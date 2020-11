Con Mariano Werner al frente, los doce pilotos que se clasificaron para la Copa de Oro posan en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata Crédito: ACTC Oficial

Con el desenlace de la Etapa Regular, con una doble fecha en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, quedaron establecidos los doce pilotos clasificados para la Copa de Oro del Turismo Carretera, el mini torneo, este año de solo tres carreras, que consagrará al campeón 2020. El paso por el trazado platense ofreció el sello de Mariano Werner, ganador de las dos finales, y la mejor espada de Ford, una marca que intentará recuperar una corona que se volvió esquiva desde 2015, cuando celebró Omar Gurí Martínez; en las últimas cuatro temporadas festejaron los usuarios de Chevrolet: tres veces Agustín Canapino y la restante Guillermo Ortelli.

El paranaense, con tres éxitos en el año, empezará como líder de la Copa de Oro, a pesar de que el vencedor de la Etapa Regular, con 279,5 puntos -19,5 más que Werner-, fue Juan Cruz Benvenuti (Torino), dos veces segundo el fin de semana y quien marcó el viernes pasado las pole para las dos carreras. Ninguno de los dos sabe lo que es ser campeón de TC; de los clasificados, solo Canapino y Christian Ledesma, fueron monarcas.

Entre las ausencias significativas, aunque a partir del fin de semana próximo, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, tendrán la oportunidad de batallar por las tres plazas que otorga el sistema de "clasificados de último minuto", asoman Facundo Ardusso (Torino), que cedió terreno al no correr por dar positivo de Covid-19; Jonathan Castellano (Dodge) y los ex campeones Ortelli (Chevrolet), Juan Manuel Silva (Ford), Norberto Fontana (Chevrolet), Emanuel Moriatis (Ford).

Mariano Werner lidera el trencito en La Plata; producto de las tres carreras ganadas en la Etapa Regular, el paranaense es el líder en el inicio de la Copa de Oro Crédito: ACTC Oficial

Un repaso de los doce nombres y el desempeño durante las ocho fechas, antecedentes para la definición del 20 de diciembre, fecha que todavía no tiene escenario.

Mariano Werner (Ford), 24 puntos

A pesar de sumar 90 puntos el fin de semana, producto de los triunfos en las dos series y las dos finales, no logró alzarse con la Etapa Regular. Sin embargo, el premio de ocho unidades por victoria -acumula tres en cadena, ya que venía de ganar en San Nicolás- lo ubica al frente de la Copa de Oro. Bajo la novedosa estructura del Memo Corse, el paranaense intentará romper el hechizo: debutó hace 12 años en el TC y aunque coqueteó con la corona, nunca logró ceñírsela. Una década atrás, la ausencia de un triunfo, ese que se hizo costumbre esta temporada, lo privó de ser campeón: sumó más que ningún otro piloto, pero le faltó el requisito de la victoria. "El mérito es de los mecánicos, no hay otros actores. Trabajamos fuerte, se le dedicó mucho tiempo. Queremos seguir ganando, lo demostramos acá y en los circuitos anteriores. Buenos Aires no será fácil por los kilos", analizó Werner.

Juan Cruz Benvenuti (Torino), 23 puntos

En su segunda temporada en el TC enseñó credenciales: del error en el estreno 2020 en Viedma -se despistó al porfiarle innecesariamente la posición a Gastón Mazzacane en la serie-, al triunfo en la siguiente fecha en Centenario. La regularidad del neuquino, firmó dos segundos puestos y otras dos terceras ubicaciones, demuestran el crecimiento del piloto que tiene a la estructura del Laboritto Juniors -el equipo que fundó Fernando en 2009 y tiene como plus la experiencia de su padre Johnny, el motorista que con 9 títulos es el más exitoso en la historia del TC- un soporte que lo anima a ser protagonista. "Mariano [Werner] está un pasito adelante, mejoraremos para correrle mano a mano. Tenemos muchas chances para ganar el campeonato, me tengo fe", dijo convencido Benvenuti.

Juan Cruz Benvenuti, el ganador de la Etapa Regular, y Esteban Gini: los usuarios de Torino que intentarán devolverle la corona a la marca, que no reina desde 1971, con Rubén Luis Di Palma Crédito: ACTC Oficial

Valentín Aguirre (Dodge), 16 puntos

Arribó a la doble cita platense como puntero de la Etapa Regular, pero las dos pruebas de clasificación -marcó el 25to y 22do mejor tiempo- demostraron que no tenía el elemento para defender esa posición de privilegio. Último ganador en el autódromo de Buenos Aires, una fecha antes lo hizo en San Nicolás, el arrecifeño es la carta del JP Carrera, la estructura que tras la reanudación de la actividad tuvo las desvinculaciones de un histórico como Ortelli y de José Manuel Urcera. Dos veces actor de la Copa de Oro en tres años en el TC, una muestra del crecimiento del piloto de Dodge, una marca que no inscribe al monarca desde 2006, con Norberto Fontana. El ex F.1, de la Cuna de Campeones, como Aguirre, se consagró con la asistencia del JP Carrera.

Nicolás Trosset (Dodge), 8 puntos

El primer ganador que tuvo el TC cuando retomó la actividad en San Nicolás. Ese triunfo, el que le posibilita empezar con ocho puntos la Copa de Oro, significó el primero en la categoría, en la que nunca había firmado un podio en 52 carreras. Será su tercera experiencia entre los 12 mejores, después de las clasificaciones de 2014 y 2018. Piloto acostumbrado a lidiar con los vaivenes de la economía, bajo el paraguas del Uranga Racing descubrió estabilidad, aunque para el reinicio debió buscar un motorista, tras la sanción que la CAF le aplicara a Claudio Garófalo. En Horacio Soljan, del equipo Maquin Parts -con el que había logrado su mejor performance- tuvo un aliado para encarar la aventura.

Esteban Gini (Torino), 0 puntos

El regreso a la marca, tras su etapa en Chevrolet, renovó las ilusiones. El inicio del campeonato lo descubrió protagonista a quien fue el primer campeón con Torino en TC Pista, en 2015. Esta será su segunda experiencia en Playoff, después de la de 2017. En La Plata, con los resultados de la serie logró la clasificación al selecto grupo de doce pilotos y redondeó la tarea con el podio en la carrera del domingo. Con Gini, el Maquin Parts extiende la presencia de Torino en la Copa de Oro.

Julián Santero (Ford), 0 puntos

La restante espada del Memo Corse, aunque con atención del Alifraco Sport. El mendocino, que regresó a la categoría en 2020, hizo de la regularidad una marca registrada en el campeonato. El segundo puesto en el inicio en Viedma, el mejor resultado para quien adeuda la victoria para poder consagrarse campeón.

Santiago Mangoni (Chevrolet), 0 puntos

El mejor clasificado de los representantes de Chevrolet, el balcarceño dejó la estructura propia y se trepó al auto que dejó vacante Ortelli en el JP Carrera. Cuando el TC se preparaba para retomar la actividad, anunció que si debía poner dinero de su bolsillo para correr ensayaría un parate; el llamado de Gustavo Lema le renovó las esperanzas. El cambio lo energizó: se estrenó 4to en Buenos Aires y en la doble fecha en La Plata terminó tercero y cuarto, respectivamente.

Agustín Canapino (Chevrolet), 0 puntos

El tetracampeón y un nuevo desafío: lograr una victoria en tres carreras y retener la corona, esa que se calza de modo consecutivo desde 2017. La experiencia en La Plata lo reconfortó con la clasificación a la Copa de Oro lograda el sábado, aunque el auto estuvo lejos de su mejor versión. Los tiempos de las qualy lo mostraron a cuatro y cinco décimas del poleman Benvenuti y en la final del domingo debió abandonar por un problema de transmisión. Tres podios en ocho carreras y la experiencia y fiabilidad de su padre Alberto, argumentos para soñar con un nuevo festejo del arrecifeño.

Todo en tres carreras: Agustín Canapino y el enorme desafío de revalidar la corona Crédito: ACTC Oficial

José Manuel Urcera (Chevrolet), 0 puntos

Subcampeón de 2019, donde ganó la Etapa Regular, el rionegrino ensayó un cambio de rumbo en la previa de la doble fecha que se desarrolló en el autódromo Roberto Mouras: se desvinculó del JP Carrera y se sumó a Las Toscas Racing, una estructura que no le es desconocida y con la que logró su primera victoria en el TC, en 2016, en La Plata. En el triplete de carreras que quedan, deberá recuperar el protagonismo y lograr la victoria habilitante para el título.

Cristian Ledesma (Chevrolet), 0 puntos

"Ser protagonista, ganar una carrera y pelear el campeonato", fue la meta que se propuso el marplatense, después del segundo puesto en San Nicolás, el 11 de octubre pasado. Ese fue el mejor resultado del año, pero también un punto de partida para el piloto de Las Toscar Racing: top ten en las dos carreras del fin de semana en La Plata ratifican que el campeón de 2007 -desde entonces se impuso el Playoff- desea volver por el trono.

El eterno duelo del Turismo Carretera entre Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Christian Ledesma (Chevrolet), dos de los clasificados para la Copa de Oro Crédito: ACTC Oficial

Juan Pablo Gianini (Ford), 0 puntos

El clasificado silencioso. No hizo podios, su mejor resultado fue el 4to puesto en el estreno del año, en Viedma. La nueva modalidad -las series a cuatro giros y las finales a 20 vueltas- lo descubrió nuevamente en el top ten en el momento definitorio de la doble fecha en La Plata: los 54 puntos que cosechó, con el 9no y 5to, le permitieron ser parte del grupo selecto.

Juan Bautista De Benedictis (Ford), 0 puntos

La espada de Ford del Maquin Parts logró una ajustada clasificación para la Copa de Oro:aventajó por apenas 0,5 puntos (179, 5 a 179) al uruguayo Mauricio Lambiris, también usuario de la marca del Óvalo. El acuerdo con el DTA Racing, que atendió a Werner, para el cierre de la Etapa Regular, le dibujó una sonrisa al piloto de Necochea, que tiene como mejor performance el 3er puesto del estreno en Viedma.

