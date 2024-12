Rumbo a la Fórmula 1 en 2025: el debut de Jack Doohan en Abu Dhabi, ¿una ventana que se cierra para Franco Colapinto?

Del rumor a la oficialización. Consumada la victoria de Max Verstappen en el reciente Gran Premio de Qatar, la versión de una salida anticipada de Esteban Ocon de Alpine, escudería que en junio pasado anunció que no renovaría el vínculo con el piloto francés, alertó al paddock. Con un comunicado, la escuadra con sedes en Enstone (Gran Bretaña) y Viry-Chatillón (Francia) confirmó lo que resultaba, a esa altura, un secreto a voces: Jack Doohan tomará la butaca en el Gran Premio de Abu Dhabi, el último episodio de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

La presencia del australiano en el garaje del equipo en las recientes fechas, una evidencia de que Oliver Oakes, jefe de Alpine, ensayaba un seguimiento para ejecutar el movimiento. El debut se producirá en medio de las múltiples conversaciones y apariciones públicas de Flavio Briatore junto a los manager de Franco Colapinto, y del discurso ensalzado que ofreció el asesor ejecutivo sobre las virtudes del argentino. El futuro del pilarense en el Gran Circo es una incógnita: al misterio que sumaron Christian Horner y Helmut Marko, lanzando a la baja las acciones del pilarense sobre un posible arribo a Red Bull Racing o Racing Bull, se agrega la decisión de Alpine.

Jack Doohan, hijo de Mick, leyenda del motociclismo mundial, reemplazará a Esteban Ocon en Alpine en la última fecha del calendario de Fórmula 1 Alpine

“La mejor solución para las partes involucradas”, manifestó Alpine, que rompe el vínculo y libera a Ocon, con contrato hasta el 31 de diciembre, para que se una a Haas, rumbo a los test de post-temporada, que la F.1 desandará en Yas Marina, una vez terminado el calendario. La despedida del piloto francés no resultó la más atractiva: empujado por Nico Hulkenberg (Haas), impactó contra Colpinto (Williams) y los dos último abandonaron tras la colisión en la primera curva del circuito de Losail. Un cierre de ciclo para quien se sumó en 2020, cuando el equipo llevaba el nombre Renault: participó de 106 grandes premios y es el último piloto que le dio una victoria al equipo, en Hungaroring, en 2021; además obtuvo otros tres podios, el último en San Pablo, donde junto a Gasly escoltaron a Verstappen.

Esteban Ocon festejó en el Gran Premio de Hungría su primera y única victoria en la Fórmula 1; el francés fue liberado por Alpine y se sumará a Haas, donde ensayará en los test de post-temporada en Abu Dhabi Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

La oportunidad por la que Doohan esperó con paciencia, llegó. “Quiero estar en la parrilla en 2025, así que me quedaré en Alpine”, relató´, sereno y seguro, cuando finalizó el calendario 2023 en el tercer puesto de la Fórmula 2. En su mochila arrastraba dos pruebas libres en la temporada de F.1 y completado el test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi, juntando kilómetros con los que aprobaba la superlicencia para competir en la elite del Gran Circo. A partir de la nominación como piloto de reserva se unió a un extenso programa de pruebas con modelos anteriores, Oakes cree que afrontará la exigencia, aunque también expone que aquellos pilotos que irrumpieron como sustitutos en la temporada, como Ollie Bearman (Ferrari y Haas), Liam Lawson (RB) y Colapinto (Williams) elevaron la vara.

“El punto que estableció como referencia Bearman en Jeddah [reemplazó a Carlos Sainz Jr., que se sometió a una operación de apendicitis] fue fenomenal. Después, Kimi [Antonelli, ensayó en el primer entrenamiento libre en Monza con el auto de George Russell (Mercedes)] estuvo sometido a una enorme presión. Nunca es fácil de juzgar la primera carrera, pero Jack es lo suficientemente profesional y una vez que empiezas el fin de semana, con los entrenamientos libres del viernes, puedes acostúmbrate”, señaló el jefe de Alpine.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, el hombre que encendió la ilusión del desembarco de Franco Colapinto en la escudería de origen francés Qian Jun/MB Media - Getty Images North America

De la academia de Red Bull Racing, a la que se incorporó en 2017 y en la que permaneció durante cuatro años, al paso a Alpine, ambiente en el que encontró el espacio de la que no disponía en la gigantesca estructura de Milton Keynes, en la cual las jóvenes promesas aceptan el desafío de una competencia despiadada por un asiento en la F.1. “Si no hubiera pasado por RBR, no creo que estuviera donde estoy, pero en Alpine pude florecer y dar el siguiente paso. La forma en que integra al piloto es muy beneficiosa: muchos jóvenes, cuando tienen la oportunidad en la F.1, no cuentan con mucha experiencia en la comprensión del equipo, del auto, de la relación con el resto de los integrantes del grupo. Alpine crea esa atmósfera, crea esas relaciones. En mi primer año, a los tres meses estaba en un test en Qatar y en la fábrica en un simulador. Es algo que no se pude comprar, una oportunidad que no se puede desaprovechar”, observaba Jack, hijo de Mick –leyenda del motociclismo mundial, ganador de cinco títulos en 500cm3-, que marcó un Grand Chelem en F.2; pole position, victoria, vuelta más rápida y lideró todas las vueltas de una carrera. Ese registró lo señaló Oscar Piastri, actual piloto de McLaren, y que era parte del programa de talentos de Alpine.

“El programa fue, me atrevería a decir, bien planificado para Piastri, aunque Alpine no recibe mucho crédito por la situación: son buenos con los pilotos jóvenes, en cómo los preparan y creo que Jack siguió ese mismo camino. Estuvo conmigo bastante tiempo en el garaje, escuchó las radios… “, especificó Oakes.

Franco Colapinto espera novedades sobre su futuro en la Fórmula 1: la reacción de Alpine, con el ascenso de Jack Doohan, y los mensajes de Christian Horner y Helmut Marko, rebajando el precio de las acciones del pilarense, los últimos movimientos en un escenario complejo Peter Fox - Getty Images Europe

La presencia del australiano, que tomará parte del test de pretemporada con Alpine, reprime las declaraciones públicas de Briatore, que estableció en más de una oportunidad cierta debilidad por Colapinto. En Las Vegas, el italiano confirmó el interés por el argentino en una charla con ESPN: “Todos lo quieren en el equipo, no solo yo. Pienso que es muy bueno. Tienen mucha presión y lo hace muy fácil, pero es muy bueno. Es un súper piloto, tiene que estar tranquilo, calmado”, apuntaba sobre quien venía de ensayar dos accidentes en San Pablo y sumaría uno más en el circuito callejero del estado de Nevada.

La alternativa de relegar a Doohan, como se especuló en un momento –una acción de riesgo, porque Alpine debería resarcir económicamente al australiano, además de desembolsar los 20 millones de dólares que Williams desea para liberar a Colapinto-, se desinfla con este sorpresivo ascenso y la única vía posible para el argentino sería la ejecución de una estrategia que se utilizaba en otros tiempos: tener a prueba a Doohan durante cinco grandes premios y analizar su continuidad para el resto del año.

Abu Dhabi, la última cita del año y el escenario en el que debutará en un fin de semana a tiempo completo Doohan, el australiano que escuchó múltiples versiones sobre el desembarco de Colapinto en Alpine y que en Yas Marina rendirá un examen con el que puede robustecer su figura rumbo a 2025.

