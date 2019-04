Leclerc largará 10° en Bakú tras su accidente Crédito: @F1

27 de abril de 2019 • 11:41

"Soy estúpido, soy estúpido. Lo eché todo a perder, perdón". Tan solo segundos después de estrellar su Ferrari en una de las curvas más complicadas del Circuito callejero de Bakú, donde se disputa el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto monagesco Charles Leclerc habló con su equipo desde el auto y sacó a relucir toda su bronca por desperdiciar una gran oportunidad: venía siendo uno de los mejores tiempos de la clasificación y el accidente lo dejó sin chances de pole position, que finalmente fue para Valtteri Bottas de Mercedes .

"No creo ser muy duro conmigo mismo, creo que esa esa la manera que me funciona para ir hacia adelante. Igualmente estoy muy desilusionado, pero espero que mañana sea un mejor día", declaró Leclerc tras el golpe. "El error lo cometí y quedé como un estúpido adelante de todos. Venía manejando bien en la tercera práctica y en la primera clasificación. No está mal salir entre los 10 mejores viendo cómo terminamos y en una pista en la que se puede superar a otro auto. El potencial está", agregó al finalizar 10° en la cuarta carrera de la temporada de Fórmula 1 .

En el inicio del sábado, tras las dos primeras sesiones del viernes acortadas por una serie de incidentes en la pista, Leclerc había sido el más rápido con un tiempo de 1m41s604/1000, superando así a su compañero alemán Sebastian Vettel por 198 milésimas.

Luego, en la Q1, el mejor tiempo lo marcó el francés Pierre Gasly con 1m41s335/1000, pero como recibió una sanción por no pasar por la zona de pesaje luego del segundo ensayo, deberá partir el domingo desde los boxes. Así, en segundo lugar apareció Leclerc, a 91 milésimas de distancia y con altas chances de conseguir la pole.

Pero todo cambió en una accidentada Q2. Primero, el polaco Robert Kubica (Williams) se estrelló contra los muros protectores y la prueba fue retrasada al menos 15 minutos. Y luego, en la misma zona, se produjo el accidente del joven piloto de Ferrari, que rompió su auto pese a ser uno de los más veloces durante todo el fin de semana.

Así, tras la Q3, Mercedes confirmó su dominio: el finlandés Bottas se quedó con la pole con un tiempo de 1m40s495/1000 y el británico Lewis Hamilton obtuvo el segundo lugar con 1m40s554/1000. El podio lo completa Vettel (Ferrari) con 1m40s797/1000.

Mercedes irá por su cuarto festejo del año: en Australia festejó Bottas y lo siguió Hamilton, mientras que en Baréin y China se invirtieron los roles, con Hamilton primero y Bottas segundo.