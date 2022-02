Básquet universitario: el topetazo brutal de David Collins contra Wendell Moore Jr.

CLEMSON.- La escena causó escalofríos; una sensación de escozor recorrió en los espectadores, que miraron atónitos la jugada. El triunfo de Duke por 82-64 sobre Clemson el jueves por la noche, en el básquetbol universitario de Estados Unidos, dio un giro desagradable al final de la primera mitad cuando el escolta de los Tigers, David Collins, le dio un topetazo a Wendell Moore Jr. durante una volcada.

Sucedió que Collins perdió el balón ante Moore cuando faltaban poco más de 3 minutos para el final de la mitad y Moore salió lazando para lo que debería haber sido una volcada sin oposición. Sin embargo, Collins arremetió contra Moore cuando estaba en el aire y lo hizo caer con fuerza sobre el parquet.

En ese momento, el entrenador Mike Krzyzewski ingresó a la cancha y los jugadores de ambos lados comenzaron a gritarse mientras intentaba restablecerse el orden. Collins finalmente fue expulsado.

Krzyzewski lo llamó una jugada “peligrosa”. “No se vio a sí mismo. Nosotros lo vimos”, dijo después del partido. ““Quedó paralelo al suelo pero a dos metros en el aire. Es una de las jugadas más peligrosas que he visto jamás. No me malinterpreten, no es contra Collins, pero nunca había visto a un jugador caer así”, comentó Krzyzewski, de 74 años, quien se retirará después de esta temporada.

Antes de irse, el entrenador de Clemson, Brad Brownell, trajo a Collins para disculparse. Se vio a Collins diciendo: “Eso depende de mí” mientras abrazaba a Krzyzewski, entrenando por última vez en Littlejohn Coliseum. Collins luego se disculpó con Moore en las redes sociales.

“Iba a tratar de bloquearlo por detrás, pero iba demasiado rápido y no podía parar”, escribió en una publicación en su historia de Instagram. “Me di cuenta de que tenía que parar cuando ya era demasiado tarde. Nunca he sido un jugador sucio. Nunca lo seré. Le deseo a mi hermano una temporada saludable... Respeto a Duke y Clemson y me disculpo con todos por una jugada imprudente. Me alegro de que Wendell esté bien”.