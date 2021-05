Barcelona-Atlético de Madrid, Liga de España: la gran jugada individual de Lionel Messi que atajó Oblak y el cabezazo que dejó a Sergio Busquets en el hospital, las perlitas de un empate sin goles

Barcelona y Atlético Madrid jugaron un partido frenético. El empate sin goles en el Camp Nou,dejó algunas jugadas y escenas interesantes para el repaso. Lionel Messi y el arquero culé Marc-André Ter Stegen, fueron las figuras para Barcelona, mientras que para el rival se destacó el belga Yannick Carrasco, la figura del partido, así como Luis Suárez y Ángel Correa.

Sin Ronald Koeman en el banco del conjunto local (tras su expulsión frente a Granada) y con la sustitución temprana del mediocampista Sergio Busquets tras su choque con un defensor rival, Barcelona tuvo las más claras pero no pudo marcar. Así, la definición de la Liga de España quedó abierta y a la espera de lo que suceda este domingo con el cruce entre Real Madrid y Sevilla.

El resumen

No todo está dicho, pero sin dudas Barcelona dejó pasar una gran posibilidad. Dependía del equipo azulgrana. Ahora todo quedó en manos de Real Madrid, que pasó a depender de sí mismo para quedarse con el título. El conjunto de Simeone, no mantenía su arco en cero frente a Barcelona en un mismo campeonato desde la temporada 1989-90, y sigue sin poder ganar en el Camp Nou desde hace 15 años. El conjunto del Cholo Simeone, defendió y sacó a sus delanteros bien en punta, juego que los define. Sin embargo, no pudo llevarse los tres puntos claves.

“ No tengo una bola de cristal, pero la Liga sigue estando abierta. El estado anímico de cada uno seguro que afecta, es cierto que Real Madrid -ganando todo- es campeón, pero cuesta mucho ganar los cuatro partidos que restan. Mantener la regularidad está costando esta temporada. Los puntos son los que son y eso demuestra que será de las Ligas con las puntuaciones más bajas en los últimos años. Si ganamos los tres partidos aún nos veo con opciones. No hicimos los deberes durante la temporada y es una pena porque veníamos compitiendo bien ”, dijo Gerard Piqué, tras el encuentro.

Como siempre crítico e inteligente para salir a declarar, el defensor hizo un análisis del partido y dejó la situación abierta respecto de todo lo que puede suceder hasta el final de la Liga de España. “ Esperábamos ganar pero seguimos vivos , creo que hemos hecho un buen partido, hemos tenido más ocasiones, las más claras, y no ha podido ser. Sabemos de la situación, ahora no dependemos de nosotros pero visto lo visto esta temporada, la Liga sigue estando abierta”, apuntó el defensor.

La última jugada la tuvo Lionel Messi, de tiro libre. De frente al arco, tuvo un disparo claro, y si bien sorprendió la defensa del Aleti con el defensor acostándose para evitar el tiro rasante, el argentino no lo pudo concretar y se le fue por muy poco sobre el travesaño.

Más allá de la gran apilada de Messi en el primer tiempo, otro argentino, Ángel Correa, del Atlético de Madrid, tuvo la chance de gol más clara para su equipo al comienzo del duelo Un centro claro que al ex San Lorenzo se le fue ancha por el palo derecho del arquero de Barcelona.

Sergio Busquets, tuvo que ser reemplazado durante el primer tiempo tras un duro choque de cabezas con el defensor Stefan Savic. El jugador salió para ser atendido, pero al volver al campo de juego se mareó y decidió salir. Diego Simeone, lo saludó y alentó cuando éste se dirigía al vestuario. Durante el segundo tiempo, el club anunció que el jugador fue trasladado a un centro hospitalario para realizarle pruebas después de la conmoción.

La habilidad en espacio reducido del bélga Yannick Carrasco y el remate que no pudo concretar. El Cholo Simeone se lamenta.

El reencuentro más esperado. En la previa, una vez finalizada la entrada en calor, Lionel Messi y Luis Suárez se reencontraron dentro del campo de juego y no ocultaron su alegría.

Ronald Koeman está suspendido tras su expulsión en el partido frente a Granada. Por eso, no pudo estar en el banco de suplentes durante el partido y en los primeros minutos de juego, se lo vio mandando órdenes a su cuerpo técnico por celular.

El técnico holandés fue sancionado por el Comité de Competición con dos partidos por la expulsión del partido frente al Granada. El organismo arbitral se atiene al Artículo 117 del Código Disciplinario, que se refiere a ‘actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas’.

