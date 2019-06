Bascuñán dirigirá Argentina-Qatar; viene de un complicado partido entre Brasil y Venezuela, con mucha revisión de VAR Fuente: AFP

El trascendental encuentro entre Argentina y Qatar ya tiene árbitro designado: el chileno Julio Bascuñán será el encargado de impartir justicia en un duelo que podría condenar a la Argentina de Lionel Messi a la eliminación, como también aliviarla rumbo a los cuartos de final. El partido se disputará el domingo a las 16 en el Arena do Gremio de Porto Alegre por el cierre del Grupo B de la Copa América de Brasil.

El juez trasandino, de 41 años, estará acompañado por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos, mientras que Roddy Zambrano será el cuarto árbitro. En tanto, el VAR será ocupado por el chileno Roberto Tobar, líder de un equipo integrado por el boliviano Gery Vargas, el ecuatoriano Christian Lescano y el uruguayo Martín Vázquez.

Bascuñán es uno de los protagonistas del certamen después de haberle anulado dos goles a Brasil en el encuentro que finalizó en un empate sin goles frente a Venezuela. Pese a la polémica, el árbitro chileno fue respaldado por Tite y Rafael Dudamel, entrenadores de Brasil y la Vinotinto respectivamente.

Bascuñán, el juez que le anuló dos goles a Brasil contra Venezuela a instancias de VAR. Crédito: Luisa González / Reuters

En tanto, será la quinta vez que dirigirá a la Argentina. Los antecedentes no son buenos: el combinado nacional cayó frente a Ecuador por 2-0 en el Monumental y ante Brasil por 3-0 en Belo Horizonte en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. En tanto, la albiceleste se impuso en 1-0 frente a Uruguay por Eliminatorias y en el 1-0 frente a Jamaica en la Copa América de Chile 2015.

Messi con Bascuñán en la Copa América 2015 en Chile; el crack criticó en su momento al árbitro Fuente: AFP

Más allá de su buena actuación en el Brasil-Venezuela, los recuerdos de Lionel Messi no son buenos: en septiembre de 2016, Argentina venció por 1-0 a Uruguay en Mendoza en un trámite que se vio empañado por la expulsión de Paulo Dybala. "No pudimos hacer el juego que pretendimos porque el árbitro no nos dejó. No es la primera vez que nos deja con diez jugadores", apuntó Messi en la conferencia de prensa posterior al juego por Eliminatorias rumbo a Rusia.

Messi y Argentina tendrán un nuevo desafío para evitar el papelón de la eliminación en la primera ronda. Enfrente estará Qatar, un equipo que sorprendió durante sus dos primeras actuaciones en el torneo, y Bascuñán será el encargado de impartir justicia.