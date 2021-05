Facundo Campazzo: la avivada para hacer su tiro libre número 100 en la NBA y la pesada derrota de Denver Nuggets a manos de Portland Trail Blazers

Facundo Campazzo y Denver Nuggets la pasaron mal en el cuarto capítulo de su serie de playoffs de la NBA contra Portland Trail Blazers. Llegaron a perder por 32 puntos (59-91 y 61-93) en el tercer período, y la derrota final, aunque morigerada en los números, por 115 a 95, resultó la cuarta entre las más holgadas de la temporada para el equipo dirigido por Mike Malone (tenía caídas por 24, 21 y 21 tantos).

Ahora el cruce de la primera rueda de la Conferencia del Oeste está 2-2, pero Denver no volvió a ceder la ventaja de localía, pues este sábado se jugó en Oregón. El próximo encuentro tendrá lugar el martes, a las 22, de regreso en Colorado.

Compacto de la producción de Campazzo contra Portland (Falta Técnica)

El base argentino volvió a tener un desempeño bueno en el manejo de la pelota y más bien flojo en los lanzamientos al aro. Terminó con una buena cantidad de puntos, 12, aunque con baja efectividad en dobles (1 sobre 3) y triples (2 sobre 7). En cambio, desde la línea de simples continuó acertado (4 de 5).

Esta vez, Campazzo realizó una de sus clásicas avivadas para conseguir una infracción ajena y tiros libres. En un contraataque rápido, sabedor de que Robert Covington iba detrás de él y le sería difícil frenar sin tocarlo, el cordobés se detuvo de golpe y ensayó un triple mientras caía, atropellado, en efecto, por el alero de 2,01 metros. El primero de esos tres lanzamientos sin marca fue su número 100 en su campaña de 69 actuaciones en la mejor liga del mundo. ¿Cuántos convirtió? Ochenta y siete. Como acertó los dos restantes, quedó con 89 sobre 102 y ostenta 87,2% de eficiencia histórica, una proporción alta. No por nada le dieron el balón en el último partido anterior cuando Portland desesperadamente cometía faltas para cortar el reloj en el desenlace del juego.

La viveza para conseguir tres tiros libres

En este caso, Campazzo salió definitivamente de la cancha cuando faltaban 7 minutos y 14 segundos: el entrenador Malone lo preservó de cansancio y de posibles lesiones cuando consideró que el 101-78 parcial era irremontable. Los 12 tantos que tenía hasta entonces le alcanzaron para ser segundo anotador de Nuggets junto a Monte Morris, por detrás de los 16 de un apagado –en comparación con su altísimo rendimiento habitual– Nikola Jokic.

Incluso el argentino terminó con más puntos que la estrella con quien se marca recíprocamente en la serie, porque tampoco estuvo encendido, en Portland, Damian Lillard, autor de 10 puntos, aunque también de 10 pases-gol y 8 rebotes. Campazzo agregó en su planilla 7 asistencias, 2 recobres y 2 robos, en 26 minutos totales, con una virtud: no cometió pérdidas de balón.

Entre las demás series de los playoffs, ya se determinó un clasificado para los cuartos de final de la liga: Milwaukee Bucks superó este sábado por 120 a 103 a Miami Heat, se impuso por 4-0 en ese cruce del Este y así eliminó al subcampeón de la NBA. El resto tiene los siguientes resultados parciales: Philadelphia 76ers (ventaja de localía) 2 vs. Washington Wizards 0, Brooklyn Nets 2 vs. Boston Celtics 1, New York Knicks 1 vs. Atlanta Hawks 2, Utah Jazz 1 vs. Memphis Grizzlies 1, Phoenix Suns 1 vs. Los Angeles Lakers 2 y Los Angeles Clippers 1 vs. Dallas Mavericks 2.

LA NACION