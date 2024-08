TC: así fue el momento en que el Chevrolet Camaro de Gastón Mazzacane se incendió en plena carrera

Escuchar

Este domingo, durante la décima fecha del campeonato de Turismo Carretera, el piloto Gastón Mazzacane tuvo un preocupante incidente en la primera vuelta de la carrera cuando la parte trasera de su rodado comenzó a envolverse en llamaradas. El vehículo circuló varios metros por el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, hasta que, finalmente, el conductor se vio obligado a dejarlo detenido en medio de la pista, cuando ya no podía ver nada porque dentro del habitáculo estaba lleno de humo.

Tras esta situación, Mazzacane, que se encuentra en buen estado de salud, declaró: “Empezó a salir fuego y no me quedó otra que parar”. Si bien la idea era conducir al Chevrolet Camaro hasta boxes, dijo que no tuvo tiempo a otra cosa y lo tuvo que dejar en el medio de la pista.

Cuando el vehículo de Mazzacane tomaba una de las primeras curvas en el Gálvez, el auto comenzó a envolverse en llamas desde la parte trasera. Los otros automovilistas solo podían esquivarlo; esa reacción evitó que el incidente pasara a mayores. Unos 15 segundos después, el rodado incinerado quedó detenido y el exFórmula 1 de 49 años pudo salir por sus propios medios.

“Entrando al [Curvón] Salotto se me prendió y no me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes. Pero entrando y durante Salotto se empezó a prender fuego todo”, contó Mazzacane a la TV Pública. El automovilista contó que comenzó a sentir una temperatura “impresionante”, además de que no podía ver nada. Este último problema le dificultaba salir de la pista porque adentro del habitáculo solo había humo.

“Después logré salir rapidísimo, pero no me dio tiempo a nada. No pude agarrar matafuegos ni nada porque si no me quedaba adentro. Es tremenda la imagen desde adentro”, agregó Mazzacane. “Estoy bien, pero se quemó toda la parte trasera del auto”, concluyó.

Turismo Carretera: así fue el momento en que el auto de Gastón Mazzacane se incendió en la pista del Autódromo de Buenos Aires

La carrera tuvo como ganador a Juan Martín Trucco, a cargo de un Dodge Challenger, y en resto del podio lo acompañaron Agustín Canapino y Julián Santero. “Tengo una emoción. Muchos años fui de un lado al otro. Y como es el dicho, persevera y triunfaras. Después de tanto tiempo lograr el triunfo y en Buenos Aires es especial. Andábamos muy mal al inicio y mejoramos con muchas manos. Con los palos en la rueda que tuve, estoy con la cabeza en alto con mi señora, mis amigos, sponsors, equipo. Estoy haciendo una fuerza bárbara para no quebrarme. Tardó en llegar, pero llegó”, dijo Trucco al finalizar.

LA NACION