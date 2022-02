Mercedes presentó a su auto para la temporada 2022 y Lewis Hamilton habló después de la frustración del año pasado en Abu Dhabi

HANDOUT - 18 February 2022, United Kingdom, Silverstone: An undated handout photo made available on 18 February 2022 shows the W13 E Performance, the new the Mercedes-AMG car for the upcoming Formula One season campaign. Photo: -/MercedesAMGF1/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

- - MercedesAMGF1