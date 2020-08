El croata Mario Herzonja, de Portland TrailBlazers, llegó al estadio de la Burbuja de Orlando luciendo una camiseta de Boca Crédito: NBA Latam

El País - Uruguay Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 13:16

La previa del partido que Los Angeles Lakers le ganó anoche a Portland TrailBlazers en el juego cuatro de los playoffs de la NBA tuvo un condimento especial: el croata Mario Herzonja llegó al estadio de la Burbuja de Orlando luciendo una camiseta de Boca Juniors.

¿Cómo llegó una pilcha del xeneize al croata? La historia es larga, pero vale la pena conocerla. En 2012, Argentina fue a jugar el Mundial Sub-17 de básquet a Lituania y el debut albiceleste fue ante Croacia, que en su plantel lo tenía a Herzonja.

"Estábamos por salir a jugar un partido contra ellos en el debut del torneo y se acercó Hezonja a donde estábamos nosotros y nos nombraba a La Bombonerita y a Riquelme", contó Lucas Gargallo, exjugador de Boca Juniors que ahora firmó para Hispano, quien luego contó esa anécdota en un programa partidario del xeneize y subió un tuit que fue respondido por el croata con un GIF de La Bombonera repleta.

Pero no todo terminó en esa anécdota. Lucas Cerri tiene 30 años, es oriundo de Misiones y vivió durante varios años en Portland. El argentino creó la cuenta @TrailBlazersArg para seguir al equipo pero ahora vive en Buenos Aires y es el gran protagonista de la historia Boca-Herzonja.

"Armé la cuenta en el 2012. Soy fan de los Blazers y de Boca. El año pasado me fui a estudiar inglés a Portland dos meses y me quedé seis. Y el bostero siempre lleva cosas de Boca a todos lados. Banderines, algunas chombas, etcétera", contó Lucas a Basquetplus.com.

"Fui a varios partidos de local de esta temporada, hasta que se cortó todo por la pandemia. Yo quería llegar a Lillard o McCollum. Estuve con Nurkic un día en una firma de autógrafos. Hasta que un día veo que Mario Hezonja tuitea un gif de la cancha de Boca, entonces le escribí y me contestó" recordó, agregando que "me mandó la dirección del centro de entrenamiento de los Blazers y le mandé la camiseta que se puso hoy. Un día me dijo que la había recibido y después no volvimos a mensajearnos. Ahora va a ver lo que es el mundo Boca cuando prenda el teléfono y vea la cantidad de mensajes que va a tener".

Y Mario Herzonja ya es un bostero más. Anoche llegó a la cancha de Orlando con la camiseta de Boca y tal como puso en su cuenta de Twitter, promete visitar La Bombonera "muy pronto".