Precaución

La tormenta ayudó a que Henry Martín se quedara con la pole en el TC, pero si la lluvia continúa hoy, el circuito de Balcarce puede ser peligroso

Roberto Berasategui 22 de septiembre de 2002

BALCARCE.-"Me gustaría ser periodista, no piloto", fue la terminante afirmación de Henry Martin mientras miraba cómo llovía desde lo más alto de la torre del autódromo Juan Manuel Fangio. "No te voy a mentir. A uno se le despiertan todas las dudas en esta pista. Siempre fue peligrosa, pero con agua...", confesó el piloto sanjuanino, que ayer logró la tercera pole en el Turismo Carretera y que hoy, si el clima lo permite, buscará su primer triunfo en la categoría.

Martin fue sincero. Porque su pensamiento es compartido por la mayoría de los 47 pilotos que competirán en la 12a fecha de la temporada. El trazado de Balcarce es peligroso. Y la lluvia puede potenciar los riesgos de un circuito que no suele perdonar.

"Te digo una fecha: el 13 de noviembre de 1988. Yo corría en la Fórmula Renault y me pegaron de costado, me despisté y quedé en sentido contrario en la bajada de la recta. Ahí fue cuando Ciantini se pegó por esquivarme. Yo no me maté de casualidad. Yo valoro el trabajo que realizan los responsables del autódromo, pero es riesgoso", comentó Martin, que cuenta con la motorización de Johnny de Benedictis, ex piloto que justamente se retiró del TC tras golpearse en este circuito.

De todas formas el peligro estuvo del otro lado de los boxes. El preparador Daniel Berra denunció un robo en su casilla rodante, de la que le extrajeron pertenencias y una importante suma de dinero, producto del alquiler de dos motores, una cifra que rondaría los 15.000 pesos.

Henry fue el mejor de una serie de pilotos de Ford que dominaron la primera mitad de la clasificación, hasta que el agua dejó sin espectáculo a los miles de simpatizantes que acampan en la sierra La Barrosa.

"Me parece que los Falcon nos van a dar una paliza", dijo José Luis Di Palma, el mejor representante de Chevrolet, que se ubicó cuarto. "Yo podría haber mejorado en la segunda tanda, pero seguramente todos iban a bajar los tiempos", admitió Martin. Algo así había anticipado por la mañana Marcos Di Palma, que en la clasificación se despistó en la chicana y terminó prácticamente incrustado contra la pared de piedra: "Primero voy a girar tranquilo y me reservo el coche para la segunda tanda".

Para los hinchas de Ford, la ilusión va de la mano del propio Martin, de Fabián Acuña, del Gurí Martínez, de Gustavo Tadei y de Fernando Iglesias. Diego Aventín se conformó con el 15° lugar y Guillermo Ortelli, actual campeón y líder del certamen, no pudo girar por la rotura del motor. Hoy defenderá la punta con 220 kilos de lastre.

Las series se iniciarán a las 9, sobre seis vueltas, mientras que la final comenzará a las 12.45, sobre 24 giros. Canal 13 y TyC Sports transmitirán en directo a todo el país. Si la tormenta se aleja, por supuesto.