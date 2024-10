Liam Lawson habló del choque con Franco Colapinto y dejó en claro quién fue el responsable

En uno de los momentos de alta tensión del Gran Premio de México, Franco Colapinto apareció como protagonista. La maniobra de sobrepaso ante Liam Lawson atrapó la atención en el tramo final de la carrera. Y la penalización al argentino por ese movimiento en el que el piloto de Red Bull Racing lo termina chocando multiplicó la polémica. Sin embargo, el neozelandés fue claro y le quitó responsabilidad a Colapinto por el contacto que se produjo entre la rueda trasera derecha del Williams y el alerón delantero del monoplaza del Lawson, mientras transitaban la curva dos.

Los comisarios deportivos encontraron a Colapinto como el principal responsable de esa acción y le aplicaron diez segundos a su tiempo final, un castigo que no modificó la posición 12 que había obtenido el sudamericano al tener una diferencia importante sobre el Alpine de Esteban Ocon.

La mirada de Lawson de lo sucedido aleja a Colapinto de cualquier responsabilidad: “No se lo atribuyo a él. No creo que fuera culpa suya. Fue sólo un incidente innecesario. Yo estaba tratando de hacer la curva. Intenté dejarle espacio en la curva 1, luego le dejé mucho espacio en la 2, pero obviamente llevaba mucha velocidad y, en ese momento, cuando vi la velocidad que llevaba intenté frenar y salir de ahí, pero me quedé sin espacio y fue un incidente torpe”.

Y agrego: “Obviamente le apreté en la curva 1, pero también le dejé espacio en ella”, dijo el piloto de Red Bull que, por momentos, había estado en la zona de puntos tras haber arrancado con el compuesto duro en una estrategia de intentar aprovechar el desgaste en la primera parte.

Cuando fue consultado Colapinto acerca de la determinación que tomaron los comisarios deportivos, el argentino mostró su molestia por la sanción: “No estoy totalmente de acuerdo”, dijo el argentino en una charla con F1TV.

Liam Lawson sobre el toque con Colapinto: "(...) Simplemente atrapé su rueda trasera, así que realmente no es su culpa ni nada de eso. Solo creo que fue un incidente torpe".



La FIA: 10 segundos de sanción y quita de 2 puntos de superlicencia de la FIA a Colapinto. 🤡 pic.twitter.com/kKmbheWkil — Guido Vilas (@pituvilas) October 28, 2024

El piloto de Williams hizo un análisis de la situación y apeló a otros ejemplos para defender su posición: “Creo que es algo parecido a lo que pasó con Lando (Norris) y Max (Verstappen) en Austin. Es uno de esos casos en los que el que está adentro te empuja afuera de la pista. Yo estaba, creo, ligeramente por delante en el vértice y él frenó sobre el polvo y se fue largo y me empujó afuera. Y luego rompió el alerón delantero solo”.

Lejos de mostrarse fastidioso, Colapinto explicó cómo vio él la maniobra: “No es para quejarse, pero creo que los pilotos tenemos que intentar entender qué podemos hacer mejor para no recibir estas penalizaciones. Creo que son muy favorables para el tipo que está en el interior y no deja mucho espacio de qué hacer para el que está en el exterior. Y sólo hay que tratar de entenderlo mejor todos nosotros como pilotos para que estas sanciones no lleguen constantemente”.

Por último, el argentino aseguró que los comisarios deportivos se enfocaron en las consecuencias que tuvo Lawson por el contacto y no en quién tuvo realmente la culpa: “Creo que está más relacionado con lo que le pasó a Liam que rompió su alerón delantero, que no es mi culpa, y ellos se fijaron más en esa consecuencia. Por eso me penalizaron con diez segundos. Creo que los comisarios no deberían mirar la consecuencia de lo que pasó después del pequeño incidente”, finalizó.

