Juan Gutiérrez, en sus tiempos de selección junto con Luis Scola

Las redes sociales cambiaron por completo la forma de interacción. Y muchas veces, dejan a la luz situaciones desopilantes que involucran a deportistas conocidos y famosos. Sucedió que el exbasquetbolista argentino Juan "Pipa" Gutiérrez mostró en twitter una divertida situación que vivió con un usuario de Mercado Libre que puso en venta una camiseta de Obras con el número 4, que utilizó él.

"Después les cuento cómo sigue la negociación/novela en la que intento comprar una camiseta mía que alguien vende en Mercado Libre", contó el integrante de la Generación Dorada en un tuit, en el que sumó la conversación que mantuvo con el vendedor, a quien le preguntó: "¿Qué descuento me harías por dueño original?". Al notar que no le había entendió el comentario, le explicó: "esa camiseta la usé para jugar. No sé quién sos ni cómo llegó a tus manos, pero si la vendés te la quiero comprar. No me quedó ninguna de esa temporada. Me merezco un 20% de descuento. Por $2500 te la compro ya", comentó el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Al ver esta situación, un seguidor decidió comprar la camiseta para obsequiársela al Pipa. "Imperdonable ese destrato. Avisame a dónde te la mando cuando me llegue. Es tuya, Pipa. Regalo de Twitter", le escribió el usuario @bernardobales.

Pipa comentó que buscará una forma para mantener contentos tanto a quien se la obsequió como al que se la quiso vender en un primer momento: "Trataré de conseguirle alguna otra célebre camiseta al pibe que la compró y, con respecto al que las vende, me enteré que se dedica a eso, a comprar grandes grupos de camisetas, aunque no estoy seguro, y también merece su dinero, por lo que voy a tratar de conseguirle otras para que las pueda ofrecer". Queda esperar un nuevo tweet de Gutiérrez, en la que se hace con su casaca tan preciada.