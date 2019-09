Algunos de los alrededor de 150 hinchas argentinos que están alentando al seleccionado en Wuhan. Fuente: AP - Crédito: Andy Wong

Contento por cómo le va a su equipo en el grupo B ("estamos donde queríamos estar") en el Mundial de básquet China 2019 y admirando a Luis Scola ("le estoy siempre agradecido"), Sergio Hernández tuvo margen después del 94-81 de la Argentina a Nigeria para hablar del público celeste y blanco. Que llama la atención en Wuhan: a pesar de la enorme lejanía y del contexto económico, unos 150 simpatizantes se hacen ver y oír en las plateas del enorme Sports Center.

"Yo no sé cómo lo hacen: siempre hay argentinos en todos lados. Pensé que en China íbamos a tener menos localía, pero volvemos a ser locales. Agradecido a ellos", comentó el director técnico, que suele tener cerca, detrás del banco de suplentes, a varios hinchas alentando. Pero no solamente siente a los que están en China; también recibe muchas repercusiones de los que miran por televisión al seleccionado. "Y estoy agradecido a la gente de Argentina, que se levanta a las 5 de la mañana y después tiene que ir a trabajar, que nos llena de mensajes diciéndonos que vio el partido... Si no hacemos un esfuerzo por toda esa gente, ¿por quién lo haríamos?", valoró el bahiense.

En un estadio que puede albergar 13.000 espectadores, hubo apenas 2100 en el encuentro con Nigeria, y por eso la centena y media de argentinos resaltó más, con sus banderas y camisetas y sus cantos en momentos intensos del partido. Allí estarán ellos este miércoles, cuando a las 9.30 de Buenos Aires el conjunto nacional, ya clasificado para la segunda rueda gracias también al posterior 87-73 de Rusia sobre Corea del Sur, se enfrente con los rusos en el cierre de la zona, en un choque importante para arrastrar otro punto a la siguiente etapa.

Sergio Hernández valora el aliento de los simpatizantes que viajaron medio planeta para acompañar al equipo argentino.

"Acá todo puede pasar, pero estamos donde queríamos estar", destacó Hernández luego de la segunda victoria de sus dirigidos y antes del éxito de Rusia. Para el entrenador, el triunfo frente a Nigeria fue "durísimo, contra jugadores de NBA buenos en sus equipos". Y explicó cómo cambió el resultado luego de la remontada de los africanos (de 17-28 a 36-32): "Tuvimos que buscarle mucho la vuelta. Ellos anotaron 26 puntos en el segundo cuarto, pero les quitamos el ataque rápido en el tercero, y volvimos a dárselo recién en los últimos tres o cuatro minutos, ya por cansancio nuestro y gran necesidad de ellos. Les quitamos el ataque rápido obligándolos a jugar cinco contra cinco, controlándoles a los tiradores, y después nos repartimos el juego para tomar decisiones en momentos clave".