MotoGP. La Argentina retoma el calendario y se asegura presencia hasta 2025

De la cancelación de la fecha de 2021 a ratificar la fecha de 2022 y renovar la presencia en el calendario por tres nuevos años. La Argentina, a pesar de no ofrecer actividad en las dos últimas temporadas del MotoGP, a causa de la pandemia mundial de Covid-19, mantiene su espacio en la máxima categoría del motociclismo mundial. Es la única sede entre los países latinoamericanos y la segunda del continente, contabilizando la carrera en Austin, en los Estados Unidos. El acuerdo se plasmó en el teatro General San Martín, de Termas de Río Hondo, y el anuncio de la extensión del contrato se produjo en el momento en que en el autódromo se avanza con las obras de remodelación, después del incendio del 6 de febrero pasado, que afectó los boxes, la sala de prensa, el VIP y la zona de terrazas.

En el teatro General San Martín, de Termas de Río Hondo, se realizó el anuncio de la continuidad de la Argentina en el calendario de MotoGP: Héctor Farina (director del Autódromo), Ricardo Sosa (secretario ejecutivo del INprotur) , Matías Lammens (ministro de Turismo y Deportes de la Nación), Gerardo Zamora (gobernador de Santiago del Estero), Jorge Mukside (intendente de Termas de Río Hondo) y Rodlfo Muzzolón (secretario de gobierno de Termas de Río Hondo), compartieron el escenario y comunicaron la extensión del acuerdo Emilio Rapetti - Télam

El acto ofreció un alto perfil político con las presencias de Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre las figuras destacadas; el CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, y Orlando Terranova, CEO de Grupo OSD -promotor argentino-, estuvieron comunicados a través de videollamadas, desde Austin -el fin de semana el MotoGP desandará la 15a fecha del certamen 2021- y Miami, respectivamente. El único modo para que la fecha se reinsertara en el calendario era con la presencia de público, de lo contrario la inversión de los privados era inviable de amortizar.

Con las restricciones sanitarias -obligatoriedad de cuarentena- y la escasez de vuelos hacia la Argentina, la categoría observaba alejarse la oportunidad de retornar al país: la organización y los equipos no aceptaban esos condicionamientos, que fue una de las razones para que la temporada 2020 se desarrollara íntegramente en Europa, con seis de las 14 fechas en España. Pero el año pasado, Dorna Sports ya había recibido pagos para que Termas de Río Hondo se sostuviera en la grilla este año. El 11 de septiembre se canceló la carrera que se iba a desarrollar en noviembre de 2021, cita que las partes acordaron reprogramar para abril de 2022.

“No hace falta explicar lo que es el turismo unido a acciones concretas del deporte, pero sin público no podíamos llevar adelante el espectáculo”, aseveró Zamora, que en el relato afirmó que las obras de reconstrucción no están atadas al presupuesto de la gobernación ni depende de fondos que giren desde el estado nacional. “El sector empresario tomó esto como algo propio, por eso no está en el presupuesto. Nosotros invertimos en su momento en infraestructura, donde la inversión más importante fue en la pista, que cumple con las exigencias de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Ahora hay que mantenerla”, expresó el mandatario provincial.

La cobertura del daño del siniestro de febrero pasado estaba bajo seguro total contra incendio, añadió Héctor “Toti” Farina, director del autódromo, en donde también funciona el Museo que tiene entre sus múltiples joyas el Benetton B196 con el que corrió Jean Alesi en 1996. “Las obras estarán terminadas por etapas, porque hay de diferentes calibres: desagües de la pista para que no se produzca el efecto aquaplaning, el race control, las oficinas de Dorna Sports y de la FIM… En marzo de 2022 vamos a organizar una carrera de autos de Fórmula y otra de motos para engomar el asfalto, que está muy lavado porque no hay actividad”, explicó Farina.

La primera victoria de Marc Márquez en Termas de Río Hondo: el español ganó en 2014 ante una multitud, escoltado por su compañero en Honda, Dani Pedrosa, y su compatriota Jorge Lorenzo

La visita del MotoGP le representó a la región en 2019 -última fecha en que la categoría corrió en la Argentina- movimientos por 1200 millones de pesos. “Por esa razón esperamos, como en el pasado, un fuerte movimiento turístico. Nosotros la próxima semana estaremos en Brasil haciendo una presentación, porque desde ese país suelen viajar alrededor de 15 mil fanáticos para la carrera”, señaló Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística. “El MotoGP impacta en Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca… Y la zona, como el país, necesita de la entrada de dólares”, indicó Lammens.

Un video de presentación donde sobresalían las batallas entre los múltiples campeones Valentino Rossi y Marc Márquez fue utilizado para entretener a los asistentes. “El paddock añora volver a la Argentina”, estimó Ezpeleta, que asegura una plaza en momentos en que varios países asiáticos desean integrar el calendario y otros que hasta antes de la pandemia mundial no tenían lugar -como Portugal- ahora tienen dos citas en Portimao, una de ellas la que abrió la temporada 2021, desplazando a la histórica Jerez de la Frontera.

Un solo triunfo se anotó Marc Márquez en el actual calendario de MotoGP; el español acumula seis coronas en la máxima categoría del motociclismo mundial Steve Wobser - Getty Images

El MotoGP, con su pasión, emoción y adrenalina volverá el año próximo a Termas de Río Hondo. La plaza que irrumpió en 2014, con la primera de las tres victorias que firmó Marc Márquez, también aseguró su permanencia hasta 2025.