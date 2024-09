TC en Paraná: Diego Ciantini, del lamento a una victoria que lo devuelve a la batalla

Escuchar

La cuarta fue la vencida para Diego Ciantini (Chevrolet Camaro) que, con la victoria en el autódromo de Paraná, por la 12ª fecha del calendario, segunda de la Copa de Oro, el mini torneo de cinco carreras que consagrará al campeón del Turismo Carretera, rompió el hechizo de 24 competencias sin celebraciones y cumplió con el requisito reglamentario del triunfo para pulsear por la corona. Un éxito de principio a fin, que se consolidó el domingo, porque la prueba de clasificación descubrió 11° al piloto balcarceño, a 441 milésimas del poleman y puntero en la galopada rumbo al título, Julián Santero (Ford Mustang).

Diego Ciantini volvió al triunfo después de 24 carreras y se posiciona entre los candidatos a la corona del TC Prensa ACTC

En el juego de las palabras, en la previa, el ganador apuntó a la posibilidad de quebrar en el trazado entrerriano la racha negativa que arrastraba en la temporada, pero también al plus que, a su entender, parecían tener los usuarios de la marca del Óvalo: en la pista cumplió con el pálpito de la victoria y la contundencia que enseñó el auto que alista el Canning Motorsport, estructura que además completó el podio con Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) y mostró a cuatro de sus cinco representantes, Santiago Mangoni y Agustín Canapino, ambos también con la marca del Moño, entre los diez mejores del clasificador.

Envuelto en sospechas desembarcó el TC en Paraná, después de las múltiples desclasificaciones por incumplimiento del reglamento técnico que exhibieron los autos de Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y Federico Iribarne (Chevrolet Camaro) –el cuarto resultó José Manuel Urcera (Ford Mustang), porque el equipo Moriatis Competición lo retiró antes de ser revisado por el departamento técnico– en el autódromo Rosendo Hernández, de San Luis. La desconfianza no se cicatriza con multas: ni los 10 millones de pesos que todavía no desembolsó Urcera –apeló la pena–, ni los $ 5.000.000 que pagaron los restantes sancionados, ni con la quita de tiempos en la clasificación para la carrera en Paraná, lo que derivó que los penalizados largaran últimos en las series clasificatorias. El recelo se instaló y algunos protagonistas ambicionaron con desprestigiar a quienes apuntaron contra las irregularidades. No admitir faltas que fueron evidentes deshonra más a los que anhelan ocultar la anormalidad, cuando la transparencia e igualdad debe gobernar en la competencia.

Diego Ciantini y su 1º triunfo del 2024 🤩#TCenParaná

🎥 Prensa ACTC pic.twitter.com/cBRfbYTgsF — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) September 29, 2024

No hay una carrera igual a otra, aunque las últimas de TC resultaron muy lineales en la pista. Tampoco rendimientos similares, aunque esa es la fortaleza que enseña Santero para liderar en la Copa de Oro. “En clasificación nos faltó, estábamos a cuatro décimas”, señaló Ciantini en Paraná. En la cita anterior, el balcarceño comentó: “Venía para clasificar dentro de los tres primeros, pero al momento de correr no tuve el potencial de ellos [por los usuarios de Ford Mustang]. Deberemos mejorar el rendimiento en carrera”. La áspera largada en la serie que protagonizaron Urcera y Germán Todino (Ford Mustang) abrió la ventana a Ciantini, que saltó del cuarto al primer puesto y, como extra, marcó la tanda más veloz y se apoderó del mejor lugar de partida para la final. Ahí sostuvo a Santero, que se conformó con el segundo escalón del podio, con el campeonato como objetivo: el mendocino aventaja por 33,5 puntos a Ciantini, el nuevo escolta en la Copa de Oro.

En Paraná, Diego Ciantini logró su segunda victoria en el TC y la primera en la pista; la anterior la celebró en Toay, tras un recargó aplicado a Marcos Landa Prensa ACTC

“Cuando arrancó la Copa sabíamos que Paraná era uno de los circuitos en que podíamos ganar. La clasificación fue menos de lo que esperábamos, pero reseteamos la cabeza. Con Julián [Santero] teníamos un ritmo similar, quizás él en el final estaba un poco mejor, porque me descontó la ventaja”, señaló Ciantini, que se fundió en un abraza con su papá José, expiloto y vencedor en tres finales de TC en 260 carreras. “Esta victoria lo pone como candidato y rival directo. Los tres circuitos que quedan son diferentes y pienso que el Camaro y el Mustang están parejo en rendimiento. Las otras marcas [Dodge Challenger, Torino NG y Toyota], los conjuntos no están consolidados y es más difícil de analizar”, comentó Santero, que en la lista de candidatos no descontó a Mariano Werner (Ford Mustang), tercero en la Copa de Oro, a 38,5 unidades del cuyano.

El desahogo de Diego Ciantini en Paraná; el piloto balcarceño malogró en Calafate, La Pampa y Termas de Río Hondo y, por diferentes razones, tres oportunidades de triunfo en el calendario Prensa ACTC

El balcarceño, de 26 años, en Paraná conquistó el segundo triunfo en el TC, aunque el primero en la pista: la anterior vez celebró en Toay (La Pampa), el 26 de marzo de 2023, tras un recargo de cinco segundos que recibió Marcos Landa. Con el nuevo festejo dejó atrás el sinsabor por las oportunidades malogradas en Calafate, La Pampa y Termas de Río Hondo. Con el triunfo habilitante alimentará el sueño de consagración: tres fechas por delante ofrece el calendario de TC, categoría que tendrá continuidad el 20 de octubre en San Nicolás.

