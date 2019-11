El show de LeBron James en la tercera victoria consecutiva de los Lakers

LeBron James, autor de 29 puntos y 11 asistencias frente a Sacramento Kings. Fuente: AP

LeBron James dio un show en el Staples Center de Los Ángeles: anotó 29 puntos y dio 11 asistencias en la tercera victoria seguida de los Lakers (97-95 a Sacramento Kings), líderes absolutos del Oeste, que llegaron a un récord de 10-2. James fue el dueño de las acciones y máximo responsable de la victoria de su equipo con los dos tiros libres encestados a 5.5 segundos del final. Una tapa de Anthony Davis (autor de 17 puntos) a Harrison Barnes sobre la chicharra certificó el triunfo de los Lakers.

Entre los 29 puntos de James, que arrancó la temporada en modo MVP, se destacaron los dos que consiguió producto de una volcada que dejó a toda la defensa de los Kings con la boca abierta. "Por si se lo perdieron, @KingJames está en buen estado", se leyó en la cuenta de Twitter de NBA TV, el canal oficial de la liga. Más abajo, el video de las mejores jugadas de LeBron en una (otra) noche fantástica.

Las mejores jugadas de LeBron James contra Sacramento

En otros resultados, los Minnesota Timberwolves (el argentino Pablo Prigioni es entrenador asistente) cayeron por 137 a 116 frente a Washington Wizards. Con récord de 7-5 ocupan el séptimo lugar en el Oeste. Además, Orlando Magic 111 vs. San Antonio Spurs 109; Charlotte Hornets 109 vs. Detroit Pistons 106; Memphis Grizzlies 107 vs. Utah Jazz 106 y Houston Rockets 111 vs. Indiana Pacers 102.

Hasta ahora, la temporada tiene a dos grandes franquicias en el sótano de las posiciones de ambas conferencias. El último equipo del Este es New York Knicks, con récord de 3-9, mientras que el peor del Oeste es Golden State Warriors (2-11). Los Warriors fueron campeones de su conferencia en 2019 y de la liga en 2018.