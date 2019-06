La copa del mundo de basquetbol pasó por Argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Proenter

Se acerca una cita que desvela a la selección de la Argentina de básquetbol. El Mundial que se realizará en China desde el 31 de agosto al 15 de septiembre representa la primera competencia grande para esta nueva generación. Y la visita de la Copa Naismith, que recibirá el próximo campeón del mundo, por la Argentina comenzó a levantar la temperatura.

El trofeo pasó por el Luna Park, el Hotel Panamericano, el Obelisco y el CeNARD y seguirá hacia Bahía Blanca. El Trophy Tour comenzó el 23 de mayo, en Pekín (China) y ya recorrió otras doce ciudades: Varsovia (Polonia), Dakar (Senegal), Milán (Italia), París (Francia), Belgrado (Serbia), Madrid (España), Berlín (Alemania), Nueva York (Estados Unidos), Praga (Rep. Checa), Estambul (Turquía) y Túnez (Túnez).

El itinerario continuará el fin de semana, en Heraklion (Grecia). Luego, la copa visitará Los Ángeles (Estados Unidos), Teherán (Irán), Podgorica (Montenegro), Christchurch (Nueva Zelanda), Melbourne (Australia), Amman (Jordania), Manila (Filipinas), Seúl (Corea del Sur), Tokio (Japón), Moscú (Rusia), Shenzhen, Dongguan, Guangzhou, Foshan, Wuhan, Nanjing y Shanghai (todas e China) hasta recalar en Pekín nuevamente.

A 65 días del inicio del Mundial, ya está todo el operativo en marcha para la preparación de la Argentina que iniciará el 17 de julio para afrontará los Juegos Panamericanos de Lima con la base del plantel mundialista, que tomará esta competencia en Perú, como un buen banco de pruebas para sumar horas de rodaje antes de la cita en China.

Sergio Hernandez junto a la copa del mundo de basquetbol, en su paso por Argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Proenter

"La idea de llevar planteles similares al Panamericano y al Mundial es que ya vayan entrenándose juntos. La alternativa era citar dos equipos totalmente diferentes, con cuerpo técnico diferente, pero me resultó mejor opción darle tiempo de trabajo a esta camada nueva", dijo Sergio Hernández, el entrenador de la selección de la Argentina.

El técnico del conjunto nacional participación del evento en el que se presentó la Copa y dejó varias reflexiones, pero se enfocó en uno de los máximos objetivos de la Argentina en el Mundial de China: "Sería un sueño clasificar a los Juegos de Tokio 2020. Me hace ilusión que esta camada lo pueda lograr. Todos tienen el mismo objetivo. Hay que entender que no es fácil. Ojalá el básquet y los cruces quieran que seamos uno de los dos clasificados a los Juegos Olímpicos por América. Pero si no se da en el Mundial, habrá que buscar en un hipotético Repechaje".