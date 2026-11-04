Se publicó la lista del “Campeonato de destructores” de la Fórmula 1 y Alpine ocupa un lugar muy particular

Dentro del universo de la Fórmula 1 suelen aparecer particularidades que permiten conocer algunos detalles que oficialmente las escuderías no comunican. En ese contexto, algunos medios especializados y fanáticos llevan adelante estadísticas con las que confeccionan una nómina muy particular a la que bautizaron como el Campeonato Mundial de Destructores de la Fórmula 1, un ranking que mide los gastos en reparaciones que cada piloto le generó a su equipo durante la temporada.

Tras el Gran Premio de México se publicó una actualización de esta lista, que no está avalada pro la FIA; se trata de una estadística y clasificación informal creada por aficionados y analistas de la categoría, como el sitio especializado F1 Dashboard. El piloto que la encabeza es Oliver Bearman, con un total acumulado de 2.243.000 de dólares y detrás aparece Pierre Gasly, el compañero de Franco Colapinto, con un gasto de 2.041.000 de dólares en reparaciones.

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Se estima el costo de reposición de componentes dañados en la pista, entre ellos alerones delanteros y traseros, suspensiones, cajas de cambios y chasis, con base en precios de mercado aproximados de las piezas que utiliza la categoría. Con todos estos elementos, el tercer lugar corresponde a Charles Leclerc, de Ferrari, con US$ 2.038.000, mientras que Alex Albon, de Williams, está cuarto con un acumulado 1.956.000 de dólares.

Todos los pilotos generaron gastos para sus equipos, por eso en la quinta ubicación aparece Isack Hadjar (Red Bull), con US$ 1.631.000, seguido por Oscar Piastri (McLaren) con US$ 1.426.000. En el séptimo lugar está Max Verstappen (Red Bull) con 1.409.000 de dólares y después el campeón del mundo, Andrea Kimi Antonelli con US$ 1.382.000.

Incident between Bearman and Colapinto during the Japanese GP.



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En el noveno puesto figura Sergio Checo Pérez, con US$ 1.310.000 y cierra el Top 10, Franco Colapinto, con un gasto de 1.122.000 de dólares. después aparecen George Russell (Mercedes) US$ 1.025.000, Arvid Lindblad (Racing Bulls) con US$ 966.000, Carlos Sainz (Williams), con US$ 910.000, Fernando Alonso (Aston Martin), con US$ 835.000 y el puesto 15 lo ocupa Lewis Hamilton (Ferrari), con 626.000 dólares.

Franco Colapinto ocupa el puesto 10 de la tabla con un gasto de 1.122.000 de dólares en reparaciones. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Entre los dos pilotos de Alpine, la escudería acumula 3.163.000 de dólares en reparaciones durante la temporada 2026 y es el segundo equipo que más dinero lleva gastado en el año, detrás de Red Bull, que acumula 3.450.000 de dólares.

La lista completa

• 1. Ollie Bearman (US$ 2.243.000)

• 2. Pierre Gasly (US$ 2.041.000)

• 3. Charles Leclerc (US$ 2.038.000)

• 4. Alex Albon (US$ 1.956.000)

• 5. Isack Hadjar (US$ 1.631.000)

• 6. Oscar Piastri (US$ 1.426.000)

• 7. Max Verstappen (US$ 1.409.000)

• 8. Andrea Kimi Antonelli (US$ 1.382.000)

• 9. Sergio Pérez (US$ 1.310.000)

• 10. Franco Colapinto (US$ 1.122.000)

• 11. George Russell (US$ 1.025.000)

• 12. Arvid Lindblad (US$ 966.000)

• 13. Carlos Sainz (US$ 910.000)

• 14. Fernando Alonso (US$ 835.000)

• 15. Lewis Hamilton (US$ 626.000)

• 16. Esteban Ocon (US$ 620.000)

• 17. Lance Stroll (US$ 600.000)

• 18. Gabriel Bortoleto (US$ 575.000)

• 19. Liam Lawson (US$ 475.000)

• 20. Valtteri Bottas (US$ 425.000)

• 21. Lando Norris (US$ 396.000)

• 22. Nico Hulkenberg (US$ 300.000)

• 23. Yuki Tsunoda (US$ 60.000)

• 24. Ryo Hirakawa (sin gastos)