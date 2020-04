NBA: Facundo Campazzo, en la mira de dos importantes franquicias

Crédito: ACB.com

La marca que dejó Emanuel Ginóbili en la NBA no sólo queda cerrada a lo que él hizo en las 16 temporadas que disputó, en las que conquistó cuatro anillos con San Antonio Spurs y donde además sorprendió a todos aquellos que siguieron sus grandes rendimientos en la liga. Claro está que Manu también abrió los ojos de todo Estados Unidos para que también se siga de cerca a sus compatriotas: tras sus pasos llegaron Fabricio Oberto y Nicolás Laprovittola, entre otros.

Con el paso de los años, diferentes jugadores argentinos demostraron su capacidad a través de sus participaciones en diferentes ligas del mundo y desde la NBA, principalmente, ya tomaron nota de esto. La realidad de Facundo Campazzo indica que es una de las figuras que tiene Real Madrid y es observado de cerca por varios general managers de las franquicias del mejor básquetbol del mundo .

Crédito: ACB

En las últimas horas tomó fuerza el interés de Dallas Mavericks y San Antonio Spurs por el base del seleccionado nacional. Según cuenta la web croata Crosarka siguen a Campazzo después de verlo en el Mundial de China, en el que la selección albiceleste fue subcampeona. Es importante destacar que el cordobés renovó su contrato el año pasado con Real Madrid hasta 2024 y tiene una cláusula de rescisión que ronda los siete millones de euros, según el diario Marca. De todos modos, la opción de jugar en la NBA puede seducirle si la oferta es buena.

Tanto en los Mavericks como en los Spurs, el argentino tendría muchas chances de amoldarse bien a cualquiera de los dos equipos, porque la forma de juego de las dos franquicias se asemeja más a la filosofía de equipo de básquetbol FIBA por los nombres propios que conforman sus plantillas. Además, en Dallas compartiría equipo con Luka Doncic, jugador de quien ya fue compañero en el merengue.

Crédito: @RMBaloncesto

Previo a la suspensión de la temporada debido a la pandemia de Coronavirus, los números de Facundo en Real Madrid dejan a la vista que las intenciones de las dos franquicias de Texas es real: en 8 partidos jugados en la Euroliga, promedió 9.9 puntos y 7.1 asistencias. Mientras que en la Liga ACB 10.0 puntos y 5 asistencias.

De todos modos el horizonte económico de la NBA no es el mejor. Se están hoy analizando posibles pérdidas por 1500 millones de dólares y no sabe cómo va a afectar esta pandemia a la próxima temporada en cuanto a tope salarial. El esperado de unos 117 millones de dólares podría caer un 10% y ubicarse en alrededor de 107. Eso podría cambiar la estrategia económica de algunas franquicias y no cambiarlas en otras.