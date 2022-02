Comienza la Liga Femenina de Básquetbol, en busca de un juego más ágil, jugadoras más altas y... cumplir el anhelo olímpico

Si bien aún se está lejos del ideal, la Liga Femenina de Básquetbol que comienza este fin de semana su quinta temporada se mantiene en constante ascenso, tanto en organización como en nivel de competencia. Diez equipos, entre ellos el actual bicampeón Berazategui y un debutante, Riachuelo, serán de la partida en un certamen que tendrá su etapa regular en Buenos Aires, con Obras y Ferro como sedes, y que luego tendrá sus playoffs al mejor de dos partidos hasta definir al campeón en el mes de abril.

Será también esta Liga la elegida por FIBA para testear algunos cambios reglamentarios en pos de mayor dinámica en el juego. Entre los principales, cuatro cuartos de ocho minutos cada uno, 10 minutos de descanso, máximo de cuatro faltas por jugadora, máximo de tres faltas por equipo por cuarto, reposición desde las bandas sin necesidad de que los árbitros entreguen el balón y, en cuanto a los tiros libres, si una jugadora recibe falta en zona de tiro de dos y convierte el primer libre, contará por dos puntos y el partido se reanudará sin necesidad de un segundo lanzamiento. De no convertirlo, lanzará el segundo y valdrá un punto. Similar mecanismo se aplicará para las faltas en zona de tiro de tres puntos.

La historia de Karina Rodríguez, directora de Desarrollo del básquetbol femenino

Más allá de ser un banco de pruebas para innovaciones reglamentarias, se trata aún de una Liga semi profesional en la que los sueldos no llegan al 50 % de lo que se cobra en la Liga Masculina y en la que aproximadamente un 60% de las jugadoras se dedica full time a la práctica de este deporte, mientras que un 20 % juega y tiene una beca de estudio y otro 20% trabaja en áreas vinculadas al deporte, como por ejemplo en educación física.

Si bien el número de equipos es exactamente la mitad que en la Liga Nacional masculina, se cumple con el objetivo de una buena distribución geográfica en pos del desarrollo de la rama femenina en varios puntos del país. En ese sentido, hay dos equipos de Buenos Aires (Ferro y Obras), tres del conurbano (Deportivo Berazategui, Unión Florida y Los Indios de Moreno), uno de Santiago del Estero (Quimsa), uno de Corrientes (Corrientes Básquet), uno de Entre Ríos (Tomás de Rocamora), uno de La Rioja (Riachuelo) y uno de Catamarca (Catamarca Básquet).

El video de presentación de la Liga Femenina

“Yo creo que más que cantidad, hay que ver la distribución geográfica que alcanzamos. Eso sin dudas para mí es más importante que la cantidad”, explica para LA NACION Karina Rodríguez, reconocida ex basquetbolista argentina que triunfó en España y Brasil y en la actualidad es directora de Desarrollo del Básquet Femenino en la Confederación Argentina de Básquetbol.

Un trabajo que apunta a los Juegos Olímpicos

Este certamen es la cara visible de un trabajo formativo que ya empieza a dar sus frutos. En la actualidad, la Argentina tiene, además de las participantes en la Liga Nacional Femenina, otras 100 jugadoras en el extranjero, distribuidas entre Estados Unidos, Europa, Brasil y Uruguay. Y para asegurar talento futuro, junto a Gregorio Martínez, actual entrenador en jefe del seleccionado femenino, Rodríguez coordina el Programa Nacional Formativo en el que se intenta captar jugadoras jóvenes que superen los 1,80 metros de estatura. En ese sentido, se realizó en el último año y medio un plan de entrenamientos por zoom de tres veces por semana para 650 jugadoras de todo el país y en enero se realizó en el Cenard una concentración de 30 jugadoras, de siete provincias, que superan los 185 centímetros y con otras tres jugadoras que rebasan los 192.

Berazategui es el campeón defensor en la Liga Femenina de Básquetbol; el club del sur del conurbano ganó los dos últimos torneos. Marcelo Endelli

“En ese rastrillaje competimos con el vóley, porque buscamos lo mismo. La idea es que podamos aumentar nuestra talla a nivel selección”. Habrá más, ya que en marzo se abrirán un campamento en Buenos Aires y otro en Entre Ríos con el fin de ir creando progresivamente “ambientes de básquetbol” en todo el país.

“Hoy nuestra máxima meta es llegar por primera vez a los Juegos Olímpicos”, anhela Karina Rodríguez, que en agosto de 2019, y a 20 días de haber asumido en su cargo, se encontró con una pesada realidad, ya que la selección argentina femenina fue descalificada de los Juegos Panamericanos por un error en su vestimenta. Por el Grupo B, el equipo nacional debía enfrentar a Colombia con indumentaria de color blanca pero entró en el terreno de juego vistiendo indumentaria azul por un error de utilería. Pese a los intentos de conseguir la ropa adecuada contrarreloj, el escándalo se hizo inevitable.

“O era el fin, porque fue un escándalo a nivel mundial, o era el resorte de saltar y que sirviera para cambiar algunas cosas. Y fue lo que pasó. Hoy las condiciones básicas de viaje son las mismas para los seleccionados femenino y masculino, con la misma estructura de staff técnico y con la ropa personalizada para las jugadoras, cuando antes usábamos la ropa que sobraba del masculino”, valora quien se entusiasma con el primer puesto en el ranking sudamericano FIBA en formativas y el tercero en todo el continente americano que tiene la Argentina, como así también con el comienzo de una nueva Liga Nacional Femenina en este contexto de plena construcción y desarrollo.

Una escena de Catamarca Básquet vs. Quimsa, de la Liga Femenina de 2021. Marcelo Endelli

Que tendrá sus dos primeras fechas este fin de semana y uno de los cruces más interesantes será a las 16.30 entre Berazategui, el bicampeón, y Riachuelo, el debutante. “Queremos dejar, una vez más, en lo más alto al club Deportivo Berazategui. Está a la vista que el básquet mejoró muchísimo desde el nivel de las jugadoras hasta la difusión. Ojalá que este nuevo formato, en cuanto a las reglas, sea para mejor”, expresó a la nacion Agustina Jourdheuil, la MVP de la Liga Femenina.

Ansiedad, expectativas y muchas ganas de seguir creciendo. Son sólo algunas de las sensaciones que experimenta por estos días el básquetbol femenino en la Argentina, que hace un tiempo tocó fondo, pero ahora empieza a sentir que el límite es el cielo.

El programa de partidos del primer fin de semana

El programa para este sábado se completará con Obras vs. Catamarca (16), Rocamora vs. Los Indios (18.30), Corrientes vs. Ferro (19) y Unión Florida vs. Quimsa (21.30).

Para el domingo, Quimsa vs. Obras (16), Catamarca vs. Rocamora (16.30), Ferro vs. Riachuelo (19) y Unión Florida vs. Corrientes (21.30), mientras que este lunes jugarán Los Indios vs. Quimsa (19).