Fuente: AFP

12 de junio de 2019 • 10:08

Esta noche se conocerá con exactitud la gravedad de la lesión de Kevin Durant, si bien se informó que la dolencia está en el tendón de Aquiles, es posibles que la rotura sea parcial. Aún en ese escenario la cantidad de equipos que ya están dispuestos a ofrecerle un contrato a KD que será agente libre cuando termine la liga, hace creer que será un mercado largo el de este año. A horas del comienzo del sexto juego de la final de la NBA , que comenzará a las 22, este jueves en el Oracle Center, todos hacen sus apuestas y los Warriors toman nota en silencio de todos los movimientos. Casi que siguen el tema tanto como lo que pueda hacer Toronto Raptors por arrebatarles el anillo de campeón.

De acuerdo a lo que se escuchó durante toda la temporada no sólo Golden State estaba en el horizonte de Durant, porque tanto Brooklyn Nets, New York Knicks y Los Angeles Clippers, parecen dispuestos a asumir los riesgos. Incluso, David Aldridge, periodista de The Athletic, explicó que ninguna de estas tres franquicias retiró su interés por el N° 35 de los Warriors.

Antes del impacto que generó la lesión de KD en el quinto partido en Canadá, el jugador brindó una entrevista con Yahoo Sports en la que comentó: "Nadie puede reclutarme. Quiero ser yo quien dicte el ambiente en el que quiero estar. No me van llamar la atención las campanas o lo que preparen. Prefiero ver lo que una organización hace en el día a día. El resto realmente no me impresiona. ¿Preparar un estadio y cosas extras para mí? No. Yo quiero ver si vas a hacer que tu personal sea responsable todos los días... ¿Todos venimos a trabajar y disfrutar a diario? Eso es lo que estoy recibiendo acá con los Warriors".

El jugador está en Nueva York, donde se le realizará una resonancia magnética para conocer el verdadero alcance de su lesión según informaron Ramona Shelburne y Adrian Wojnarowski en ESPN. Todo está concentrado allí porque los resultados de esos estudios reconfigurarían todo el mapa de esta historia.

Aún sin parte médico oficial, desde la franquicia de Oakland esperan la peor noticia. La rotura completa del tendón de Aquiles lo dejaría varios meses afuera de la competencia a Durant, que cumplirá 31 años. En ese contexto, posiblemente los 31.5 millones que tiene asegurados con Golden State sean la mejor opción para el jugador (tenía firmado un contrato por US$ 61.5 millones y en esta temporada cobró 30). Incluso, Wojnarowski explicó que Durant considera mantenerse en la franquicia.

De todas formas, se esperará hasta último momento para saber qué determinación puede tomar KD, ya que los 31,5 millones de dólares parecen pocos comparados con los más de 40 millones que podría cobrar en otra franquicia. Sean Marks, analista de ESPN y ex ejecutivo de los Brooklyn Nets, comentó en el programa 'Get Up' que había consultado a varios equipos sobre si le ofrecerían un contrato máximo a Durant a pesar de su lesión y todos ofrecieron la misma respuesta: "Sí".