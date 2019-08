Argentina cayó ante España en el amistoso previo al Mundial Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2019 • 10:26

NINGBO.- La selección argentina de básquetbol perdió 84-76 ante España en el último amistoso previo al Mundial. El equipo ibérico estuvo en desventaja durante gran parte del partido, pero una gran reacción de Ricky Rubio le dio la victoria a su conjunto.

Ahora, más allá de los entrenamientos que quedan, se terminaron los ajustes dentro de la cancha frente a rivales que participarán en la Copa del Mundo: la selección dirigida por Sergio Hernández integrará el Grupo B, que se disputará en la ciudad de Wuhan, y debutará el sábado ante Corea del Sur, a las 9.30 de nuestro país. El 2 de septiembre lo hará frente a Nigeria y dos días después,se medirá con Rusia. Todos los encuentros serán televisados por DirecTV y TyC Sports.

En este Triangular de Ningbo, las alarmas se habían encendido para la selección argentina a propósito de la lesión sufrida por Facundo Campazzo ante Rusia. El jugador mencionó a TyC Sports: "Estoy mejorando, no me animo a adelantar mucho, estamos trabajando para tratar de llegar en condiciones al sábado... Hoy me levanté bastante mejor, el tobillo está hinchado, pero es algo normal como todo esguince".

El jugador de Real Madrid amplió acerca de su lesión: "Me asuste un poquito porque sentí el dolor, pero fue algo parecido a cuando me esguincé el tobillo izquierdo el año pasado, así que eso me tranquilizó".

. Fuente: LA NACION - Crédito: CABB