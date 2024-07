Max Vertappen vs. Lewis Hamilton: la batalla histórica revivió en el GP de Hungría de Fórmula 1, con la polémica victoria de Oscar Piastri

Escuchar

Una carrera increíble. Una prueba en la que las estrategias resultaron determinantes. El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, fue un escenario cargado de tensiones. Tanto que los equipos quedaron expuestos en su decisiones y desataron discusiones, peleas, accidentes... Incluso, Max Verstappen terminó discutiendo por radio con su equipo, chocó con Lewis Hamilton, finalizó en el quinto lugar. Es más, los McLaren, que se quedaron con el 1-2, con Oscar Piastri y Lando Norris, montaron una escena increíble obligando a sus pilotos a devolverse posiciones.

Una partida intensa, con una lucha entre los pilotos de McLaren que puso a los fanáticos de pie y con el campeón del mundo intentando arrebatarles posiciones a sus rivales. En un circuito durísimo para los monoplazas y larga, el arranque de la prueba ofreció un gran show, ya que Lando Norris intentó cuidar su primera ubicación, pero su compañero Oscar Piastri logró ganarle la posición en la primera curva por adentro. Max Verstappen, desde la tercer plaza aprovechó la lucha para intentar quedarse con las primeras dos plazas, pero el neerlandés tuvo una maniobra compleja con Norris, salió de pista y después le tuvo que devolver la posición al piloto británico de McLaren.

💥 Así ha sido el toque de Verstappen sobre Hamilton.



Max ha entrado pasadísimo.pic.twitter.com/jzud2pd9WE — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) July 21, 2024

La apuesta de cada escudería resultó vital para cada piloto. Incluso, la pelea de los McLaren resultó interesante porque entre Norris y Piastri también desataron una batalla atractiva. Pero el foco se puso sobre la lucha entre dos campeones del mundo, porque Max Vertappen y Lewis Hamilton se sacaron chispas por el tercer lugar. Y lo que propuso cada equipo jugó un papel vital, porque una parada pronta de Mercedes terminó por darle oportunidades a Red Bull de apostar por una estrategia que le de posibilidades al piloto neerlandés.

Pero la apuesta de la escudería de Milton Keynes estuvo lejos de ser la que pretendía Verstappen, ya que entendió el campeón del mundo que lo que trazaron como plan de carrera fue completamente desacertado. Incluso, se escuchó una comunicación entre el box y el neerlandés que desnudó el enojo del piloto principal de Red Bull: “ Esa fue una introducción gentil ”, le dijo uno de los ingenieros. Y se puso peor Verstappen: “ No me vengan con esa mierda. Ustedes me dieron esta p... estrategia ¿OK? Ahora estoy tratando de salvar lo que queda de la carrera ”.

Esta locura del campeón del mundo en su lucha con Hamilton terminó en un escándalo, porque el neerlandés perdió el control y la paciencia. Tanto que cuando pudo adelantar a su rival de Mercedes, en la vuelta 63, a siete giros del final, se pasó completamente en la curva superó a Hamilton, pero no dobló y el británico tocó al neerlandés que voló y salió de pista. Desde el equipo de Red Bull tuvieron que hablarle a Verstappen para que se tranquilice. Tanto que el campeón dijo que la culpa de Hamilton y desde el box, Christian Horner, el director de equipo, le respondió: “ Es infantil decir eso por radio ”. Verstappen con todo ese escandalo cayó al quinto lugar y estuvo lejos del podio.

También McLaren protagonizó una situación incómoda. Porque Lando Norris no quería dejar pasar a su compañero, más allá de que el equipo le pidió que le otorgue la primera posición. Es que la estrategia estaba perjudicando a Piastri, porque llamaron antes a Norris y eso lo favoreció al británico. Sin embargo, en McLaren advirtieron que con esa determinación le quitaban la chance de ganar al australiano y por eso obligaron a Norris, que protestó por ese pedido, que dejase que lo adelante su compañero. “No puedes ganar un campeonato tu sólo, necesitas a tu equipo y tu compañero y vas a necesitar a Oscar”, le dijeron a Norris para que deje pasar a su compañero.

Lando Norris, ya más calmado tras la carrera, felicitó a su compañero y evitó profundizar acerca de la discusión con su equipo: “ Fue un grandísimo día como equipo. Estoy muy contento, ha sido un viaje muy largo para lograr esto por méritos propios. Felicito a Oscar (Piastri), me ha ganado en la salida y ha controlado bien la carrera. Merecía ganar. El equipo me ha pedido que le deje pasar y lo he hecho... Sigo creyendo en el campeonato ”.

Más allá del quinto puesto, Verstappen continúa en lo más alto con 265 unidades, 76 más que Norris . Charles Leclerc (Ferrari), que finalizó cuarto en Hungría, está tercero con 162 por delante de Carlos Sainz (Ferrari), que suma 154.

Tras la carrera, Verstappen lejos de ser autocrítico por lo que pasó con Hamilton, habló acerca de una maniobra equivocada del británico, pero sin demasiados detalles y después dijo: “ El ritmo no fue bueno para poder pelear con McLaren. Creo que las estrategias, las llamadas no fueron buenas. Un día probablemente para olvidar ”.

El desenlace resultó increíble, porque la carrera, que tuvo a Piastri y Norris con el 1-2 para McLaren, el tercer puesto para Lewis Hamilton y el cuarto para Charles Leclerc. Todo se concentró en la batalla entre Vertappen y el piloto británico de Mercedes se robó la escena y le puso a la Fórmula 1, en Hungría, una temperatura más intensa.

