórmula 1, la FIA llevó adelante su habitual reunión con los pilotos previa a la carrera y en ella se discutieron varios temas que fueron el foco de atención del paddock. Todo el fastidio comenzó con el anuncio de que los pilotos no podían utilizar piercings y joyas debajo de sus trajes durante las pruebas.

Hamilton levantó la voz por ese tema, y tras la carrera del domingo último, el británico siguió con su munición contra la FIA: “Fue la reunión de pilotos más larga de mi vida, he estado corriendo mucho tiempo y nunca había sido tan extensa. Además, nadie en el briefing llevaba barbijo, algunos pilotos sí, pero la mayoría de la FIA no, lo que me resultó incómodo, y no entiendo muy bien las pequeñas cosas que están haciendo”.

El piloto de Mercedes es un gran defensor de los derechos y causas sociales, además de ser uno de los que más apoyó el uso de barbijos durante la pandemia de por Covid 19, por lo que no resultó extraño que hiciera esta afirmación en cuanto a la gestión de los miembros del organismo rector de no exigir que se utilicen tapabocas durante las reuniones en espacios cerrados.

En la jornada del viernes, el director de carrera, Niels Wittich, publicó unas notas en las que se especificaba que todos los pilotos que integrasen la grilla no tenían permitido subir a sus monoplazas durante una sesión con cualquier joya o piercing en su cuerpo, además de que la FIA investigaría si se cumplen los requisitos de la ropa interior cuando se enfundan en la indumentaria de competición.

Lewis Hamilton está dispuesto a pagar las multas por no quitarse los piercing para las carreras

“Hay cosas que no puedo mover. Literalmente, ni siquiera puedo sacarlas. Estos, en mi oreja derecha, están literalmente soldados, así que tengo que cortarlos o algo así. Así que van a quedarse”, dijo Hamilton, sin ánimo de cuidar las formas y completamente dispuesto a pagar la multa que podría llegar a 10.000 euros por carrera.

Y ante la agencia Reuters, el multicampeón británico agregó: “No tengo ningún plan para eliminarlos (por sus piercing). Siento que hay cosas personales. Deberías poder ser quien eres”, agregó como argumento para dejar en claro que está muy en contra de las determinaciones de la nueva conducción de la FIA.

Hamilton está completamente determinado a mostrar todo su fastidio a cada movimiento de la FIA, por eso agregó: “¿Realmente estamos hablando de este tipo de cosas? Pero seguimos hacia delante. Esto año no me parece que sea más estricto”, sentenció en una clara posición crítica en cuanto a cómo es la nueva dirección de la FIA.

No es nada nuevo lo que sucede entre Hamilton y la FIA. Incluso, en la última gala celebrada en diciembre de 2021, tras perder el título con Max Verstappen en la última carrera, el piloto británico y todo el equipo de Mercedes tomaron la determinación de ausentarse de la ceremonia, lo que implica una infracción al reglamento de la FIA.

Tras esta situación, el nuevo presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmó que Lewis Hamilton iba a recibir “ningún perdón” por haber infringido las normas de la Fórmula 1, al faltar a la gala anual de entrega de premios. “El perdón siempre está ahí, pero las reglas son las reglas. Nosotros miramos las reglas”, dijo Ben Sulayem.

La guerra de Hamilton contra la Federación Internacional ya está abiertamente declarada. La temporada recién comenzó, así que parece que habrá que esperar que se escriban varios capítulos en esta historia, porque el fastidio del británico, acompañado por el mal momento que vive en Mercedes, luce como una bomba de tiempo.