La Liga Nacional levantó el telón con un partido histórico: Boca dejó en claro que va por el bicampeonato y Atenas volvió con estadio nuevo

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) acostumbra, de un tiempo a esta parte, a comenzar su temporada con el duelo entre el último campeón, y el recientemente ascendido desde la Liga Argentina (LA). El destino, o mejor dicho los resultados deportivos, pusieron cara a cara en la apertura de la 2024/25 a Boca Juniors con Atenas de Córdoba, que en su regreso a la elite inauguró su estadio Estructuras Pretensa Atenas en la Docta, pero no pudo con la jerarquía de un equipo que se conformó para repetir la corona y se impuso con comodidad por 81 a 69.

Para el Griego el resultado no es una sorpresa ni es alarmante. Su noche pasó por un logro que hasta incluso le costó, indirectamente, haber descendido por primera vez en su historia a la segunda categoría: tener un escenario propio donde ser local. Sí, el club que más títulos ganó en la historia del torneo -9- y el que hasta 2023 había participado de las 39 ediciones, tuvo que ir al barro un año y en su regreso a la elite jugó por primera vez en su nuevo coqueto recinto que proyectó hace dos décadas y por el que, en los últimos campeonatos, su presupuesto deportivo se aminoró y dejó de tener el privilegio de ser la única institución sin descensos. Atrás quedaron las andanzas en el Polideportivo Carlos Cerutti, que se prevé utilizará en caso de necesidad, donde la entidad se erigió como la más laureada del país y en el que brillaron nombres como Marcelo Milanesio, Héctor Campana, Fabricio Oberto, Bruno Lábaque y Diego Osella, entre otros, algunos de ellos presente en la jornada que quedará marcada para siempre.

Así se ve la nueva casa de Atenas, en su vuelta a la elite del básquetbol argentino Leandro Gomez

En el juego no hubo casi equivalencias. El Xeneize se armó para conseguir la quinta estrella en su palmarés con nombres rutilantes para el certamen como Marcos Delía y Martín Cuello. Además, renovó el contrato con el MVP de la última temporada, José Vildoza, e incorporó al colombiano Andrés Ibargüen, Facundo Piñero y al norteamericano Thomas Cooper, quien todavía no se incorporó al plantel.

El conjunto dirigido por Gonzalo Pérez plasmó en el juego su superioridad y tomó ventaja de más de 10 unidades desde el primer cuarto. A partir de ella, dominó el desarrollo típico de un inicio de temporada con falta de ritmo y errores que seguramente desaparecerán con el avance de la LNB frente a un oponente que, con la base del que compitió en la Liga Argentina (Lucas Arn, Nicolás Zurschmitten -no jugó por lesión-, Carlos Buemo, José Montero y Juan Cruz Oberto), notó la diferencia de jerarquía y nivel.

En el visitante, que le ganó por novena vez consecutiva al combinado cordobés, los más destacados fueron Vildoza (15 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias), Delía (15 unidades y 4 tableros) y Alphonso Anderson (14, 7 y 2, respectivamente). Además, el joven Nicolás Stenta terminó con una docena de tantos y 2 rebotes. En el perdedor lo mejor pasó por las manos de Oberto, autor de 18 puntos y 9 rebotes. Buemo sumó 15 y 2 y Arn, 12 tantos y 4 asistencias

Boca Juniors llegó a nueve victorias seguidas sobre Atenas de Córdoba en la Liga Nacional de Básquetbol Leandro Gomez

El campeonato continuará este martes con otros tres partidos: Platense vs. Obras Sanitarias, Instituto de Córdoba vs. Olímpico de La Banda y Unión de Santa Fe vs. San Lorenzo. El formato de juego es similar a las últimas temporadas. En la etapa regular, los 20 equipos se enfrentan todos contra todos a dos rondas (38 juegos cada uno) y los cuatro líderes de la tabla de posiciones se clasificarán directamente a cuartos de final. Del quinto al 12° de la general irán a la reclasificación, mientras que el 19° y 20° jugarán una serie para definir quién se queda en la máxima categoría. Todas las instancias de playoffs serán al mejor de cinco cotejos, con excepción de la definición que será a ganar cuatro duelos -mejor de siete-.

En cuanto a individualidades, además de las mencionadas del xeneize, dos piezas claves en el título del conjunto azul y oro como Marcos Mata y Leonel Schatmann pasaron a Obras Sanitarias. Además, Fabián Ramírez Barrios dejó Quimsa por Regatas Corrientes, que también repatrió a Nicolás ‘Penka’ Aguirre y llega envalentonado al arranque del torneo porque recientemente se coronó en el Interligas, certamen internacional en el que compiten conjuntos argentinos y brasileños.

Además, Mauro Cosolito es la bandera del Tatengue y Selem Safar el máximo referente de un Zárate Basket que se rearmó para su segunda temporada seguida porque se le fueron tres referentes (Damián Pineda y Lucas Andújar -revelación del torneo anterior- a Peñarol de Mar del Plata, y Agustín Brocal, a Oberá Tennis Club). Nicolás Romano y Patricio Tabarez cruzaron el Río Dulce de Olímpico de La Banda a Quimsa de Santiago del Estero; e Instituto de Córdoba mantuvo la base del plantel que fue subcampeón en la 2023/24 y repatrió al país al joven pivote Lee Aaliya.