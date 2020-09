Matías Rossi divide su agenda deportiva entre el Súper TC2000 y el Top Race, en la Argentina, y el Stock Car, en Brasil. Fuente: LA NACION - Crédito: Twitter

El cambio fue profundo, aunque en el instante en que tomó la decisión jamás imaginó que sería tan intenso. Convertirse en piloto a tiempo completo de Toyota Gazoo Racing Argentina equivalía a ensayar un ajuste, descubrir una dimensión desconocida y abandonar un espacio en el que era una figura. En el medio, batallar como en las últimas temporadas por esa corona que de estar a tiro pasa a convertirse en un premio inabordable. Matías Rossi aceptó el reto, porque se siente cómodo ante los desafíos.

Lo hizo en el pasado al ejecutar uno de esos pases que dejan huella en el automovilismo nacional: dejó Chevrolet para treparse a un Ford en Turismo Carretera. También lo realizó en Súper TC2000, en el que luego de ser bicampeón en Chevrolet saltó a Renault, y de esa marca a Toyota, para buscar los resultados que se hacían esquivos en la marca del rombo. La nueva aventura incluía un par de puntos adicionales: competir en el exterior y en el país junto a una estrella de calibre mundial, Rubens Barrichello.

"La relación es excelente, de aprendizaje. Es muy generoso, un libro abierto, y me da placer escucharlo. Crecí viéndolo en la Fórmula 1; imaginá lo que implica ahora tenerlo de compañero", comenta Rossi a LA NACION acerca de la convivencia con el piloto paulista, el que más grandes premios suma en la F. 1: 323, en 19 temporadas. "Tiene una calidad humana extraordinaria. Me hizo compartir los espacios que también son los de su familia, en su casa. Jugamos al tenis, trabajamos en el simulador, miramos carreras de Fórmula 1... En los descansos es una persona que integra, que hace sentirse cómodo. Para mí fue muy importante durante estos dos meses en los que viví en Brasil, no sólo por el aspecto deportivo en el Stock Car, sino también porque me hizo más llevadero el proceso de adaptación", agrega Rossi, que a los 36 años afronta la primera experiencia de largo aliento como piloto fuera del país.

Rossi consiguió el mejor registro en las pruebas comunitarias en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires. Fuente: LA NACION - Crédito: Twitter

Incorporarse al Stock Car conllevó desistir del TC y quedarse con los certámenes de Súper TC2000 y Top Race para mantener el feeling con el público argentino. "La experiencia en Brasil es positiva, aunque los resultados pudieron ser mejores. Barrichello me dijo que tengo que hacerme valer. En Goiania y en Interlagos, principalmente, me quedó un sabor amargo. La Carrera del Millón fue la que más me dolió, porque nos clasificamos segundos y por una penalización -cuando marchábamos también segundos- se derrumbó toda la tarea. Pero veo el trabajo del equipo, y que los cuatro autos tengamos la misma competitividad alienta a seguir por ese camino, porque si nos mantenemos en esa línea los resultados van a venir", afirma Rossi, que en la Argentina corrió por última vez el 15 de marzo, cuando el Top Race se presentó en Concepción del Uruguay. Un primer y un segundo lugares con el modelo Cambry, de Toyota, lo tienen como puntero del certamen.

"En la Argentina nunca estuve tanto tiempo parado, sin competencia. Los pilotos terminamos la temporada en diciembre y ya a mitad de febrero, cuando corría en TC, yo estaba otra vez en el ruedo. La inactividad por la pandemia me permitió estar más tiempo en Brasil, relacionarme con el equipo y no saltar de un aeropuerto al autódromo. Y con el Súper TC2000 era todo remoto. Los que tuvieron el verdadero trabajo son los ingenieros: ellos interpretaron el nuevo reglamento técnico y analizaron los ensayos en los simuladores, y llevaron al auto esos resultados", señala cómo se desempeñó en la pausa el Toyota Gazoo Racing Argentina.

Y las lecturas fueron las correctas, al menos según los tiempos marcados en la prueba comunitaria que desarrolló el STC2000 anteayer en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires: "Disfruté el primer puesto, pero hay que trabajar. Arrancar bien en performance es muy valioso, porque no sólo ratifica que lo que se hizo fue correcto, si no que además acorta los tiempos para adelante: mañana [por hoy] vamos a tener un entrenamiento corto, la clasificación y el Sprint... Saber que estamos en la línea simplifica el trabajo, porque con un grupo reducido de mecánicos sería imposible dar vuelta el auto", especula quien compartirá la estructura con Barrichello, el mendocino Julián Santero y Hernán Palazzo.

El retorno del automovilismo argentino no escapa de la mirada de Rossi, que desde Brasil sufría porque las categorías nacionales no lograban la habilitación. "Estaba atento a lo que pasaba acá y me alegró mucho cuando autorizaron al TC. Yo llevaba dos carreras en Stock Car y veía que los protocolos de allá, que son menos rigurosos que los que tengo que cumplir ahora en Buenos Aires, podían replicarse en la Argentina. Entonces, era una lástima que la actividad no tuviera luz verde. El TC logró un efecto dominó para el resto de las categorías. No conozco el detalle de las negociaciones, pero desde afuera me pareció que el automovilismo estuvo unido. Se trabajó en los calendarios con criterio", opina el Misil de Del Viso, que frente a la demora en los permisos temió por la suspensión de la temporada. "Recién estamos por empezar el campeonato, cuando a esta altura teníamos hechas ocho o nueve carreras. Este mes era clave. Si no empezábamos ahora, era probable que este año no corriéramos, que se cancelara todo y largáramos en 2021. Planificar se estaba haciendo difícil, porque era todo día a día. Y era una amargura, porque había un nuevo reglamento y ese desarrollo quedaba en el aire", detalla.

Cuatro carreras de Stock Car tuvo Rossi en Brasil; el 3 de octubre desandará la quinta cita en Cascavel. Fuente: LA NACION - Crédito: Twitter

El Súper TC2000 será la única categoría que extenderá el campeonato a enero y febrero de 2021, una medida que no está entre las costumbres del automovilismo argentino. "La primera lectura que hice es que puede ser bueno. Anormal, pero que podría beneficiarnos. El Rally Dakar en la Argentina era en esa fecha y tenía mucho interés, así que correr en enero y febrero puede hacer que encontremos la difusión que queremos para el automovilismo", analiza Rossi, de esos pilotos que piensan en la pista pero también observan el comportamiento externo y el aura que rodea a las carreras. "Hoy nos importa tener un buen año para pensar en una continuidad. En lo personal, necesito mostrar lo que valgo en la pista, porque no me gusta ganarme una butaca con el apellido. Como conjunto será importante tener un buen campeonato para sostener los presupuestos del año que viene. Yo quiero seguir compitiendo en las tres categorías, pero Toyota decidirá en función de lo que logremos", remarca quien intentará romper la hegemonía de Renault Sport Team, que se alzó con las últimas tres coronas.

"Un inicio de temporada parejo nos permitiría pelear por el título. Ése fue el déficit el año pasado: tuvimos dos malas carreras de arranque y esos puntos que no sumamos fueron los que sufrimos al final. Toyota peleó mano a mano con Renault en 2019, y pienso que, por los logros recientes, [Leonel] Pernía y [Facundo] Ardusso serán otra vez los pilotos por vencer", vislumbra Rossi sobre las posibilidades de ser el mejor.

La actividad en el Gálvez

Las pruebas que lideró Matías Rossi resultaron el primer contacto de los autos de Súper TC2000 -la categoría ofrece un nuevo reglamento técnico en el que se destaca la mayor carga aerodinámica y velocidad de curva- con el circuito Nº 8 del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Los pilotos no tuvieron ayer actividad en la pista y hoy protagonizarán tres episodios: un entrenamiento (a las 10), la clasificación (12.15) y la carrera clasificatoria, a 12 vueltas o un máximo de 25 minutos (15.25).

La carrera de este domingo, a 33 giros o un máximo de 50 minutos, se desarrollará desde las 12. La primera fecha del STC2000 está acompañada por el TC2000 y la Fiat Competizione.

