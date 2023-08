escuchar

Las miradas desconfiadas sobre la tarea de Sergio Checo Pérez no se detienen. Nadie se atreve a ser terminante con el futuro del mexicano en Red Bull. Sin embargo, hay una infinidad de movimientos en la escudería y se generan algunos comentarios de sus actores principales que hacen creer que la continuidad de Pérez como compañero de Max Verstappen es todo un interrogante. En las últimas horas el que potenció todas estas especulaciones fue justamente Christian Horner, el director de Red Bull, que si bien confirmó al piloto para el año próximo condicionó su butaca en el RB19.

Los resultados de Checo en 2023 no son los esperados por Red Bull. Con Max Verstappen arrasando en cada prueba y después de algunas carrera en las que el mexicano no pudo cuidar su monoplaza, resultó inevitable que las preguntas sobre su futuro no llegaran a oídos de los máximos responsables de la escudería de Milton Keynes. “T enemos un contrato. Estamos contentos con Checo y será nuestro piloto el próximo año ”, dijo Horner en una charla con el sitio Speedcafe.

Christian Horner confirmó a Checo Pérez para el año próximo, pero condicionó su futuro con una frase Asanka Brendon Ratnayake - AP

Sin embargo, Horner también advirtió que si el mexicano no cumple con lo esperado, hay pilotos listos para ocupar su asiento: “ Si Checo cumple, vamos a seguir con él, pero si no lo hace, por la razón que sea, entonces... no se limitará solo a los pilotos de AlphaTauri, porque hay una gran cantidad de pilotos arriba y abajo del pit lane a los que les gustaría conducir un Red Bull”, explicó el jefe del equipo.

La realidad es que las máximas autoridades de Red Bull desde hace un tiempo se están moviendo para conseguir nuevos pilotos para su escudería. Incluso, Horner habló del regreso de Daniel Ricciardo y explicó que no sólo se trata de un retorno para sentarse en Alpha Tauri: “Obviamente, la razón por la que Daniel volvió a ocupar su asiento no es porque tenga aspiraciones a largo plazo de ser piloto de Alpha Tauri durante los próximos cinco años. Él lo ve como la ruta más rápida para volver a un asiento competitivo. Claramente, su objetivo es un asiento de Red Bull Racing 2025, cuando obviamente tengamos una vacante ”, comentó.

Christian Horner y Daniel Ricciardo, el piloto australiano sería un posible candidato a reemplazar a Checo Pérez Twitter

Rápidamente se multiplicaron las dudas sobre Checo Pérez y una posible renovación, ya que el vínculo con el mexicano es hasta finales del año próximo. Lo que sí tiene asegurado Red Bull es el asiento de Verstappen, que tiene contrato hasta 2028.

La presión sobre Pérez aumentó con el regreso a la parrilla de F1 de Daniel Ricciardo en la escudería Alpha Tauri. El australiano fue tercer piloto en Red Bull, realizando tareas de simulador y participando en una prueba de neumáticos después del Gran Premio de Gran Bretaña. Su desempeño allí lo que convenció a Horner y al asesor de deportes de Red Bull, Helmut Marko, de que estaba listo para regresar en reemplazo de Nyck de Vries.

