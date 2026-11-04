Rafael Camara, el nieto de la primera mujer piloto de Brasil, que desembarca en Haas para el Gran Premio de San Pablo

Será, sin duda, el Gran Premio de San Pablo una cita muy especial para el público de Brasil. Si bien la expectativa estaba concentrada en el desempeño de Gabriel Bortoleto, a bordo de su Audi, para este fin de semana se multiplica la atención porque habrá otro piloto local, ya que el desembarco de Rafael Camara, el joven de 21 años que eligió Haas para reemplazar a Esteban Ocon, es un imán para los fanáticos porque hace 10 años que no disfrutaban de dos brasileños juntos en una pista de la Fórmula 1.

Si bien su abuela materna, Niege Rossiter, fue la primera mujer piloto en competir en carreras oficiales en Recife, la llegada de Rafa al automovilismo fue casi de casualidad. Fue gracias a un amigo de su padre, Amaro, que llevaba a su hijo a las pistas. Primero fue el turno del hermano mayor, Gabriel, que tenía edad suficiente para participar, pero después de 18 meses le comunicó a Amaro que no le gustaba la disciplina. En ese momento, con cinco años, Rafael le preguntó a su papá si podía empezar a conducir cuando tuviera la edad, entonces, a los seis ya estaba conduciendo en el Kartodromo do Tamboril.

El festejo de Rafael Camara con Invicta Racing en la Fórmula 2, tras la carrera en Baku. (Photo by Mark Sutton - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images) Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Ese fue un punto de inflexión para él, porque fue un rápido ascenso en la clasificación y, en su última temporada en kartings, ganó la WSK Champions Cup 2021 y la WSK Super Masters Series, y terminó segundo detrás de un campeón del mundo, Kimi Antonelli, en el Campeonato Europeo CIK-FIA.

Entonces, las luces sobre Camara se encendieron. Este chico de Recife, de 21 años, llamó la atención de varias escuderías con sus desempeños, tanto que en 2022 dio el salto a los monoplazas como miembro de la Academia de Pilotos de la Scuderia Ferrari, uniéndose al equipo junto a Oliver Bearman. En ese marco logró el 3º lugar en los campeonatos italiano y alemán, de Fórmula 4. En 2023 y 2024, Camara disputó certámenes de Formula Regional y fue el campeón de la Formula Regional Europea en el 2024, con 7 triunfos y 12 podios en 20 carreras.

Nunca se detuvo, por eso luego de tres años con el equipo Prema, Camara pasó a la F3 con la escudería Trident y fue campeón como novato en 2025, obteniendo 4 triunfos en 19 carreras. En la Fórmula 2 marchaba segundo, después de los triunfos en Barcelona y en Spa-Francorchamps; también subió al podio en Australia, Miami, Hungría y Monza y peleaba por el título con Nikola Tsolov y Gabriele Mini.

A CRUCIAL MOVE FROM CAMARA! 😱📈



Rafael Camara snatches P4 from Noel Leon by 0.050s to take the lead of the championship 🏆#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/byp2imwUss — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2026

Hasta que apareció el llamado que cambió todo su universo, ese que él consideraba que no era real. “¿Estás seguro?”, es fue la reacción que tuvo cuando Ayao Komatsu, el jefe del equipo Haas, le comunicó que tenía un asiento en el equipo para el cierre de esta temporada y el arranque de la próxima. Y Rafael, sólo pensó en una cosa, compartirlo con su papá, Amaro y su mamá, Paula: “Fui a verlos y pude decírselo en persona. Nos abrazamos, fue un momento precioso. Estoy especialmente feliz por ellos, porque hicieron muchos sacrificios para permitirme llegar hasta aquí”.

Y agregó: “Mis padres no tuvieron que vender nada, pero cambiaron completamente su vida. Ya lo tenían todo organizado, no tenían ninguna necesidad de afrontar cambios tan grandes. Y, aun así, decidieron comprometerse por completo para hacer realidad un sueño que era mío. La vida normal que tenían antes ya no era posible. Renunciaron a muchas cosas para seguirme. Por eso hoy creo que estoy aún más feliz por ellos que por mí”.

Rafale Camara no escapa a los pilotos tradicionales de Brasil que crecieron con el mito de Fórmula 1, por lo tanto Ayrton Senna es uno de sus referentes, aunque no sólo por sus hazañas deportivas: “Senna siempre fue alguien en quien me fijé. No solo por lo que hizo en las carreras, sino también por lo que representó en Brasil y fuera del deporte. Incluso las personas que no siguen las carreras lo consideran un ídolo. Es una figura que sigue inspirando en muchos aspectos”.

La potencialidad de Camara es lo que empujó a Haas a darle una butaca en el cierre de esta temporada: “Conocemos el potencial de Rafa y estamos ansiosos por recibirlo en el equipo este fin de semana, para acompañarlo en su debut en la Fórmula 1 al volante del VF-26 en Brasil”, dijo Komatsu, que también explicó que el brasileño también competiría en Las Vegas, aunque quedaría al margen de las fechas de Medio Oriente, en Qatar y Abu Dhabi, para concentrarse en la lucha por el título de la Fórmula 2.

Será un fin de semana muy especial en San Pablo. Es que Brasil, con Camara y Bortoleto, volverá a disfrutar de tener dos pilotos locales en la Fórmula 1 después de 10 años, algo que no sucedía desde que Felipe Massa y Felipe Nasr, compitieron en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2016.